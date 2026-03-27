Уже и взрослые болеют: вспышка кори в Латвии

В центре сообщили, что два случая еще не подтверждены лабораторными исследованиями.

Данные, предоставленные SPKC, показывают, что заболели десять детей в возрасте от шести до десяти лет, и еще десять — в возрасте от 11 до 15 лет.

Остальные – взрослые, в том числе один человек в возрасте от 31 до 35 лет, двое от 36 до 40 лет, трое от 41 до 45 лет и еще трое от 46 до 50 лет.

Ранее уже сообщалось, что SPKC призывает родителей и семейных врачей проверять прививочный статус детей. Согласно календарю вакцинации, первую прививку следует проводить в возрасте 12-15 месяцев, а ревакцинацию — в возрасте семи лет.

Если вакцинация не была проведена в соответствующем возрасте, у лиц есть возможность получить ее в рамках государственной медицинской услуги до 25 лет.

Центр по контролю и профилактике заболеваний напоминает, что корь — это высокозаразное вирусное заболевание, которое распространяется главным образом воздушно-капельным путем через мельчайшие респираторные капли, способные оставаться в воздухе внутри помещений. Поэтому заражение возможно не только при прямом контакте с больным человеком, но и при нахождении в помещениях, где находился больной корью в течение последних двух часов.

При появлении типичных для кори симптомов — повышенной температуры тела, насморка, кашля, покраснения глаз, а позже и красной пятнистой сыпи на коже — настоятельно рекомендуется оставаться дома, обратиться к врачу, сообщить ему о возможном риске заражения и тщательно следовать указаниям врача.