Пожарные в тревоге: в этом году от огня погиб 31 человек, причины — пьянство и халатность

Одна из главных причин - невнимательное, а иногда очень поверхностное отношение к нормам пожарной безопасности. Кроме того, поскольку начало года было очень холодным и температура воздуха на долгое время опускалась ниже -20 градусов, во многих случаях были перетоплены печи.

Генерал Мартиньш Балтманис, начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), приводит примеры таких случаев: "Действительно, даже очень глупые поступки часто бывают, например, достают уголья [из печи] и кладут в пластиковое ведро, которое стоит на деревянном полу, вот и начинается пожар. Дрова хранят на отопительных приборах или кладут сушиться, и они загораются. Ну не надо там никаких финансовых вложений, надо действовать так, чтобы не довести до пожара".

По статистике, больше людей при пожарах погибало в квартирах, чем в частных домах. Что касается регионов, то самая грустная ситуация - в Латгалии.

Генерал Балтманис по этому поводу высказал следующее: "В тех случаях, где погибли люди, они в большинстве были в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии мы просто не можем ощутить, отреагировать адекватно, если возник пожар. Намного больше вероятность неосторожного обращения с огнём, в 30% случаях имело место курение в помещениях. И ещё один момент - там, где происходит пожар, всего в 20% случаев был установлен детектор дыма!"

Руководство ГПСС поражает также безответственность людей, жгущих прошлогоднюю траву. В прошлом году было зарегистрировано 900 пожаров старника - это огромный рост по сравнению с 440 пожарами сухой травы в 2024-м.

Хватало работы спасателям и на воде: из водоёмов в прошлом году были извлечены 108 утопленников, в том числе 45 погибших - во время купального сезона, то есть с 15 мая по 15 сентября.