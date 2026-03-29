«Люди — полные идиоты?» Как «ремонтируют» променад Мукусалас (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 29 марта, 2026 09:38

Важно 1 комментариев

После скандала в соцсетях с ограждением на набережной Мукусалас и после завирусившегося видео, где показано, как крошится бетон, Рижская дума отреагировала заявлением, что претензии к подрядчику уже были предъявлены в прошлом году и ремонт, точнее, устранение недочётов, будет начат, как только откроется строительный сезон.

Однако на новом видео, которое теперь циркулирует на платформе "Х", видно, что дефекты просто замазывают. Причём используют гипсовую смесь Rotband, предназначенную исключительно для внутренних работ.

"Теперь нормально - структурные дефекты устранять путём замазывания? Люди - полные идиоты?" - задаёт риторические вопросы пользователь Lielceļa rikšotājs. 

Комментаторов переполняют разного рода эмоции:

- Но это суперп*ц. Rotband предназначен только для помещений. Там кто-то с мозгами вообще есть?

- Ну как, чем чаще будет падать, тем чаще работа у пацана будет. Свои 70 евро за день точно получает.

- Уволить с работы таких шпаклёвщиков.

- Шпаклёвщик хороший, но речь не о качестве шпаклевания.

- В Риге дума не напрягается, главное, чтобы выглядело, будто "что-то делалось". Клейнбергс, Ратниекс, разве речь не шла о том, что этот участок демонтируют и сделают ВСЁ заново?

- Демонтаж участков похож на сокращение бюрократии по методу Силини. Политики всех масштабов только трепаться умеют!

- В смете - новая конструкция перил, соответствующая всем стандартам, в акте сдачи-приёмки - крошащееся дерьмо, замазанное шпаклёвкой и не отвечающее никаким стандартам = всё в порядке, дефекты исправлены.

- Наверняка гарантия - два года, следующей весной ещё подмажут, и привет, мы уже деньги получили.

- Надеюсь, видео не настоящее, потому что Rotband - это гипсовая штукатурка, которая предназначена только для сухих помещений.

- Ну погоди, я этот ср*ный променад уже не перевариваю. Это просто невозможно понять, что этот брак не демонтируют. Какими идиотами и мерзавцами надо быть, чтобы остальных сделать такими же идиотами.

- Нет. Это обеспечивает работой - через полгода надо будет ремонтировать.

- Как в Латвии принято. Пеной задуют, и будет хорошо!

- Ну, теперь каждый год им надо будет лепить то, что отвалится. Возможно, даже дважды в год. Напоминает ежегодные ремонты дорог. Только странно в этом случае, что такой порнографией приходится заниматься на новом объекте.

- Деньги уже все ушли, ничего там исправлять не будут.

- Следующей зимой там всё развалится.

 

 

В центре Риги попал в аварию пассажирский автобус (ВИДЕО)

Экономист — о политике в области демографии: «Это оказалось большой ложью»
Хватит банки огурцов? Депутат и экс-министр — о расходах на случай часа «икс»
В Риге пройдёт акция протеста против политики иммиграции. Под окнами бюро «Нового единства» (1)

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

Женщина и двое мужчин предстанут перед судом: будет рассмотрено дело об особо жестоком убийстве (1)

Курземский окружной суд 18 мая в 10 часов начнёт рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемых на приговор Латгальского районного суда, согласно которому три человека осуждены на пожизненное заключение за убийство, совершённое с особой жестокостью и связанное с ограблением, как выяснило в суде агентство LETA.

Что такое квишинг и как с ним бороться: ещё один приём из арсенала мошенников (1)

QR-код очень удобен, чтобы получить быстрый доступ к информации, совершить платёж и тому подобное. Однако мошенники не дремлют - они изготавливают поддельные коды, чтобы выманить деньги или личные данные. Об этом способе мошенничества, называемом квишинг, рассказало Латвийское радио.

У 30% жителей Латвии финансовая ситуация в прошлом году ухудшилась (1)

Об этом агентству LETA сообщил банк Citadele, сославшись на данные проведённого опроса.

12 тонн шоколадных батончиков KitKat украдены за неделю до Пасхи (1)

Европейцы могут остаться без любимых шоколадных батончиков на Пасху из-за коварного преступления.

В Париже предотвращен теракт у здания Bank of America (1)

Полицейские в Париже задержали мужчину, пытавшегося заложить взрывное устройство у здания Bank of America. Он утверждает, что его завербовали через соцсети.

В США проходят акции протеста против Дональда Трампа под лозунгом «Нет королям» (1)

В городах по всей территории США проходят масштабные протесты против администрации Трампа в рамках акции «Нет королям». Это уже третья подобная акция, предыдущие собирали миллионы участников.

