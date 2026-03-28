Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Марта Завтра: Ginta, Gunda, Gunta
Доступность

В этом году — 110-летний юбилей: этой ночью переходим на летнее время

Редакция PRESS 28 марта, 2026 15:39

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия перейдёт на летнее время 29 марта в 3:00. Это означает, что стрелки часов нужно перевести на час вперёд, сообщает LSM.LV.

Перевод часов два раза в году установлен правилами Кабмина от 26 октября 2010 года "О переходе на летнее время". Согласно этому документу, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи. Период летнего времени длится до последнего воскресенья октября, когда летнее время сменяется зимним и часы переводят на час назад. В нынешнем году этот день приходится на 25 октября.

В ЕС переход на летнее время определяет директива Европарламента и Совета от 19 января 2001 года о правилах в отношении летнего времени - его начало и конец едины во всех странах ЕС. 

Минэкономики Латвии поддерживает идею о том, чтобы прекратить смену летнего времени на зимнее, поскольку благодаря летнему времени больше часов приходится на светлое время суток, это способствует экономической и физической активности населения, что положительно сказывается на народном хозяйстве, особенно в таких отраслях, как сельское хозяйство, туризм и строительство. Тем не менее Латвии приходится соблюдать директиву ЕС, а пока отказ от сезонного изменения времени на уровне Евросоюза не планируется.

В Латвии летнее время впервые было введено ещё при СССР - в 1981 году. Начиная с 1997 года, оно действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Как пишет портал Jauns.lv, первыми странами, которые ввели летнее время, стали кайзеровская Германия и её союзница Австро-Венгрия во время Первой мировой войны. Обе державы столкнулись с острой проблемой в энергетике и ввели переход на летнее время 30 апреля 1916 года, чтобы экономить дефицитный уголь. Вскоре их примеру последовали страны Антанты - Великобритания и Франция. В России летнее время ввело Временное правительство 1 июля 1917 года, в США стали переводить часы ещё позже - в 1918-м. 

Многие страны по окончании Первой мировой войны от летнего времени отказались, но снова вводили его на время Второй мировой. К идее о восстановлении летнего времени вернулись в конце 60-х и в 70-е в связи с энергетическим кризисом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Нет хлеба — ешьте пирожные!» Совет депутата взбудоражил публику
Важно

«Нет хлеба — ешьте пирожные!» Совет депутата взбудоражил публику

«IQ-тест сдан на отлично!» Очередной шедевр латвийского образования и находчивый ученик (ФОТО)
Важно

«IQ-тест сдан на отлично!» Очередной шедевр латвийского образования и находчивый ученик (ФОТО)

Пропал в среду и не даёт о себе знать: полиция разыскивает Эдгара Мелниса (ФОТО)
Важно

Пропал в среду и не даёт о себе знать: полиция разыскивает Эдгара Мелниса (ФОТО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Нет хлеба — ешьте пирожные!» Совет депутата взбудоражил публику

Важно 16:56

Важно 0 комментариев

Совет "перейти в режим экономии" от депутата Сейма Лиги Козловски, о котором мы писали здесь, вызвал предсказуемую реакцию в соцсети.

Совет "перейти в режим экономии" от депутата Сейма Лиги Козловски, о котором мы писали здесь, вызвал предсказуемую реакцию в соцсети.

Читать
Загрузка

Пропал в среду и не даёт о себе знать: полиция разыскивает Эдгара Мелниса (ФОТО)

Важно 16:30

Важно 0 комментариев

Госполиция разыскивает пропавшего без вести Эдгара Мелниса 2009 года рождения, который 25 марта примерно в 16 часов вышел из дома на ул. Икшкилес в Риге и до сих пор не вернулся домой и не дал о себе знать. Возможно, он находится в Кенгарагсе.

Госполиция разыскивает пропавшего без вести Эдгара Мелниса 2009 года рождения, который 25 марта примерно в 16 часов вышел из дома на ул. Икшкилес в Риге и до сих пор не вернулся домой и не дал о себе знать. Возможно, он находится в Кенгарагсе.

Читать

«Помните о карме!» В соцсети проклинают депутатов, лишивших поддержки пациентов с диабетом

Важно 16:18

Важно 0 комментариев

Сейм Латвии 26 марта отклонил предложение о существенном увеличении поддержки для пациентов с сахарным диабетом I типа, отказавшись обеспечить государственную компенсацию датчиков непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновых помп.

Сейм Латвии 26 марта отклонил предложение о существенном увеличении поддержки для пациентов с сахарным диабетом I типа, отказавшись обеспечить государственную компенсацию датчиков непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновых помп.

Читать

«IQ-тест сдан на отлично!» Очередной шедевр латвийского образования и находчивый ученик (ФОТО)

Важно 15:38

Важно 0 комментариев

Публику на платформе "Х" повеселил твит Айгара, опубликовавшего фото тетради с задачей по математике.

Публику на платформе "Х" повеселил твит Айгара, опубликовавшего фото тетради с задачей по математике.

Читать

Reuters: США подтверждают уничтожение лишь трети ракет Ирана

Мир 14:15

Мир 0 комментариев

До трети иранских ракет и БПЛА уничтожено, еще до трети ракет недоступны для использования, но у Тегерана остаются значительные запасы вооружения, считают в американской разведке.

До трети иранских ракет и БПЛА уничтожено, еще до трети ракет недоступны для использования, но у Тегерана остаются значительные запасы вооружения, считают в американской разведке.

Читать

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

Читать