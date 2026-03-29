Что такое квишинг и как с ним бороться: ещё один приём из арсенала мошенников

© Lsm.lv 29 марта, 2026 12:41

QR-код очень удобен, чтобы получить быстрый доступ к информации, совершить платёж и тому подобное. Однако мошенники не дремлют - они изготавливают поддельные коды, чтобы выманить деньги или личные данные. Об этом способе мошенничества, называемом квишинг, рассказало Латвийское радио.

Первые случаи квишинга в Латвии зарегистрированы два года назад, а поскольку популярность QR-кодов растёт, то усиливается и интерес мошенников к их использованию.

Как это происходит на практике? Чаще всего жулики рассылают электронные письма, включающие такой код, потому что в нём очень и даже очень легко спрятать фальшивую ссылку. Причём не только от потенциальной жертвы, но и от автоматических сканеров электронной почты.

Один из примеров - рассылка сообщений якобы от СГД в связи с возвратом налогов. 

Исследователь киберпреступлений Элвис Страздиньш разъясняет: "Человек получает на электронную почту этот QR-код, сканирует его телефоном и открывает поддельный сайт СГД, вводит свои данные и теряет деньги, потому что отправил эти данные мошеннику. Это самый популярный способ".

В соцсетях также распространяются посты о том, что наклейки с поддельными кодами расклеивают на автоматах для оплаты парковки.

Страздиньш предупреждает - с такими случаями мы будем сталкиваться всё чаще: "Единственный способ себя защитить - прежде чем открыть ссылку, всё же убедиться в сканере QR-кода, какую ссылку он открывает. В очень редких случаях посещение такой ссылки может "заразить" телефон каким-нибудь вредоносным программным обеспечением. Но это в самом деле редкость. Там должна быть какая-то уязвимость, это должно быть старое устройство, которое давно не обновлялось. Поэтому я всегда советую людям обновлять телефоны и компьютеры до новейших версий ПО".

Быть внимательными при сканировании QR-кодов на улицах города советует и знаток новых технологий Кристапс Скутелис: "В последнее время я видел, что в Риге на остановках общественного транспорта есть коды, которые якобы ведут к расписанию маршрутов, но на самом деле ссылка уводит не туда, в некоторых случаях наверняка требует ввести какую-то информацию. Так что давайте будем относиться очень скептически ко всему, что происходит вокруг нас!"

Ещё иногда люди публикуют в соцсетях фотографии билетов на всяческие мероприятия либо сами билеты с QR-кодами, не задумываясь над тем, что таким образом этот код может стать доступным кому угодно. Это не то чтобы массовое явление, но осторожность соблюдать не помешает.

Председатель правления предприятия Biļešu paradīze Янис Кюзулис предупреждает о последствиях такой неосторожности: "Этим кодом может воспользоваться кто угодно, а если этот "кто угодно" пришёл на мероприятие раньше вас, вы сами туда уже не попадёте". 

Главные новости

Хватит банки огурцов? Депутат и экс-министр — о расходах на случай часа «икс»
Экономист — о политике в области демографии: «Это оказалось большой ложью»
Платформам по доставке еды грозят потрясения? Число курьеров может резко сократиться
В Риге пройдёт акция протеста против политики иммиграции. Под окнами бюро «Нового единства»

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

Женщина и двое мужчин предстанут перед судом: будет рассмотрено дело об особо жестоком убийстве

Курземский окружной суд 18 мая в 10 часов начнёт рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемых на приговор Латгальского районного суда, согласно которому три человека осуждены на пожизненное заключение за убийство, совершённое с особой жестокостью и связанное с ограблением, как выяснило в суде агентство LETA.

У 30% жителей Латвии финансовая ситуация в прошлом году ухудшилась

Об этом агентству LETA сообщил банк Citadele, сославшись на данные проведённого опроса.

12 тонн шоколадных батончиков KitKat украдены за неделю до Пасхи

Европейцы могут остаться без любимых шоколадных батончиков на Пасху из-за коварного преступления.

В Париже предотвращен теракт у здания Bank of America

Полицейские в Париже задержали мужчину, пытавшегося заложить взрывное устройство у здания Bank of America. Он утверждает, что его завербовали через соцсети.

В США проходят акции протеста против Дональда Трампа под лозунгом «Нет королям»

В городах по всей территории США проходят масштабные протесты против администрации Трампа в рамках акции «Нет королям». Это уже третья подобная акция, предыдущие собирали миллионы участников.

