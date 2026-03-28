«IQ-тест сдан на отлично!» Очередной шедевр латвийского образования и находчивый ученик (ФОТО)

Редакция PRESS 28 марта, 2026 15:38

Важно

Публику на платформе "Х" повеселил твит Айгара, опубликовавшего фото тетради с задачей по математике.

Условие задачи следующее: "В кошельке имеется 20 евро. Оттуда вынули 13 евро. Сколько денег осталось в кошельке?"

Вроде бы элементарный пример для начальной школы, но всё не так просто, если учесть, что деньги в тексте задачи изображены в виде картинок. Это даёт четыре варианта решения, два из которых приведены в тетради. Один из них - это 20 - 13 = 7, зато второй не столь очевиден, но вполне логичен: "Из кошелька нельзя вынуть 13 евро, потому что там лежат 20 евро одной бумажкой". 

Третий и четвёртый вариант приводят комментаторы, они даны ниже. Такого разброса версий не было бы, будь задача в текстовом формате, а не смешанном.

Вот что по поводу логики ребёнка думает народ:

- Кстати, тянет на отличную оценку, потому что на 100% логично. Ребёнок не поддался на провокацию.

- Нам с сыном они тоже подняли настроение. Жаль, что учительница часто не разделяет наше чувство юмора.

- Из-за вопросов, сформулированных таким образом, многие дети начинают ненавидеть математику.

- В задаче говорится, что в кошельке была купюра в 20 евро. Так как вынули деньги других номиналов, приходится делать вывод, что там были ещё и другие деньги, о которых не упоминается. Исходя из условий, невозможно выяснить, сколько и какие. Значит, правильный ответ - не менее 20 евро.

- Молодец пацан. Логическое мышление работает.

- Школьные задания так часто - тотальный mindfuck! Авторам - бомбу за уродскую фантазию.

- Школьник далеко пойдёт!

- Здорово :) Правда, там можно точно ответить, потому что ответ написан уже: в кошельке есть/осталось 20 евро. Было 33 евро.

- Умный ребёнок! Браво!

- Те, кто ответил "20", способны мыслить образами. Остальные - только повторять. Когда-то я был уверен, что на это способны все - мыслить образами. Жизнь показала, что это не совсем так.

- IQ-тест сдан на отлично!

 

 

 

«В Латвии всё страшнее жить!» Индиец за рулём автобуса вызвал панику в соцсети (ФОТО)
«Нет хлеба — ешьте пирожные!» Совет депутата взбудоражил публику
«Помните о карме!» В соцсети проклинают депутатов, лишивших поддержки пациентов с диабетом
Совет "перейти в режим экономии" от депутата Сейма Лиги Козловски, о котором мы писали здесь, вызвал предсказуемую реакцию в соцсети.

Госполиция разыскивает пропавшего без вести Эдгара Мелниса 2009 года рождения, который 25 марта примерно в 16 часов вышел из дома на ул. Икшкилес в Риге и до сих пор не вернулся домой и не дал о себе знать. Возможно, он находится в Кенгарагсе.

Сейм Латвии 26 марта отклонил предложение о существенном увеличении поддержки для пациентов с сахарным диабетом I типа, отказавшись обеспечить государственную компенсацию датчиков непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновых помп.

Латвия перейдёт на летнее время 29 марта в 3:00. Это означает, что стрелки часов нужно перевести на час вперёд, сообщает LSM.LV.

До трети иранских ракет и БПЛА уничтожено, еще до трети ракет недоступны для использования, но у Тегерана остаются значительные запасы вооружения, считают в американской разведке.

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

