Йеменские хуситы впервые с начала войны на Ближнем Востоке атаковали Израиль. Чем это грозит?

Это первый эпизод участия группировки в войне Израиля и США против Ирана, которая началась месяц назад, 28 февраля.

Около 6:00 по московскому времени (совпадает с местным) Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, добавив, что системы ПВО пытаются ее перехватить.

Менее чем через 15 минут ЦАХАЛ сообщил, что угроза устранена и жителям всех районов страны разрешено покинуть защищенные помещения. О пострадавших не сообщалось.

Накануне вечером хуситы выпустили заявление, в котором пригрозили «прямым военным вмешательством» в случае дальнейшей эскалации против Ирана, а также если США или Израиль будут использовать Красное море для операций против Тегерана.

Уже утром в субботу, после сообщений о перехвате ракеты, группировка заявила, что выпустила по Израилю группу баллистических ракет, «поразивших чувствительные военные цели».

Представитель хуситов назвал произошедшее «первой военной операцией» и заявил, что такие действия будут продолжаться «до окончания агрессии на всех фронтах сопротивления».

Хуситы контролируют большую часть северо-западного Йемена с 2014 года — тогда захват столицы Саны и изгнание международно признанного правительства спровоцировали в стране разрушительную гражданскую войну.

Ранее они уже продемонстрировали способность наносить удары по целям, расположенным далеко за пределами Йемена, и создавать серьезные препятствия для судоходства у Аравийского полуострова, как это было в случае с поддержкой ХАМАС в секторе Газа после 7 октября 2023 года.

Теперь вмешательство хуситов в конфликт на Ближнем Востоке грозит открытием нового фронта в районе Красного моря и усиливает риски для судоходства на фоне фактического закрытия Ормузского пролива Ираном.

С ноября 2023 года хуситы регулярно атакуют суда в регионе, что уже серьезно ударило по коммерческому судоходству: из-за угрозы беспилотников, ракет и атак с катеров и вертолетов многие компании вынуждены были направлять суда в обход Африки через мыс Доброй Надежды, что увеличивало сроки и стоимость перевозок.

В январе 2024 года хуситы атаковали британские и американские военные корабли. В ответ Великобритания и США нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене, а для защиты судов в регионе был направлен британский эсминец.

Научный сотрудник Chatham House Фария Аль-Муслими, отвечая на вопрос Би-би-си, насколько разрушительной могла бы быть еще одна блокада, заявил: «Это настоящий кошмар. У нас тут уже кошмарная ситуация, а [вступление в войну хуситов] только усугубит его».

После начала войны США и Израиля против Ирана хуситы несколько недель заявляли о своей поддержке Ирана, главного для них источника военной, финансовой и политической помощи, их вмешательство было лишь делом времени, отмечает глава ближневосточного бюро Би-би-си Джо Флото.

Операция 2025 года, в ходе которой США и Великобритания осуществили серию авиаударов, чтобы предотвратить новые такие нападения, нанесли тысячи удары и уничтожили несколько высокопоставленных представителей хуситов, в итоге завершилась заключением перемирия, напоминает Флото.

Ракетные обстрелы Израиля со стороны хуситов, начавшиеся в середине октября 2023 года после начала войны в Газе, нанесли весьма незначительный ущерб. Атаки носили спорадический характер, большинство ракет было перехвачено.

Однако в июле 2024 года погиб израильский мирный житель, когда беспилотник хуситов обошел израильскую систему ПВО и поразил жилой дом в Тель-Авиве.

Возобновление атак станет дополнительной головной болью для Израиля, но вряд ли создаст серьезную проблему. Но если хуситы решат начать атаковать суда в Красном море, то последствия могут быть драматическими.

В настоящее время Саудовская Аравия перенаправляет около четырех млн баррелей нефти по трубопроводу в Янбу, на побережье Красного моря, чтобы избежать прохода через Ормузский пролив. Затем грузы, предназначенные для азиатского рынка, отправляются на юг, мимо Йемена.

С ноября 2023 года по начало 2025 года хуситы совершили почти 200 атак на суда в Красном море, повредив более 30 судов и захватив по крайней мере одно.

Трафик через Баб-эль-Мандебский пролив (в южной части Красного моря) и Суэцкий канал (в северной части) сократился примерно на 50% — не так сильно, как в результате фактического закрытия Ираном Ормузского пролива, но все же нанеся впечатляющий ущерб.

Если это повторится, одновременное закрытие обоих жизненно важных водных путей может привести к катастрофе.