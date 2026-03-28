Пожарные в тревоге: в этом году от огня погиб 31 человек, причины — пьянство и халатность

tv3.lv 28 марта, 2026 09:17

Важно 0 комментариев

За весь прошлый год жертвами пожаров стали 65 жителей Латвии, но нынешний год начался на редкость трагически - такого не случалось давно, чтобы за неполный квартал погиб 31 человек, сообщает программа Degpunktā.

Одна из главных причин - невнимательное, а иногда очень поверхностное отношение к нормам пожарной безопасности. Кроме того, поскольку начало года было очень холодным и температура воздуха на долгое время опускалась ниже -20 градусов, во многих случаях были перетоплены печи.

Генерал Мартиньш Балтманис, начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), приводит примеры таких случаев: "Действительно, даже очень глупые поступки часто бывают, например, достают уголья [из печи] и кладут в пластиковое ведро, которое стоит на деревянном полу, вот и начинается пожар. Дрова хранят на отопительных приборах или кладут сушиться, и они загораются. Ну не надо там никаких финансовых вложений, надо действовать так, чтобы не довести до пожара".

По статистике, больше людей при пожарах погибало в квартирах, чем в частных домах. Что касается регионов, то самая грустная ситуация - в Латгалии.

Генерал Балтманис по этому поводу высказал следующее: "В тех случаях, где погибли люди, они в большинстве были в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии мы просто не можем ощутить, отреагировать адекватно, если возник пожар. Намного больше вероятность неосторожного обращения с огнём, в 30% случаях имело место курение в помещениях. И ещё один момент - там, где происходит пожар, всего в 20% случаев был установлен детектор дыма!"

Руководство ГПСС поражает также безответственность людей, жгущих прошлогоднюю траву. В прошлом году было зарегистрировано 900 пожаров старника - это огромный рост по сравнению с 440 пожарами сухой травы в 2024-м.

Хватало работы спасателям и на воде: из водоёмов в прошлом году были извлечены 108 утопленников, в том числе 45 погибших - во время купального сезона, то есть с 15 мая по 15 сентября. 

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас
Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО
«Все будут приезжать и ржать над нами!» Журналист критикует Rail Baltica (ВИДЕО)
Опять «затянуть пояса»?! Депутат Сейма рекомендует латвийцам перейти на режим экономии

Депутат парламента от СЗК Лига Козловска, глава подкомиссии по общественному здоровью и руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP выступила с предупреждением для жителей Латвии.

Reuters: США подтверждают уничтожение лишь трети ракет Ирана

До трети иранских ракет и БПЛА уничтожено, еще до трети ракет недоступны для использования, но у Тегерана остаются значительные запасы вооружения, считают в американской разведке.

Война в Иране может продлиться ещё месяц, говорит Рубио. Ввязаться в войну грозят хуситы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече министров иностранных дел стран Большой семерки в Париже, что война с Ираном может продлиться еще от двух до четырех недель. Выступая перед журналистами после встречи, он также сказал, что Вашингтон рассматривает возможность перенаправить вооружения, предназначавшиеся для Украины, на Ближний Восток.

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО

Президент США Доналд Трамп в пятницу, 27 марта, заявил, что Вашингтон в будущем может не прийти на помощь НАТО, если поступит просьба об этом, и покритиковал альянс за неоказание помощи США в войне с Ираном.

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

«Мы выйдем на улицы, если не будет нормальной скидки»: таксистам грозит массовое банкротство

"Мы злы", - многократно подчеркнул в беседе с 360 TV Ziņas президент Латвийской организации работодателей в отрасли легковых такси Алексей Игнатьев. По его мнению, снижение акцизного налога на дизельное топливо на 15% - это насмешка, поскольку в реальности цена из-за этого снизится лишь на 8,6 центов за литр.

