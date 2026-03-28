В этом году — 110-летний юбилей: этой ночью переходим на летнее время

Перевод часов два раза в году установлен правилами Кабмина от 26 октября 2010 года "О переходе на летнее время". Согласно этому документу, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи. Период летнего времени длится до последнего воскресенья октября, когда летнее время сменяется зимним и часы переводят на час назад. В нынешнем году этот день приходится на 25 октября.

В ЕС переход на летнее время определяет директива Европарламента и Совета от 19 января 2001 года о правилах в отношении летнего времени - его начало и конец едины во всех странах ЕС.

Минэкономики Латвии поддерживает идею о том, чтобы прекратить смену летнего времени на зимнее, поскольку благодаря летнему времени больше часов приходится на светлое время суток, это способствует экономической и физической активности населения, что положительно сказывается на народном хозяйстве, особенно в таких отраслях, как сельское хозяйство, туризм и строительство. Тем не менее Латвии приходится соблюдать директиву ЕС, а пока отказ от сезонного изменения времени на уровне Евросоюза не планируется.

В Латвии летнее время впервые было введено ещё при СССР - в 1981 году. Начиная с 1997 года, оно действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Как пишет портал Jauns.lv, первыми странами, которые ввели летнее время, стали кайзеровская Германия и её союзница Австро-Венгрия во время Первой мировой войны. Обе державы столкнулись с острой проблемой в энергетике и ввели переход на летнее время 30 апреля 1916 года, чтобы экономить дефицитный уголь. Вскоре их примеру последовали страны Антанты - Великобритания и Франция. В России летнее время ввело Временное правительство 1 июля 1917 года, в США стали переводить часы ещё позже - в 1918-м.

Многие страны по окончании Первой мировой войны от летнего времени отказались, но снова вводили его на время Второй мировой. К идее о восстановлении летнего времени вернулись в конце 60-х и в 70-е в связи с энергетическим кризисом.