Reuters: США подтверждают уничтожение лишь трети ракет Ирана

Соединенные Штаты Америки могут с уверенностью подтвердить, что с начала войны США и Израиля против Ирана было уничтожено лишь около трети иранского ракетного арсенала. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщило информагентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с данными американской разведки.

По словам собеседников агентства, ситуация с еще около третью ракет Ирана не до конца ясна: они повреждены, уничтожены или находятся под завалами в бункерах и тоннелях после бомбардировок. Один из источников Reuters утверждает, что ударами США и Израиля также были уничтожены до трети беспилотников, имевшихся в распоряжении Тегерана.

В то же время оценка разведки показывает, что Иран по-прежнему располагает значительным запасом ракет, пригодных для атак, пишет агентство. А при окончании боевых действий страна сможет восстановить некоторые из поврежденных и погребенных под завалами ракет.

Reuters отмечает, что США не раскрывали данные разведки о том, сколько у Ирана могло быть ракет на момент начала войны. Представители израильского военного командования же заявляли, что Тегеран обладал 2500 баллистическими ракетами, способными достичь территории Израиля.

Трамп: Даже один процент ракет в арсенале Ирана создает опасность

Днем ранее президент США Дональд Трамп, рассказывая на заседании Кабмина США о ситуации с фактически перекрытым из-за боевых действий Ормузским проливом и скачках цен на нефть, заявил, что у Ирана осталось "очень мало ракет", но этого недостаточно. "Мы говорим, что уничтожили 99 процентов (их ракет). Один процент неприемлем, потому что 1 процент - это ракета, попавшая в корпус корабля стоимостью в миллиард долларов", - посетовал президент США.

Член Демократической партии и ветеран войны в Ираке Сет Моултон в беседе с Reuters опроверг заявления Трампа о почти полном уничтожении иранского арсенала. "Если Иран умен, он сохранил часть своих возможностей - он не использует все, что у него есть. И он готовится к засаде", - резюмировал политик.

Израильские военные при этом считают, что в ходе войны с Ираном было уничтожено примерно 70 процентов установок для запуска ракет, находящихсяна территории страны. Однако оставшиеся 30 процентов систем будет уничтожить "сложно".

Война США и Израиля против Ирана

Израиль и США утром 28 февраля начали войну против Ирана, нанеся массированные удары по объектам на его территории. Были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков. На смену убитому Али пришел его 56-летний сын Моджтаба Хаменеи, при этом за почти месяц с начала войны он ни разу не появился на публике или в видеообращениях.

Трамп с начала боевых действий неоднократно утверждал, что США "уже победили" в Иране, но вместе с тем обращался за помощью к странам НАТО в операции, перемежая это с оскорблениями стран-союзников и угрозами. К концу марта американский лидер стал заявлять, что Тегеран "очень хочет заключить сделку" и обращается к нему с просьбами, в то время как в Иране ведение предметных переговоров с США отрицают.