Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 29. Марта Завтра: Agija, Aldonis
Доступность

В США проходят акции протеста против Дональда Трампа под лозунгом «Нет королям»

© BBC 29 марта, 2026 11:55

В городах по всей территории США проходят масштабные протесты против администрации Трампа в рамках акции «Нет королям». Это уже третья подобная акция, предыдущие собирали миллионы участников.

Организаторы заявляют, что протестуют против политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом, включая войну в Иране, усиление иммиграционного контроля на федеральном уровне и рост стоимости жизни.

«Трамп хочет править нами как тиран. Но это Америка, и власть принадлежит народу, а не самозваным королям или их приспешникам-миллиардерам», — заявили организаторы.

Представитель Белого дома назвал протесты «сеансами терапии помешательства на Трампе» и заявил, что единственные, кому это важно, — это «журналисты, которым платят за их освещение».

В субботу демонстрации прошли почти во всех крупных городах США, включая Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес.

Центр Вашингтона в течение всего дня был охвачен митингами, толпы людей прошли маршем по столице страны. Протестующие выстроились вдоль ступеней Мемориала Линкольна и заполнили Национальную аллею.

Как и в предыдущих акциях «Нет королям», протестующие держали чучела Трампа, вице-президента Вэнса и других чиновников администрации, призывая к их отставке и аресту.

Одна из главных акций протеста «Нет королям» в субботу прошла в Миннесоте, где в январе федеральные иммиграционные агенты убили двух граждан США — Рене Николь Гуд и Алекса Претти. Их смерть вызвала возмущение и общенациональные протесты против иммиграционной политики администрации Трампа.

В субботу тысячи людей заполнили улицы плакатами, а множество известных демократов выступили на сцене перед зданием Капитолия штата в Сент-Поле.

Знаменитый рок-исполнитель Брюс Спрингстин также вышел на сцену и исполнил свою песню против ужесточения иммиграционного законодательства под названием «Улицы Миннеаполиса».

Тысячи людей также заполнили Таймс-сквер в Нью-Йорке, пройдя маршем по району Мидтаун на Манхэттене. Полиции пришлось перекрыть обычно оживлённые улицы, чтобы освободить место для толпы. В октябре Департамент полиции Нью-Йорка сообщал, что более 100 тысяч человек собрались во всех пяти районах города.

Протесты не обошлись без инцидентов. В Лос-Анджелесе, по данным Министерства внутренней безопасности (DHS), два человека были арестованы за нападение на сотрудников федеральных правоохранительных органов.

В заявлении в соцсети X говорится, что двое полицейских были ранены бетонными блоками и получают медицинскую помощь после того, как группа из, как было описано, «тысячи участников беспорядков» окружила федеральное здание Ройбала и начала бросать предметы в агентов DHS.

Департамент полиции Лос-Анджелеса сообщил также о «многочисленных арестах» после того, как протестующие не подчинились требованиям покинуть район рядом с федеральной тюрьмой.

Полиция подтвердила, что федеральные власти использовали «нелетальные меры» для разгона толпы в этом районе, предварительно предупредив протестующих, чтобы те «не пытались снести ворота и не бросали предметы».

Агентство Reuters сообщает, что аресты также были произведены в Далласе после «незначительных стычек», когда контрпротестующие перекрыли улицы и воспрепятствовали маршу «Нет королям».

Последний митинг «Нет королям» в октябре собрал почти 7 миллионов человек по всей стране.

В нескольких американских штатах власти мобилизовали Национальную гвардию, но организаторы утверждают, что мероприятия проходят мирно.

С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп расширил сферу президентской власти, используя исполнительные указы для демонтажа части структур федерального правительства и развёртывая войска Национальной гвардии в городах США, несмотря на возражения губернаторов штатов.

Президент также призвал высших должностных лиц администрации в правоохранительных органах преследовать в судебном порядке людей, считающихся его политическими противниками.

Трамп заявляет, что его действия необходимы для восстановления страны, находящейся в кризисе, и отвергает обвинения в том, что он ведёт себя как диктатор, называя их истерическими. «Они называют меня королём. Я не король», — сказал он в интервью Fox News в октябре.

Критики предупреждают, что некоторые действия администрации Трампа являются неконституционными и представляют угрозу американской демократии.

Толпы людей собрались как в больших, так и в малых городах. Митинги «Нет королям» начинаются в Бостоне, штат Массачусетс, Нэшвилле, штат Теннесси, и Хьюстоне, штат Техас.

Улицы также заполнены людьми в таких городах, как Шелбивилл, штат Кентукки, и Хауэлл, штат Мичиган, население которого составляет около 10 тысяч человек.
В жилых районах люди держат плакаты с протестами против войны в Иране и Иммиграционной и таможенной службы (ICE).

Американцы за рубежом тоже выходят на протесты. Толпы людей собрались в Париже, Лондоне и Лиссабоне, многие держат плакаты, называющие президента «фашистом» и «военным преступником», а также призывающие к его импичменту и отстранению от должности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Люди — полные идиоты?» Как «ремонтируют» променад Мукусалас (ВИДЕО)
Важно

В центре Риги попал в аварию пассажирский автобус (ВИДЕО)
Важно

Экономист — о политике в области демографии: «Это оказалось большой ложью»
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге пройдёт акция протеста против политики иммиграции. Под окнами бюро «Нового единства»

Важно 13:11

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

Читать
Загрузка

Женщина и двое мужчин предстанут перед судом: будет рассмотрено дело об особо жестоком убийстве

Важно 13:00

Курземский окружной суд 18 мая в 10 часов начнёт рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемых на приговор Латгальского районного суда, согласно которому три человека осуждены на пожизненное заключение за убийство, совершённое с особой жестокостью и связанное с ограблением, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Что такое квишинг и как с ним бороться: ещё один приём из арсенала мошенников

Важно 12:41

QR-код очень удобен, чтобы получить быстрый доступ к информации, совершить платёж и тому подобное. Однако мошенники не дремлют - они изготавливают поддельные коды, чтобы выманить деньги или личные данные. Об этом способе мошенничества, называемом квишинг, рассказало Латвийское радио.

Читать

У 30% жителей Латвии финансовая ситуация в прошлом году ухудшилась

Новости Латвии 12:30

Об этом агентству LETA сообщил банк Citadele, сославшись на данные проведённого опроса.

Читать

12 тонн шоколадных батончиков KitKat украдены за неделю до Пасхи

Важно 12:16

Европейцы могут остаться без любимых шоколадных батончиков на Пасху из-за коварного преступления.

Читать

В Париже предотвращен теракт у здания Bank of America

Важно 12:07

Полицейские в Париже задержали мужчину, пытавшегося заложить взрывное устройство у здания Bank of America. Он утверждает, что его завербовали через соцсети.

Читать