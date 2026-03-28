Война в Иране может продлиться ещё месяц, говорит Рубио. Ввязаться в войну грозят хуситы

Между тем йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, предупредили в пятницу, что присоединятся к войне на Ближнем Востоке, если американо-израильские атаки против их союзника-Тегерана продолжатся или если к конфликту присоединятся другие страны.

В прошлом хуситы атаковали суда в Красном море в ответ на военную кампанию Израиля в секторе Газа, последовавшей после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

«Мы заявляем, что наши пальцы на спусковом крючке для прямой военной интервенции», — говорится в заявлении хуситов.

Главы МИД ведущих экономик мира призвали Иран к разблокированию Ормузского пролива. Они пообещали работать вместе с США над поиском решения.

Марко Рубио сказал, что Соединенные Штаты готовы участвовать в снятии блокады с пролива, но не обязательно возглавят этот процесс.

По его словам, страны, напрямую заинтересованные в этом — прежде всего государства G7 и страны Азии — должны внести свой вклад.

G7 попробует разблокировать Ормузский пролив

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила на встрече G7, что Иран «не может держать мировую экономику в заложниках», блокируя Ормузский пролив.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в рамках той же встречи G7 заявил, что между Германией и США нет разногласий по Ирану. По его словам, Берлин уверен, что Иран не должен получить ядерное оружие и представлять угрозу для региона.

«Мы уже ощущаем экономические последствия повсюду, особенно в Европе — и весьма существенно», — сказал Вадефуль.

«Именно поэтому мы очень подробно обсудили эти вопросы, и здесь абсолютно нет никаких разногласий. Со стороны США не было и нет никаких просьб — особенно к нам — о военном участии до окончания боевых действий», — добавил Вадефуль.

Какой потенциал остается у Ирана

США могут с уверенностью утверждать, что почти за месяц войны уничтожили лишь около трети ракетного арсенала Ирана и столько же беспилотников, сообщили источники, знакомые с данными американской разведки.

Еще треть может быть повреждена или завалена в подземных туннелях и бункерах в результате американо-израильских ударов.

Источники подчеркивают, что это приблизительные оценки, но если они верны, то в распоряжении Тегерана в настоящий момент находится примерно треть его общего ракетного потенциала. Но и эта треть — весьма внушительна.

Военные источники отмечают, что оценить довоенный ракетный арсенал Ирана очень сложно в связи с секретностью производства.

Один из источников отметил, что проблема частично заключается в том, что сложно определить, сколько ракет хранилось в подземных бункерах до начала войны. США не раскрывают свою оценку довоенного ракетного арсенала Ирана.

По данным израильского командования, до войны у Ирана было около 2500 баллистических ракет, способных достичь Израиля. Более 335 пусковых установок были «нейтрализованы», что составляет примерно 70% пусковых возможностей страны, сообщил высокопоставленный израильский военный.

Эти данные расходятся с публичными заявлениями президента США Дональда Трампа, который в четверг заявил, что у Ирана осталось «очень мало ракет».

«Если Иран действует разумно, он сохранил часть своих возможностей — они не используют все, что у них есть. Они выжидают», — заявил конгрессмен-демократ, ветеран морской пехоты США Сет Моултон.

Между тем, в Пентагоне утверждают, что атаки иранских ракет и дронов сократились примерно на 90% с начала войны. Центральное командование США также «повредило или уничтожило более 66% объектов по производству ракет, беспилотников и военно-морской инфраструктуры Ирана», сообщил представитель ведомства.

Николь Граевски, эксперт по ракетным силам Ирана и Корпусу стражей исламской революции из парижского университета Sciences Po, заявила, что администрация Дональда Трампа, возможно, преувеличивает эффективность ударов США по иранскому потенциалу.

Министр обороны США Пит Хегсет, выступая 19 марта, признал, что развитая сеть иранских подземных туннелей представляет большую проблему и не дает в полной мере оценить размеры оружейных запасов Тегерана.

«Иран — огромная страна. И, как ХАМАС со своими туннелями (в Газе), они направляли любую помощь — экономическую, гуманитарную — на строительство туннелей и ракет, — сказал Хегсет. — Но мы методично, беспощадно и с подавляющим превосходством охотимся за ними, как ни одна армия в мире, и результаты говорят сами за себя».

Ракетные атаки продолжаются

В пятницу сразу несколько стран Персидского залива сообщили об иранских ракетных атаках, в том числе на стратегические объекты.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что в сторону столицы Эр-Рияда были выпущены шесть баллистических ракет. По данным ведомства, две из них были перехвачены, а четыре упали в акватории Персидского залива и в незаселенных районах.

Кувейт сообщил об атаках утром на свой главный коммерческий порт Шувайх. Управление портов страны заявило, что был нанесен материальный ущерб, но человеческих жертв нет.

Министерство обороны ОАЭ сообщило, что в пятницу системы ПВО страны отразили удар шестью иранскими баллистическими ракетами и девятью беспилотниками.

Силы обороны Бахрейна заявили, что с начала конфликта перехватили 362 беспилотника и 154 ракеты — это на 12 дронов больше, чем сообщалось в аналогичном заявлении днем ранее.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил жителей Ближнего Востока о необходимости покинуть районы, где размещены американские войска, однако не уточнил, какие районы имеются в виду.

Армия обороны Израиля заявила, что в пятницу Иран предпринял целую серию ракетных атак и ударов беспилотников по израильской территории. Также продолжаются обстрелы Израиля из Ливана, со стороны проиранской группировки «Хезболла».

ЦАХАЛ сообщил, что в пятницу были отражены более 90% ракет и дронов, запущенных с двух сторон.

Тем временем, иранские СМИ сообщают, что в результате авиаударов США и Израиля были поражены два объекта по производству ядерных и радиоактивных материалов.

Тегеран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что в пятницу был атакован завод по производству тяжелой воды в городе Хондаб, Иран.

«Радиационной опасности не наблюдается, поскольку на объекте не обнаружено заявленных ядерных материалов», — заявило агентство ООН по ядерному надзору.

Также Иран подтвердил удар по металлургическому заводу в Хузестане, использующему радиоактивные источники, добавило МАГАТЭ, заявив, что выброса радиации за пределы объекта не было.

Кроме того, Израиль сообщает, что в рамках последней волны ударов атаковал два крупнейших сталелитейных завода в Иране.

Кризис в Ливане

В пятницу Организация Объединенных Наций предупредила, что в Ливане на фоне продолжающегося израильского наступления против «Хезболлы» больше нет безопасных мест для мирных жителей, даже в столице — Бейруте.

После почти месяца войны в регионе Ливан сталкивается с углубляющимся гуманитарным кризисом, который рискует перерасти в катастрофу, заявило в пятницу Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR).

По данным агентства, с 2 марта более миллиона человек — каждый пятый житель страны — были вынуждены покинуть свои дома.

Ливан оказался втянут в войну 2 марта, когда поддерживаемая Тегераном «Хезболла» начала обстрелы Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В агентстве заявляют, что более 136 тысяч перемещенных лиц находятся в 660 убежищах, переполненных сверх допустимого. В основном под убежища оборудованы школы.

По оценкам различных гуманитарных организаций, всего покинуть свои дома за последний месяц были вынуждены около миллиона человек, включая более 370 тысяч детей.

UNHCR запрашивает более 60 миллионов долларов для расширения помощи и предупреждает, что потребности ливанцев растут быстрее, чем ресурсы ООН.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе направила первый гуманитарный конвой по суше в Ливан — он уже достиг территории Сирии.