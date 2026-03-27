Самая простая задача, которую никто не может решить: загадка, пугающая математиков

Речь о так называемой "гипотезе Коллатца" — одной из самых странных загадок математики.

Правила выглядят почти слишком простыми:

- берёшь любое число

- если чётное — делишь на 2

- если нечётное — умножаешь на 3 и добавляешь 1

- повторяешь снова и снова

Например, число 7 превращается в цепочку:

7 → 22 → 11 → 34 → 17 → … → 1

И вот тут начинается странное.

Какое бы число ни выбрать — рано или поздно всё сводится к 1.

Проверяли миллиарды чисел.

И каждый раз результат один и тот же.

Но доказать это — невозможно.

Никто не смог объяснить, почему это работает для всех чисел.

И никто не смог найти число, для которого это не сработает.

Получается почти парадокс.

Задача, которая выглядит как школьное упражнение…

оказывается одной из самых упрямых загадок современной математики.





