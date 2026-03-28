Экс-премьер Гунтарс Крастс о причинах неудач Латвии: «Приватизация была одной из величайших ошибок»

Редакция PRESS 28 марта, 2026 10:00

0 комментариев

В эфире программы Latvija 2035, которую ведёт бывший политик Андрей Пантелеев, выступил Гунтарс Крастс, занимавший в своё время должности премьера и министра экономики. Он признал, что массовая приватизация была одной из величайших стратегических ошибок, а в наши дни все процессы тормозят некомпетентные высокопоставленные чиновники.

Впрочем, Крастс напоминает, что Латвия в то время не была единственной, кто через это прошёл: "Массовая приватизация за сертификаты была инициирована во всём мире. Пострадала Азия и страны Африки, где она происходила. В Латвии и в Восточной Европе в целом этот метод впоследствии был оценен как плохой. У меня в своё время в Европарламенте случился долгий разговор с лауреатами Нобелевской премии по экономике Джозефом Стиглицем и Дугласом Нортом. Стиглиц признал, что это была величайшая ошибка в его жизни, потому что он и был автором этой теории - что надо всё массово приватизировать. Это привело к деиндустриализации".

По мнению экс-премьера, предприятия можно было структурировать и попытаться сохранить, но вместо этого государство потеряло как заводы, так и самый ценный ресурс - людей: "Мы потеряли большую часть предприятий, мы потеряли и квалифицированную рабочую силу, которая ушла в разные отрасли, торговала в ларьках и тому подобное. В отличие от Южной Кореи, которая смогла использовать давление государства, чтобы развивать свои корпорации, Латвия эту возможность упустила. Мы от приватизации приобрели примерно вчетверо меньше, чем Эстония. Мы выручили примерно 100 миллионов долларов, а эстонцы от продажи скандинавам имущества, которого было вдвое меньше, выручили свыше 400 миллионов. Эти деньги они использовали для усиления государственных институций и для инфраструктуры".

Способствовал неудачам и один из тяжелейших в Европе банковских кризисов в 90-е: "Мы были вторыми с конца в Европе после Албании - у нас были одни из самых тяжёлых потерь в результате банковских кризисов. Убыток банка "Балтия" составлял 280 миллионов латов, на сегодня это было бы примерно 1,7-1,8 миллиарда евро. Деньги населения и предприятий попали в чужие руки и чаще всего выводились за рубеж".

Сегодня же одним из главных камней преткновения Крастс считает некомпетентность высшего чиновничества: "На этом уровне часто выражено высокомерие, там сидят "императоры" и "повелители мира", "посланные Богом". Почему? Потому что они не прошли через реальные конкурсы, а были назначены на свои места". 

Крастс считает, что эту "традицию" - назначать на высшие посты не экспертов, в "своих людей" - ввела Народная партия, и такая система политических выдвиженцев привела к неспособности "рулить" такими крупными проектами, как, например, Rail Baltica. Выход он видит в привлечении ИИ для отбора персонала: "Мы ввели бы программу, что человек должен уметь, и он бы выложил на стол окончательный вариант, чтобы отборочные комиссии не смогли тянуть одеяло на себя".

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас
Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас

Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО
Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО

«Все будут приезжать и ржать над нами!» Журналист критикует Rail Baltica (ВИДЕО)
«Все будут приезжать и ржать над нами!» Журналист критикует Rail Baltica (ВИДЕО)

Опять «затянуть пояса»?! Депутат Сейма рекомендует латвийцам перейти на режим экономии

Депутат парламента от СЗК Лига Козловска, глава подкомиссии по общественному здоровью и руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP выступила с предупреждением для жителей Латвии.

Reuters: США подтверждают уничтожение лишь трети ракет Ирана

До трети иранских ракет и БПЛА уничтожено, еще до трети ракет недоступны для использования, но у Тегерана остаются значительные запасы вооружения, считают в американской разведке.

Война в Иране может продлиться ещё месяц, говорит Рубио. Ввязаться в войну грозят хуситы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече министров иностранных дел стран Большой семерки в Париже, что война с Ираном может продлиться еще от двух до четырех недель. Выступая перед журналистами после встречи, он также сказал, что Вашингтон рассматривает возможность перенаправить вооружения, предназначавшиеся для Украины, на Ближний Восток.

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО

Президент США Доналд Трамп в пятницу, 27 марта, заявил, что Вашингтон в будущем может не прийти на помощь НАТО, если поступит просьба об этом, и покритиковал альянс за неоказание помощи США в войне с Ираном.

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

«Мы выйдем на улицы, если не будет нормальной скидки»: таксистам грозит массовое банкротство

"Мы злы", - многократно подчеркнул в беседе с 360 TV Ziņas президент Латвийской организации работодателей в отрасли легковых такси Алексей Игнатьев. По его мнению, снижение акцизного налога на дизельное топливо на 15% - это насмешка, поскольку в реальности цена из-за этого снизится лишь на 8,6 центов за литр.

