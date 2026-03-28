Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Марта Завтра: Ginta, Gunda, Gunta
Доступность

«В Латвии всё страшнее жить!» Индиец за рулём автобуса вызвал панику в соцсети

Редакция PRESS 28 марта, 2026 13:05

Важно 2 комментариев

LETA

Нехватка водителей междугородних автобусов наблюдается уже давно. Старые опытные кадры постепенно уходят на пенсию, но заменить их особо некем, поскольку молодёжь не устраивает заработная плата и режим работы. Количество рейсов сокращается, особенно в регионах, ликвидируются маршруты. 

Предприниматели в поисках выхода из положения, как мы видим из фото, которое распространяется в соцсетях, стали принимать на работу водителями иммигрантов из так называемых третьих стран. Но далеко не всем жителям Латвии такое решение по душе. Как видно из комментариев под этим постом, многие боятся даже сесть в такой автобус, хотя в той же Англии общественный транспорт очень часто водят как раз иммигранты.

"JFC! В автобусе Nordeka - ИНДИЕЦ за рулём! Можем делать ставки, когда будет следующая авария автобуса", - пишет на платформе "Х" пользователь с никнеймом Susuris. 

Поскольку тема, что называется, горячая, откликов на твит довольно много:

- Не вижу проблемы, если у шофёра есть права ЕС, 95-й код, цифровой чип для тахографа, лицензия от Автотранспортной дирекции и всё остальное. Ведь местных шофёров нет. Просто нет и не будет. И не надо о зарплатах. С одной транспортной единицы шофёр уже давно получает больше, чем владелец.

- У меня тоже работал один индиец. Гонял по северу Швеции зимой без проблем. До этого долго ездил у финнов по Норвегии, а ещё раньше работал шофёром грузовика на базе НАТО.

- А сколько у нас латышей-пьяниц за рулём? Они не считаются?

- Знаешь, что латышам портят статистику по потреблению алкоголя эстонцы и финны? Ну вот, сейчас окажется, что одни из самых смертоносных дорог в Европе у нас из-за этих нескольких иммигрантов :D

- Почему вы считаете, что у него нет прав и он не понимает по-латышски?

- У меня ноги холодными стали!!! Какие у него профессиональные водительские права? Прошёл ли он обучение и сдал экзамен в Латвии, или ему их в Индии нарисовали?

- Не платят местным шофёрам конкурентоспособные зарплаты, "нельзя найти шофёров", заменяют гражданами третьих стран. Повторить, пока не заменят всех местных шофёров, сообщить, что "местные не хотят работать на такой работе".

- Видел иммигранта в учебном троллейбусе, держитесь.

- В Лондоне в основном такие и рулят. Неплохо. Гоняют вовсю и при этом точные.

- Он ведь говорит по-латышски, не так ли? Фразы о билетах, деньгах, способах оплаты? Что это за АБСУРДНОЕ законодательство в этой стране? В сфере обслуживания РАЗРЕШЕНО НЕ ГОВОРИТЬ по-латышски? В транспорте, торговле, общепите, курьерской службе - везде? КЛИЕНТ ДОЛЖЕН ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ - на английском, русском? Трудовая инспекция, Сейм!!!!

- Надеюсь, он ездить умеет.

 - Некоторые вундеркинды советуют не пользоваться курьерами по доставке еды, не лениться и ходить забирать самому; жду призыва не лениться и междугородние маршруты проходить пешком, так, дескать, для здоровья полезнее.

- Если тендеры выигрывают предприятия, которые торгуют услугой задёшево, то будут у нас индийские и узбекские шофёры, потому что латышам заплатить не могут.

- Просто не надо импортировать проблемы и тех, кто их создаёт! Bolt и Wolt вели деятельность задолго до того, как там начали работать пакистанцы и индийцы!

- Улучши рождаемость, и таких случаев станет меньше. Проблема автобусных парков - реальная нехватка водителей.

- Я бы подождала следующий автобус.

- Есть места, где "следующий автобус" будет через несколько часов, а то и дней.

- Ну да, аварии же только индийцы устраивают...

- Всё страшнее и жутче становится жить в Латвии.

- В Литве они работают шофёрами уже давно.

- Ещё одна причина, чтобы не ездить на общественном транспорте.

- Мдаа... в Швеции в общественном транспорте только такие и сидят... Ну вот, Латвия превращается во Францию и Швецию, поздравляю.

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Нет хлеба — ешьте пирожные!» Совет депутата взбудоражил публику

Важно 16:56

Совет "перейти в режим экономии" от депутата Сейма Лиги Козловски, о котором мы писали здесь, вызвал предсказуемую реакцию в соцсети.

Читать
Загрузка

Пропал в среду и не даёт о себе знать: полиция разыскивает Эдгара Мелниса

Важно 16:30

Госполиция разыскивает пропавшего без вести Эдгара Мелниса 2009 года рождения, который 25 марта примерно в 16 часов вышел из дома на ул. Икшкилес в Риге и до сих пор не вернулся домой и не дал о себе знать. Возможно, он находится в Кенгарагсе.

Читать

«Помните о карме!» В соцсети проклинают депутатов, лишивших поддержки пациентов с диабетом

Важно 16:18

Сейм Латвии 26 марта отклонил предложение о существенном увеличении поддержки для пациентов с сахарным диабетом I типа, отказавшись обеспечить государственную компенсацию датчиков непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновых помп.

Читать

В этом году — 110-летний юбилей: этой ночью переходим на летнее время

Новости Латвии 15:39

Латвия перейдёт на летнее время 29 марта в 3:00. Это означает, что стрелки часов нужно перевести на час вперёд, сообщает LSM.LV.

Читать

«IQ-тест сдан на отлично!» Очередной шедевр латвийского образования и находчивый ученик

Важно 15:38

Публику на платформе "Х" повеселил твит Айгара, опубликовавшего фото тетради с задачей по математике.

Читать

Reuters: США подтверждают уничтожение лишь трети ракет Ирана

Мир 14:15

До трети иранских ракет и БПЛА уничтожено, еще до трети ракет недоступны для использования, но у Тегерана остаются значительные запасы вооружения, считают в американской разведке.

Читать

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас

Важно 14:03

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

Читать