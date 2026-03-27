Уже и взрослые болеют: вспышка кори в Латвии

© LETA 27 марта, 2026 18:20

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), вспышка кори в Латвии продолжается, и на данный момент зарегистрировано 29 случаев заболевания.

В центре сообщили, что два случая еще не подтверждены лабораторными исследованиями.

Данные, предоставленные SPKC, показывают, что заболели десять детей в возрасте от шести до десяти лет, и еще десять — в возрасте от 11 до 15 лет.

Остальные – взрослые, в том числе один человек в возрасте от 31 до 35 лет, двое от 36 до 40 лет, трое от 41 до 45 лет и еще трое от 46 до 50 лет.

Ранее уже сообщалось, что SPKC призывает родителей и семейных врачей проверять прививочный статус детей. Согласно календарю вакцинации, первую прививку следует проводить в возрасте 12-15 месяцев, а ревакцинацию — в возрасте семи лет.

Если вакцинация не была проведена в соответствующем возрасте, у лиц есть возможность получить ее в рамках государственной медицинской услуги до 25 лет.

Центр по контролю и профилактике заболеваний напоминает, что корь — это высокозаразное вирусное заболевание, которое распространяется главным образом воздушно-капельным путем через мельчайшие респираторные капли, способные оставаться в воздухе внутри помещений. Поэтому заражение возможно не только при прямом контакте с больным человеком, но и при нахождении в помещениях, где находился больной корью в течение последних двух часов.

При появлении типичных для кори симптомов — повышенной температуры тела, насморка, кашля, покраснения глаз, а позже и красной пятнистой сыпи на коже — настоятельно рекомендуется оставаться дома, обратиться к врачу, сообщить ему о возможном риске заражения и тщательно следовать указаниям врача. 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Сначала спрятался, но сдался добровольно: убийство в Пурвциемсе
Сначала спрятался, но сдался добровольно: убийство в Пурвциемсе

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?
Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА
Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью…

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

