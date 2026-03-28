Reuters: США подтверждают уничтожение лишь трети ракет Ирана

© Deutsche Welle 28 марта, 2026 12:15

До трети иранских ракет и БПЛА уничтожено, еще до трети ракет недоступны для использования, но у Тегерана остаются значительные запасы вооружения, считают в американской разведке.

Соединенные Штаты Америки могут с уверенностью подтвердить, что с начала войны США и Израиля против Ирана было уничтожено лишь около трети иранского ракетного арсенала. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщило информагентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с данными американской разведки.

По словам собеседников агентства, ситуация с еще около третью ракет Ирана не до конца ясна: они повреждены, уничтожены или находятся под завалами в бункерах и тоннелях после бомбардировок. Один из источников Reuters утверждает, что ударами США и Израиля также были уничтожены до трети беспилотников, имевшихся в распоряжении Тегерана.

В то же время оценка разведки показывает, что Иран по-прежнему располагает значительным запасом ракет, пригодных для атак, пишет агентство. А при окончании боевых действий страна сможет восстановить некоторые из поврежденных и погребенных под завалами ракет.

Reuters отмечает, что США не раскрывали данные разведки о том, сколько у Ирана могло быть ракет на момент начала войны. Представители израильского военного командования же заявляли, что Тегеран обладал 2500 баллистическими ракетами, способными достичь территории Израиля.

Трамп: Даже один процент ракет в арсенале Ирана создает опасность

Днем ранее президент США Дональд Трамп, рассказывая на заседании Кабмина США о ситуации с фактически перекрытым из-за боевых действий Ормузским проливом и скачках цен на нефть, заявил, что у Ирана осталось "очень мало ракет", но этого недостаточно. "Мы говорим, что уничтожили 99 процентов (их ракет). Один процент неприемлем, потому что 1 процент - это ракета, попавшая в корпус корабля стоимостью в миллиард долларов", - посетовал президент США.

Член Демократической партии и ветеран войны в Ираке Сет Моултон в беседе с Reuters опроверг заявления Трампа о почти полном уничтожении иранского арсенала. "Если Иран умен, он сохранил часть своих возможностей - он не использует все, что у него есть. И он готовится к засаде", - резюмировал политик.

Израильские военные при этом считают, что в ходе войны с Ираном было уничтожено примерно 70 процентов установок для запуска ракет, находящихсяна территории страны. Однако оставшиеся 30 процентов систем будет уничтожить "сложно".

Война США и Израиля против Ирана

Израиль и США утром 28 февраля начали войну против Ирана, нанеся массированные удары по объектам на его территории. Были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков. На смену убитому Али пришел его 56-летний сын Моджтаба Хаменеи, при этом за почти месяц с начала войны он ни разу не появился на публике или в видеообращениях.

Трамп с начала боевых действий неоднократно утверждал, что США "уже победили" в Иране, но вместе с тем обращался за помощью к странам НАТО в операции, перемежая это с оскорблениями стран-союзников и угрозами. К концу марта американский лидер стал заявлять, что Тегеран "очень хочет заключить сделку" и обращается к нему с просьбами, в то время как в Иране ведение предметных переговоров с США отрицают.

Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО
Важно

Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО

«Все будут приезжать и ржать над нами!» Журналист критикует Rail Baltica (ВИДЕО)
Важно

«Все будут приезжать и ржать над нами!» Журналист критикует Rail Baltica (ВИДЕО)

Экс-премьер Гунтарс Крастс о причинах неудач Латвии: «Приватизация была одной из величайших ошибок»
Важно

Экс-премьер Гунтарс Крастс о причинах неудач Латвии: «Приватизация была одной из величайших ошибок»

Опять «затянуть пояса»?! Депутат Сейма рекомендует латвийцам перейти на режим экономии

Депутат парламента от СЗК Лига Козловска, глава подкомиссии по общественному здоровью и руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP выступила с предупреждением для жителей Латвии.

Депутат парламента от СЗК Лига Козловска, глава подкомиссии по общественному здоровью и руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP выступила с предупреждением для жителей Латвии.

Война в Иране может продлиться ещё месяц, говорит Рубио. Ввязаться в войну грозят хуситы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече министров иностранных дел стран Большой семерки в Париже, что война с Ираном может продлиться еще от двух до четырех недель. Выступая перед журналистами после встречи, он также сказал, что Вашингтон рассматривает возможность перенаправить вооружения, предназначавшиеся для Украины, на Ближний Восток.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече министров иностранных дел стран Большой семерки в Париже, что война с Ираном может продлиться еще от двух до четырех недель. Выступая перед журналистами после встречи, он также сказал, что Вашингтон рассматривает возможность перенаправить вооружения, предназначавшиеся для Украины, на Ближний Восток.

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО

Президент США Доналд Трамп в пятницу, 27 марта, заявил, что Вашингтон в будущем может не прийти на помощь НАТО, если поступит просьба об этом, и покритиковал альянс за неоказание помощи США в войне с Ираном.

Президент США Доналд Трамп в пятницу, 27 марта, заявил, что Вашингтон в будущем может не прийти на помощь НАТО, если поступит просьба об этом, и покритиковал альянс за неоказание помощи США в войне с Ираном.

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

«Мы выйдем на улицы, если не будет нормальной скидки»: таксистам грозит массовое банкротство

"Мы злы", - многократно подчеркнул в беседе с 360 TV Ziņas президент Латвийской организации работодателей в отрасли легковых такси Алексей Игнатьев. По его мнению, снижение акцизного налога на дизельное топливо на 15% - это насмешка, поскольку в реальности цена из-за этого снизится лишь на 8,6 центов за литр.

"Мы злы", - многократно подчеркнул в беседе с 360 TV Ziņas президент Латвийской организации работодателей в отрасли легковых такси Алексей Игнатьев. По его мнению, снижение акцизного налога на дизельное топливо на 15% - это насмешка, поскольку в реальности цена из-за этого снизится лишь на 8,6 центов за литр.

