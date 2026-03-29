Черчилль и коты: история любви

Коты были рядом с Черчиллем и дома, и на работе. В последние годы жизни его неизменно сопровождал рыжий кот Джок, до него — серый Нельсон, а еще раньше — Микки и Танго. Джок, подаренный премьеру на 88-летие, стал настоящим любимцем: он спал рядом с хозяином и ел одновременно с ним. По воспоминаниям очевидцев, Черчилль не начинал обед, пока Джок не занимал свое место.

В загородной резиденции британских премьеров Чартвелле до сих пор соблюдают «кошачье условие» семьи Черчилля. После передачи дома Национальному тресту там должен всегда жить рыжий кот по имени Джок, обязательно с белой грудкой и четырьмя белыми лапами. Сейчас эту роль выполняет уже Jock VII.

Джок был не просто питомцем, а почти символом дома Черчилля. Национальный трест прямо связывает нынешнюю традицию с последним любимым котом политика, поэтому все последующие «джоки» подбираются по тому же узнаваемому окрасу.

Кот Нельсон жил у него в годы Второй мировой войны. Черчилль назвал его в честь знаменитого адмирала Горацио Нельсона после того, как увидел, как этот кот бесстрашно прогнал большую собаку. Затем Нельсон жил с Черчиллем и в Даунинг-стрит. Ходили слухи, что он присутствовал на заседаниях военного совета, хотя на деле лишь иногда туда заглядывал. Сам Черчилль шутил, что вклад кота в победу куда больше его собственного.

Его сотрудники вели от имени питомцев целую “переписку”: отправляли Черчиллю рождественские открытки якобы от кота Нельсона и отвечали на поздравления, адресованные его домашнему зверинцу.

С одной из таких историй связано фото 1941 года, сделанное на борту линкора «Принц Уэльский», где Черчилль встречался с президентом Рузвельтом. После этой встречи, по легенде, корабельного кота по кличке Блэки переименовали в Черчилля. Когда судно позже было потоплено японцами, команда сумела спасти кота и вместе с ним добраться до Сингапура.

Кстати, в Англии ежегодно 28 марта отмечается День уважения кошки. Считается, что его истоки восходят к 1384 году, когда английский король Ричард II запретил употребление кошек в пищу. Этот указ стал ответом на голод среди крестьян и символом признания ценности этих животных и их права на жизнь.