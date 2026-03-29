В США проходят акции протеста против Дональда Трампа под лозунгом «Нет королям»

Организаторы заявляют, что протестуют против политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом, включая войну в Иране, усиление иммиграционного контроля на федеральном уровне и рост стоимости жизни.

«Трамп хочет править нами как тиран. Но это Америка, и власть принадлежит народу, а не самозваным королям или их приспешникам-миллиардерам», — заявили организаторы.

Представитель Белого дома назвал протесты «сеансами терапии помешательства на Трампе» и заявил, что единственные, кому это важно, — это «журналисты, которым платят за их освещение».

В субботу демонстрации прошли почти во всех крупных городах США, включая Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес.

Центр Вашингтона в течение всего дня был охвачен митингами, толпы людей прошли маршем по столице страны. Протестующие выстроились вдоль ступеней Мемориала Линкольна и заполнили Национальную аллею.

Как и в предыдущих акциях «Нет королям», протестующие держали чучела Трампа, вице-президента Вэнса и других чиновников администрации, призывая к их отставке и аресту.

Одна из главных акций протеста «Нет королям» в субботу прошла в Миннесоте, где в январе федеральные иммиграционные агенты убили двух граждан США — Рене Николь Гуд и Алекса Претти. Их смерть вызвала возмущение и общенациональные протесты против иммиграционной политики администрации Трампа.

В субботу тысячи людей заполнили улицы плакатами, а множество известных демократов выступили на сцене перед зданием Капитолия штата в Сент-Поле.

Знаменитый рок-исполнитель Брюс Спрингстин также вышел на сцену и исполнил свою песню против ужесточения иммиграционного законодательства под названием «Улицы Миннеаполиса».

Тысячи людей также заполнили Таймс-сквер в Нью-Йорке, пройдя маршем по району Мидтаун на Манхэттене. Полиции пришлось перекрыть обычно оживлённые улицы, чтобы освободить место для толпы. В октябре Департамент полиции Нью-Йорка сообщал, что более 100 тысяч человек собрались во всех пяти районах города.

Протесты не обошлись без инцидентов. В Лос-Анджелесе, по данным Министерства внутренней безопасности (DHS), два человека были арестованы за нападение на сотрудников федеральных правоохранительных органов.

В заявлении в соцсети X говорится, что двое полицейских были ранены бетонными блоками и получают медицинскую помощь после того, как группа из, как было описано, «тысячи участников беспорядков» окружила федеральное здание Ройбала и начала бросать предметы в агентов DHS.

Департамент полиции Лос-Анджелеса сообщил также о «многочисленных арестах» после того, как протестующие не подчинились требованиям покинуть район рядом с федеральной тюрьмой.

Полиция подтвердила, что федеральные власти использовали «нелетальные меры» для разгона толпы в этом районе, предварительно предупредив протестующих, чтобы те «не пытались снести ворота и не бросали предметы».

Агентство Reuters сообщает, что аресты также были произведены в Далласе после «незначительных стычек», когда контрпротестующие перекрыли улицы и воспрепятствовали маршу «Нет королям».

Последний митинг «Нет королям» в октябре собрал почти 7 миллионов человек по всей стране.

В нескольких американских штатах власти мобилизовали Национальную гвардию, но организаторы утверждают, что мероприятия проходят мирно.

С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп расширил сферу президентской власти, используя исполнительные указы для демонтажа части структур федерального правительства и развёртывая войска Национальной гвардии в городах США, несмотря на возражения губернаторов штатов.

Президент также призвал высших должностных лиц администрации в правоохранительных органах преследовать в судебном порядке людей, считающихся его политическими противниками.

Трамп заявляет, что его действия необходимы для восстановления страны, находящейся в кризисе, и отвергает обвинения в том, что он ведёт себя как диктатор, называя их истерическими. «Они называют меня королём. Я не король», — сказал он в интервью Fox News в октябре.

Критики предупреждают, что некоторые действия администрации Трампа являются неконституционными и представляют угрозу американской демократии.

Толпы людей собрались как в больших, так и в малых городах. Митинги «Нет королям» начинаются в Бостоне, штат Массачусетс, Нэшвилле, штат Теннесси, и Хьюстоне, штат Техас.

Улицы также заполнены людьми в таких городах, как Шелбивилл, штат Кентукки, и Хауэлл, штат Мичиган, население которого составляет около 10 тысяч человек.

В жилых районах люди держат плакаты с протестами против войны в Иране и Иммиграционной и таможенной службы (ICE).

Американцы за рубежом тоже выходят на протесты. Толпы людей собрались в Париже, Лондоне и Лиссабоне, многие держат плакаты, называющие президента «фашистом» и «военным преступником», а также призывающие к его импичменту и отстранению от должности.