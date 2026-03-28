«IQ-тест сдан на отлично!» Очередной шедевр латвийского образования и находчивый ученик (ФОТО)

Условие задачи следующее: "В кошельке имеется 20 евро. Оттуда вынули 13 евро. Сколько денег осталось в кошельке?"

Вроде бы элементарный пример для начальной школы, но всё не так просто, если учесть, что деньги в тексте задачи изображены в виде картинок. Это даёт четыре варианта решения, два из которых приведены в тетради. Один из них - это 20 - 13 = 7, зато второй не столь очевиден, но вполне логичен: "Из кошелька нельзя вынуть 13 евро, потому что там лежат 20 евро одной бумажкой".

Третий и четвёртый вариант приводят комментаторы, они даны ниже. Такого разброса версий не было бы, будь задача в текстовом формате, а не смешанном.

Вот что по поводу логики ребёнка думает народ:

- Кстати, тянет на отличную оценку, потому что на 100% логично. Ребёнок не поддался на провокацию.

- Нам с сыном они тоже подняли настроение. Жаль, что учительница часто не разделяет наше чувство юмора.

- Из-за вопросов, сформулированных таким образом, многие дети начинают ненавидеть математику.

- В задаче говорится, что в кошельке была купюра в 20 евро. Так как вынули деньги других номиналов, приходится делать вывод, что там были ещё и другие деньги, о которых не упоминается. Исходя из условий, невозможно выяснить, сколько и какие. Значит, правильный ответ - не менее 20 евро.

- Молодец пацан. Логическое мышление работает.

- Школьные задания так часто - тотальный mindfuck! Авторам - бомбу за уродскую фантазию.

- Школьник далеко пойдёт!

- Здорово :) Правда, там можно точно ответить, потому что ответ написан уже: в кошельке есть/осталось 20 евро. Было 33 евро.

- Умный ребёнок! Браво!

- Те, кто ответил "20", способны мыслить образами. Остальные - только повторять. Когда-то я был уверен, что на это способны все - мыслить образами. Жизнь показала, что это не совсем так.

- IQ-тест сдан на отлично!