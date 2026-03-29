Черчилль и коты: история любви

Редакция PRESS 29 марта, 2026 11:02



Пока мир обсуждал войны и политику, в доме британского премьер-министра царила совсем иная дипломатия — мягкая, пушистая и с мурлыканьем. Уинстон Черчилль обожал не только сигары и виски, но и котов. Эти животные сопровождали его всю жизнь, и он искренне верил, что именно они приносят ему удачу.

Коты были рядом с Черчиллем и дома, и на работе. В последние годы жизни его неизменно сопровождал рыжий кот Джок, до него — серый Нельсон, а еще раньше — Микки и Танго. Джок, подаренный премьеру на 88-летие, стал настоящим любимцем: он спал рядом с хозяином и ел одновременно с ним. По воспоминаниям очевидцев, Черчилль не начинал обед, пока Джок не занимал свое место.

В загородной резиденции британских премьеров Чартвелле до сих пор соблюдают «кошачье условие» семьи Черчилля. После передачи дома Национальному тресту там должен всегда жить рыжий кот по имени Джок, обязательно с белой грудкой и четырьмя белыми лапами. Сейчас эту роль выполняет уже Jock VII.

Джок был не просто питомцем, а почти символом дома Черчилля. Национальный трест прямо связывает нынешнюю традицию с последним любимым котом политика, поэтому все последующие «джоки» подбираются по тому же узнаваемому окрасу.

Кот Нельсон жил у него в годы Второй мировой войны. Черчилль назвал его в честь знаменитого адмирала Горацио Нельсона после того, как увидел, как этот кот бесстрашно прогнал большую собаку. Затем Нельсон жил с Черчиллем и в Даунинг-стрит. Ходили слухи, что он присутствовал на заседаниях военного совета, хотя на деле лишь иногда туда заглядывал. Сам Черчилль шутил, что вклад кота в победу куда больше его собственного.

Его сотрудники вели от имени питомцев целую “переписку”: отправляли Черчиллю рождественские открытки якобы от кота Нельсона и отвечали на поздравления, адресованные его домашнему зверинцу.

С одной из таких историй связано фото 1941 года, сделанное на борту линкора «Принц Уэльский», где Черчилль встречался с президентом Рузвельтом. После этой встречи, по легенде, корабельного кота по кличке Блэки переименовали в Черчилля. Когда судно позже было потоплено японцами, команда сумела спасти кота и вместе с ним добраться до Сингапура.

Кстати, в Англии ежегодно 28 марта отмечается День уважения кошки. Считается, что его истоки восходят к 1384 году, когда английский король Ричард II запретил употребление кошек в пищу. Этот указ стал ответом на голод среди крестьян и символом признания ценности этих животных и их права на жизнь.

В центре Риги попал в аварию пассажирский автобус (ВИДЕО)
Экономист — о политике в области демографии: «Это оказалось большой ложью»
Хватит банки огурцов? Депутат и экс-министр — о расходах на случай часа «икс»
В Риге пройдёт акция протеста против политики иммиграции. Под окнами бюро «Нового единства»

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

Женщина и двое мужчин предстанут перед судом: будет рассмотрено дело об особо жестоком убийстве

Курземский окружной суд 18 мая в 10 часов начнёт рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемых на приговор Латгальского районного суда, согласно которому три человека осуждены на пожизненное заключение за убийство, совершённое с особой жестокостью и связанное с ограблением, как выяснило в суде агентство LETA.

Что такое квишинг и как с ним бороться: ещё один приём из арсенала мошенников

QR-код очень удобен, чтобы получить быстрый доступ к информации, совершить платёж и тому подобное. Однако мошенники не дремлют - они изготавливают поддельные коды, чтобы выманить деньги или личные данные. Об этом способе мошенничества, называемом квишинг, рассказало Латвийское радио.

У 30% жителей Латвии финансовая ситуация в прошлом году ухудшилась

Об этом агентству LETA сообщил банк Citadele, сославшись на данные проведённого опроса.

12 тонн шоколадных батончиков KitKat украдены за неделю до Пасхи

Европейцы могут остаться без любимых шоколадных батончиков на Пасху из-за коварного преступления.

В Париже предотвращен теракт у здания Bank of America

Полицейские в Париже задержали мужчину, пытавшегося заложить взрывное устройство у здания Bank of America. Он утверждает, что его завербовали через соцсети.

В США проходят акции протеста против Дональда Трампа под лозунгом «Нет королям»

В городах по всей территории США проходят масштабные протесты против администрации Трампа в рамках акции «Нет королям». Это уже третья подобная акция, предыдущие собирали миллионы участников.

