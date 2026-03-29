Что такое квишинг и как с ним бороться: ещё один приём из арсенала мошенников

Первые случаи квишинга в Латвии зарегистрированы два года назад, а поскольку популярность QR-кодов растёт, то усиливается и интерес мошенников к их использованию.

Как это происходит на практике? Чаще всего жулики рассылают электронные письма, включающие такой код, потому что в нём очень и даже очень легко спрятать фальшивую ссылку. Причём не только от потенциальной жертвы, но и от автоматических сканеров электронной почты.

Один из примеров - рассылка сообщений якобы от СГД в связи с возвратом налогов.

Исследователь киберпреступлений Элвис Страздиньш разъясняет: "Человек получает на электронную почту этот QR-код, сканирует его телефоном и открывает поддельный сайт СГД, вводит свои данные и теряет деньги, потому что отправил эти данные мошеннику. Это самый популярный способ".

В соцсетях также распространяются посты о том, что наклейки с поддельными кодами расклеивают на автоматах для оплаты парковки.

Страздиньш предупреждает - с такими случаями мы будем сталкиваться всё чаще: "Единственный способ себя защитить - прежде чем открыть ссылку, всё же убедиться в сканере QR-кода, какую ссылку он открывает. В очень редких случаях посещение такой ссылки может "заразить" телефон каким-нибудь вредоносным программным обеспечением. Но это в самом деле редкость. Там должна быть какая-то уязвимость, это должно быть старое устройство, которое давно не обновлялось. Поэтому я всегда советую людям обновлять телефоны и компьютеры до новейших версий ПО".

Быть внимательными при сканировании QR-кодов на улицах города советует и знаток новых технологий Кристапс Скутелис: "В последнее время я видел, что в Риге на остановках общественного транспорта есть коды, которые якобы ведут к расписанию маршрутов, но на самом деле ссылка уводит не туда, в некоторых случаях наверняка требует ввести какую-то информацию. Так что давайте будем относиться очень скептически ко всему, что происходит вокруг нас!"

Ещё иногда люди публикуют в соцсетях фотографии билетов на всяческие мероприятия либо сами билеты с QR-кодами, не задумываясь над тем, что таким образом этот код может стать доступным кому угодно. Это не то чтобы массовое явление, но осторожность соблюдать не помешает.

Председатель правления предприятия Biļešu paradīze Янис Кюзулис предупреждает о последствиях такой неосторожности: "Этим кодом может воспользоваться кто угодно, а если этот "кто угодно" пришёл на мероприятие раньше вас, вы сами туда уже не попадёте".