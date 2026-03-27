Самая простая задача, которую никто не может решить: загадка, пугающая математиков

Речь о так называемой "гипотезе Коллатца" — одной из самых странных загадок математики.
Правила выглядят почти слишком простыми:
- берёшь любое число
- если чётное — делишь на 2
- если нечётное — умножаешь на 3 и добавляешь 1
- повторяешь снова и снова
Например, число 7 превращается в цепочку:
7 → 22 → 11 → 34 → 17 → … → 1
И вот тут начинается странное.
Какое бы число ни выбрать — рано или поздно всё сводится к 1.
Проверяли миллиарды чисел.
И каждый раз результат один и тот же.
Но доказать это — невозможно.
Никто не смог объяснить, почему это работает для всех чисел.
И никто не смог найти число, для которого это не сработает.
Получается почти парадокс.
Задача, которая выглядит как школьное упражнение…
оказывается одной из самых упрямых загадок современной математики.