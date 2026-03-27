Угнал BMW с заправки на глазах водителя и сбежал от полиции: ЧП в Сигулде

Муниципальная полиция Сигулды позавчера провела безуспешную погоню. Мужчина угнал машину, заправил ее без оплаты, попал в аварию и скрылся, не будучи пойманным. Владелец автомобиля крайне недоволен действиями сотрудников правоохранительных органов во время погони и высказывается о них довольно резко.

...Примерно в восемь вечера Элвис подъехал на своей BMW к заправке «Виада». Он припарковал машину прямо под камерами, оставил двигатель работать и быстро забежал в магазин, чтобы купить что-нибудь выпить и перекусить. Однако, когда молодой человек вышел, увиденное заставило его понять, что вечер превратился в боевик.

Он вспоминает: «Я купил энергетический напиток и булочку. Выйдя, я откусил кусочек булочки и выпил энергетический напиток, и вот вижу – моя машина врезается в бордюр и [уезжает]. Я все еще кричал! Я понял, что он не остановится, даже не посмотрит, не затормозит, выедет на шоссе и поедет в сторону Сигулды».

Мужчина признает, что решение оставить ключи в машине было глупым. Телефон и личные вещи Элвиса остались в угнанной машине. Молодому человеку пришлось быстро обратиться за помощью к окружающим, и с помощью телефона посетителя была вызвана полиция. Дальнейшие действия автоугонщика в регионе были задокументированы полицией, местными властями, а также видеокамерами.

Элвис говорит: «Ему все же удалось заехать в Сигулду, в Кool – бывшую Латвийскую Нафту, заправиться на 140 евро и уехать, не заплатив. Как он это сделал? ...Он вышел, заправил бак, и все – уехал! Он шатался, а люди, которые его видели… Перед тем как угнать машину, он зашел на заправку «Circle K» и купил там колу. Люди там тоже видели, что он был в состоянии алкогольного опьянения».

Вероятно, угнав машину с одной заправки и незаконно заправившись на другой, мужчина на мгновение остановился у торгового центра «Raibais suns». Полиция наконец-то настигла его там, и началась погоня. Вор выбрал в качестве пути к отступлению направление на «Viada» и спровоцировал аварию на кольцевой развязке возле заправки.

Элвис говорит: «Он также на большой скорости разбил там знаки, скрылся на светофоре, полиция его так и не поймала».

Наехав на знак, мужчина продолжил движение в сторону Риги и, преследуемый полицией, добрался до кольцевой развязки у "Сените". Здесь, как утверждает Элвис, он, якобы, совершил хитрый маневр и скрылся от полиции, заехав в Инчукалнс.

Камеры автосервиса, как утверждается, зафиксировали, как угнанный BMW поворачивает на улицу Клуса. Две минуты спустя камеры этого заведения тоже заметили полицию – она приблизилась к повороту, но поехала прямо, не поворачивая.

Погоня муниципальной полиции не увенчалась успехом. Тем временем Элвис встретился с сотрудниками правоохранительных органов в Сигулде, подал заявление и до сих пор не может понять, почему BMW удалось скрыться. Вчера у молодого человека появилась возможность выяснить это самостоятельно. Парень встретился с местным патрулем и, как он сам признает, в порыве гнева и эмоций спросил – почему сотрудники правоохранительных органов потерпели неудачу?

«Кто был за рулем – скажите, пожалуйста? И как могло случиться, что старая BMW ускользнула от совершенно новой, маркированной Subaru и профессиональных полицейских, которые должны ловить преступников? Как такое могло произойти?».

..Между тем, тот факт, что вор BMW скрылся, как отмечают сотрудники правоохранительных органов, является исключительным случаем — почти всегда погоня приводит к аресту, и, как обычно, и в этот раз все было сделано по правилам.

В настоящее время Государственная полиция разыскивает автомобиль и самого вора. Если вам известен мужчина, замеченный на месте происшествия, и его местонахождение, которое может быть связано с районом Инчукалнс, сообщите об этом в правоохранительные органы, позвонив по номеру 112 или 28750505.