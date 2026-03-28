Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас

Обсуждая ситуацию в Украине, Каллас раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на Москву. Она также напомнила, что Рубио год назад на том же форуме заявил: если Россия будет препятствовать усилиям США по прекращению войны, у Вашингтона закончится терпение и он предпримет дополнительные шаги против Кремля.

"Прошел год, но Россия не продвинулась вперед. Когда ваше терпение закончится?" — спросила Каллас. По сообщаениям источников, Рубио был заметно раздражен и отреагировал крайне резко.

"Мы делаем все возможное, чтобы закончить войну. Если вы думаете, что можете сделать это лучше — пожалуйста. Мы отойдем в сторону", — сказал он, повысив голос. Он также добавил, что США пытаются вести переговоры с обеими сторонами, но помогают только одной стороне — Украине — поставками оружия и разведданными.

После этой резкой перепалки несколько европейских министров, присутствовавших в зале, вмешались, заявив, что они по-прежнему хотят, чтобы США продолжали дипломатические усилия по прекращению войны.