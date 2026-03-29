Платформам по доставке еды грозят потрясения? Число курьеров может резко сократиться

tv3.lv 29 марта, 2026 08:58

Важно 0 комментариев

LETA

В Сейме была озвучена инициатива - ограничить возможность для граждан третьих стран работать в Латвии в статусе самозанятого лица. Именно такой статус имеет подавляющее большинство тех, кто занимается развозкой еды. В том, как эти изменения могут повлиять на отрасль, разбирался портал TV3 Ziņas.

В реестре Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) стоят на учёте свыше 8000 курьеров, примерно половина их - латвийские граждане и неграждане, остальные - иностранцы. Это означает: если граждан третьих стран лишат статуса самозанятого лица, число курьеров может сократиться на несколько тысяч.

"С экономической точки зрения, конечно, на отрасль это в какой-то мере повлияет, с одной стороны, на этих платформах Bolt и Wolt у всех предприятий общепита расценки довольно высокие - надо платить комиссию до 30%, как у кого. Так что мы в некотором роде радовались бы, если бы меньше народу использовало эти платформы, а ходило бы за своей едой или употребляло её на месте - это было бы намного выгоднее предприятиям общепита", - считает глава Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш.

"Чем больше людей пойдёт в рестораны, тем меньше будет курьеров. Неудобства всё время в этом бизнесе есть, уж такой бизнес - общепит. На меня это резко не повлияет, но тем предприятиям, которые на 80-90% работают на доставку, надо бы об этом подумать", - предполагает руководитель и совладелец ресторанов Hercogs Андрис Румитис.

Если курьеров станет меньше, доставка станет более медленной и дорогой. Впрочем, представители отрасли согласны, что порядок надо навести и что контроль должен быть строже, чтобы теневой экономики стало меньше и требования по безопасности соблюдались лучше. При этом они подчёркивают, что решения должны быть очень продуманными - категорически запрещать тоже нельзя.

"Если мы с чем-то не справляемся, нельзя это просто исключить. Надо найти решение, как контролировать, как справиться с ситуацией", - так мыслит председатель правления Tiamo grupa Том Зукулис.

В других европейских странах тоже были дискуссии в связи с этой проблемой. Например, в Финляндии пришли к тому, что все курьеры фактически стали работниками по найму - это значит, что предприятия должны обеспечить им соцгарантии и взять на себя больше ответственности как работодатели.

Латвийские рестораторы в свою очередь предполагают, что привычки клиентов вряд ли изменятся и те, кто пользуется услугами доставки, скорее всего, будут это делать и в дальнейшем. Поэтому платформы доставки наверняка с рынка не исчезнут - отрасли придётся приспосабливаться, но стоимость услуги повысится.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Экономист — о политике в области демографии: «Это оказалось большой ложью»

Хватит банки огурцов? Депутат и экс-министр — о расходах на случай часа «икс»

В центре Риги попал в аварию пассажирский автобус (ВИДЕО)

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

Курземский окружной суд 18 мая в 10 часов начнёт рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемых на приговор Латгальского районного суда, согласно которому три человека осуждены на пожизненное заключение за убийство, совершённое с особой жестокостью и связанное с ограблением, как выяснило в суде агентство LETA.

QR-код очень удобен, чтобы получить быстрый доступ к информации, совершить платёж и тому подобное. Однако мошенники не дремлют - они изготавливают поддельные коды, чтобы выманить деньги или личные данные. Об этом способе мошенничества, называемом квишинг, рассказало Латвийское радио.

Об этом агентству LETA сообщил банк Citadele, сославшись на данные проведённого опроса.

Европейцы могут остаться без любимых шоколадных батончиков на Пасху из-за коварного преступления.

Полицейские в Париже задержали мужчину, пытавшегося заложить взрывное устройство у здания Bank of America. Он утверждает, что его завербовали через соцсети.

В городах по всей территории США проходят масштабные протесты против администрации Трампа в рамках акции «Нет королям». Это уже третья подобная акция, предыдущие собирали миллионы участников.

