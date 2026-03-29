Платформам по доставке еды грозят потрясения? Число курьеров может резко сократиться

В реестре Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) стоят на учёте свыше 8000 курьеров, примерно половина их - латвийские граждане и неграждане, остальные - иностранцы. Это означает: если граждан третьих стран лишат статуса самозанятого лица, число курьеров может сократиться на несколько тысяч.

"С экономической точки зрения, конечно, на отрасль это в какой-то мере повлияет, с одной стороны, на этих платформах Bolt и Wolt у всех предприятий общепита расценки довольно высокие - надо платить комиссию до 30%, как у кого. Так что мы в некотором роде радовались бы, если бы меньше народу использовало эти платформы, а ходило бы за своей едой или употребляло её на месте - это было бы намного выгоднее предприятиям общепита", - считает глава Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш.

"Чем больше людей пойдёт в рестораны, тем меньше будет курьеров. Неудобства всё время в этом бизнесе есть, уж такой бизнес - общепит. На меня это резко не повлияет, но тем предприятиям, которые на 80-90% работают на доставку, надо бы об этом подумать", - предполагает руководитель и совладелец ресторанов Hercogs Андрис Румитис.

Если курьеров станет меньше, доставка станет более медленной и дорогой. Впрочем, представители отрасли согласны, что порядок надо навести и что контроль должен быть строже, чтобы теневой экономики стало меньше и требования по безопасности соблюдались лучше. При этом они подчёркивают, что решения должны быть очень продуманными - категорически запрещать тоже нельзя.

"Если мы с чем-то не справляемся, нельзя это просто исключить. Надо найти решение, как контролировать, как справиться с ситуацией", - так мыслит председатель правления Tiamo grupa Том Зукулис.

В других европейских странах тоже были дискуссии в связи с этой проблемой. Например, в Финляндии пришли к тому, что все курьеры фактически стали работниками по найму - это значит, что предприятия должны обеспечить им соцгарантии и взять на себя больше ответственности как работодатели.

Латвийские рестораторы в свою очередь предполагают, что привычки клиентов вряд ли изменятся и те, кто пользуется услугами доставки, скорее всего, будут это делать и в дальнейшем. Поэтому платформы доставки наверняка с рынка не исчезнут - отрасли придётся приспосабливаться, но стоимость услуги повысится.