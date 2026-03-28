Предприниматели в поисках выхода из положения, как мы видим из фото, которое распространяется в соцсетях, стали принимать на работу водителями иммигрантов из так называемых третьих стран. Но далеко не всем жителям Латвии такое решение по душе. Как видно из комментариев под этим постом, многие боятся даже сесть в такой автобус, хотя в той же Англии общественный транспорт очень часто водят как раз иммигранты.

"JFC! В автобусе Nordeka - ИНДИЕЦ за рулём! Можем делать ставки, когда будет следующая авария автобуса", - пишет на платформе "Х" пользователь с никнеймом Susuris.

Поскольку тема, что называется, горячая, откликов на твит довольно много:

- Не вижу проблемы, если у шофёра есть права ЕС, 95-й код, цифровой чип для тахографа, лицензия от Автотранспортной дирекции и всё остальное. Ведь местных шофёров нет. Просто нет и не будет. И не надо о зарплатах. С одной транспортной единицы шофёр уже давно получает больше, чем владелец.

- У меня тоже работал один индиец. Гонял по северу Швеции зимой без проблем. До этого долго ездил у финнов по Норвегии, а ещё раньше работал шофёром грузовика на базе НАТО.

- А сколько у нас латышей-пьяниц за рулём? Они не считаются?

- Знаешь, что латышам портят статистику по потреблению алкоголя эстонцы и финны? Ну вот, сейчас окажется, что одни из самых смертоносных дорог в Европе у нас из-за этих нескольких иммигрантов :D

- Почему вы считаете, что у него нет прав и он не понимает по-латышски?

- У меня ноги холодными стали!!! Какие у него профессиональные водительские права? Прошёл ли он обучение и сдал экзамен в Латвии, или ему их в Индии нарисовали?

- Не платят местным шофёрам конкурентоспособные зарплаты, "нельзя найти шофёров", заменяют гражданами третьих стран. Повторить, пока не заменят всех местных шофёров, сообщить, что "местные не хотят работать на такой работе".

- Видел иммигранта в учебном троллейбусе, держитесь.

- В Лондоне в основном такие и рулят. Неплохо. Гоняют вовсю и при этом точные.

- Он ведь говорит по-латышски, не так ли? Фразы о билетах, деньгах, способах оплаты? Что это за АБСУРДНОЕ законодательство в этой стране? В сфере обслуживания РАЗРЕШЕНО НЕ ГОВОРИТЬ по-латышски? В транспорте, торговле, общепите, курьерской службе - везде? КЛИЕНТ ДОЛЖЕН ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ - на английском, русском? Трудовая инспекция, Сейм!!!!

- Надеюсь, он ездить умеет.

- Некоторые вундеркинды советуют не пользоваться курьерами по доставке еды, не лениться и ходить забирать самому; жду призыва не лениться и междугородние маршруты проходить пешком, так, дескать, для здоровья полезнее.

- Если тендеры выигрывают предприятия, которые торгуют услугой задёшево, то будут у нас индийские и узбекские шофёры, потому что латышам заплатить не могут.

- Просто не надо импортировать проблемы и тех, кто их создаёт! Bolt и Wolt вели деятельность задолго до того, как там начали работать пакистанцы и индийцы!

- Улучши рождаемость, и таких случаев станет меньше. Проблема автобусных парков - реальная нехватка водителей.

- Я бы подождала следующий автобус.

- Есть места, где "следующий автобус" будет через несколько часов, а то и дней.

- Ну да, аварии же только индийцы устраивают...

- Всё страшнее и жутче становится жить в Латвии.

- В Литве они работают шофёрами уже давно.

- Ещё одна причина, чтобы не ездить на общественном транспорте.

- Мдаа... в Швеции в общественном транспорте только такие и сидят... Ну вот, Латвия превращается во Францию и Швецию, поздравляю.