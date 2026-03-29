Однако на новом видео, которое теперь циркулирует на платформе "Х", видно, что дефекты просто замазывают. Причём используют гипсовую смесь Rotband, предназначенную исключительно для внутренних работ.

"Теперь нормально - структурные дефекты устранять путём замазывания? Люди - полные идиоты?" - задаёт риторические вопросы пользователь Lielceļa rikšotājs.

Комментаторов переполняют разного рода эмоции:

- Но это суперп*ц. Rotband предназначен только для помещений. Там кто-то с мозгами вообще есть?

- Ну как, чем чаще будет падать, тем чаще работа у пацана будет. Свои 70 евро за день точно получает.

- Уволить с работы таких шпаклёвщиков.

- Шпаклёвщик хороший, но речь не о качестве шпаклевания.

- В Риге дума не напрягается, главное, чтобы выглядело, будто "что-то делалось". Клейнбергс, Ратниекс, разве речь не шла о том, что этот участок демонтируют и сделают ВСЁ заново?

- Демонтаж участков похож на сокращение бюрократии по методу Силини. Политики всех масштабов только трепаться умеют!

- В смете - новая конструкция перил, соответствующая всем стандартам, в акте сдачи-приёмки - крошащееся дерьмо, замазанное шпаклёвкой и не отвечающее никаким стандартам = всё в порядке, дефекты исправлены.

- Наверняка гарантия - два года, следующей весной ещё подмажут, и привет, мы уже деньги получили.

- Надеюсь, видео не настоящее, потому что Rotband - это гипсовая штукатурка, которая предназначена только для сухих помещений.

- Ну погоди, я этот ср*ный променад уже не перевариваю. Это просто невозможно понять, что этот брак не демонтируют. Какими идиотами и мерзавцами надо быть, чтобы остальных сделать такими же идиотами.

- Нет. Это обеспечивает работой - через полгода надо будет ремонтировать.

- Как в Латвии принято. Пеной задуют, и будет хорошо!

- Ну, теперь каждый год им надо будет лепить то, что отвалится. Возможно, даже дважды в год. Напоминает ежегодные ремонты дорог. Только странно в этом случае, что такой порнографией приходится заниматься на новом объекте.

- Деньги уже все ушли, ничего там исправлять не будут.

- Следующей зимой там всё развалится.