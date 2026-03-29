Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 29. Марта Завтра: Agija, Aldonis
Доступность

В Париже предотвращен теракт у здания Bank of America

© Deutsche Welle 29 марта, 2026 12:07

0 комментариев

Полицейские в Париже задержали мужчину, пытавшегося заложить взрывное устройство у здания Bank of America. Он утверждает, что его завербовали через соцсети.

Французская полиция предотвратила закладку взрывного устройства у здания отделения американского банка Bank of America в Париже. Мужчину задержали на месте с поличным в ночь на субботу, 28 марта, сообщила французская прокуратура вечером того же дня.

По данным следователей, обнаруженное у мужчины самодельное взрывное устройство включало в себя пятилитровую канистру, предположительно наполненную горючим, и пиротехническое изделие, которое должно было послужить детонатором. В момент, когда мужчина пытался поджечь СВУ, его заметил полицейский патруль.

Задержанный действовал в паре с сообщником, который должен был зафиксировать на камеру происходящее. Ему удалось скрыться. По словам задержанного, его завербовали через платформу Snapchat, пообещав 600 евро за выполнение задания.

Следствие связывает инцидент у Bank of America с угрозами Тегерана

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал попытку устроить взрыв у здания Bank of America терактом. Расследованием инцидента занялась антитеррористическая прокуратура страны. По словам источников AFP в следственных органах, попытка теракта стала "реализацией угроз Ирана в отношении американских и израильских интересов в Европе".

Меры безопасности на связанных с США и Израилем объектах в Европе были усилены после начала войны двух стран против Ирана. Тегеран не угрожал странам Европы прямо, но заявлял, что они станут "законными целями", если присоединятся к военной кампании против Исламской Республики. Также военное командование Ирана заявляло, что США и Израиль, атаковав один из банков страны, "развязали руки" иранским военным для атак по американским и израильским экономическим учреждениям и банкам - хотя в этом заявлении речь шла лишь об учреждениях в странах региона.

В то же время с начала эскалации на Ближнем Востоке в странах Европы произошло уже несколько нападений на израильские учреждения. Так, в нидерландском Роттердаме был устроен пожар в синагоге, который, согласно данным властей, организовали завербованные Ираном исполнители. На следующий день после этого в Амстердаме взрывом повредило здание еврейской школы. А в Великобритании связанная с иранским режимом группировка взяла на себя ответственность за поджог четырех машин скорой помощи, принадлежащих еврейской организации.

Баку заявлял о подготовке терактов Ираном

Вскоре после начала войны в Иране Служба госбезопасности Азербайджана заявила, что сорвала атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на нефтепровод, синагогу, посольство Израиля, а также одного из руководителей религиозной общины горских евреев в стране. Кроме того, по азербайджанскому аэропорту Нахичевани был нанесен удар дронами, которые Азербайджан определил как иранские. Вследствие этого Баку выслал из страны иранских дипломатов.

Тегеран отрицал причастность к атакам по территории Азербайджана. В Генштабе Ирана заявили, что "эти действия предприняты Израилем с целью подрыва отношений между мусульманскими странами и обвинений в адрес Ирана".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Люди — полные идиоты?» Как «ремонтируют» променад Мукусалас (ВИДЕО)
Важно

«Люди — полные идиоты?» Как «ремонтируют» променад Мукусалас (ВИДЕО) (1)

Экономист — о политике в области демографии: «Это оказалось большой ложью»
Важно

Экономист — о политике в области демографии: «Это оказалось большой ложью»

В центре Риги попал в аварию пассажирский автобус (ВИДЕО)
Важно

В центре Риги попал в аварию пассажирский автобус (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге пройдёт акция протеста против политики иммиграции. Под окнами бюро «Нового единства»

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

Читать
Загрузка

Женщина и двое мужчин предстанут перед судом: будет рассмотрено дело об особо жестоком убийстве

Важно 13:00

Важно 0 комментариев

Курземский окружной суд 18 мая в 10 часов начнёт рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемых на приговор Латгальского районного суда, согласно которому три человека осуждены на пожизненное заключение за убийство, совершённое с особой жестокостью и связанное с ограблением, как выяснило в суде агентство LETA.

Курземский окружной суд 18 мая в 10 часов начнёт рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемых на приговор Латгальского районного суда, согласно которому три человека осуждены на пожизненное заключение за убийство, совершённое с особой жестокостью и связанное с ограблением, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Что такое квишинг и как с ним бороться: ещё один приём из арсенала мошенников

Важно 12:41

Важно 0 комментариев

QR-код очень удобен, чтобы получить быстрый доступ к информации, совершить платёж и тому подобное. Однако мошенники не дремлют - они изготавливают поддельные коды, чтобы выманить деньги или личные данные. Об этом способе мошенничества, называемом квишинг, рассказало Латвийское радио.

QR-код очень удобен, чтобы получить быстрый доступ к информации, совершить платёж и тому подобное. Однако мошенники не дремлют - они изготавливают поддельные коды, чтобы выманить деньги или личные данные. Об этом способе мошенничества, называемом квишинг, рассказало Латвийское радио.

Читать

У 30% жителей Латвии финансовая ситуация в прошлом году ухудшилась

Новости Латвии 12:30

Новости Латвии 0 комментариев

Об этом агентству LETA сообщил банк Citadele, сославшись на данные проведённого опроса.

Об этом агентству LETA сообщил банк Citadele, сославшись на данные проведённого опроса.

Читать

12 тонн шоколадных батончиков KitKat украдены за неделю до Пасхи

Важно 12:16

Важно 0 комментариев

Европейцы могут остаться без любимых шоколадных батончиков на Пасху из-за коварного преступления.

Европейцы могут остаться без любимых шоколадных батончиков на Пасху из-за коварного преступления.

Читать

В США проходят акции протеста против Дональда Трампа под лозунгом «Нет королям»

Важно 11:55

Важно 0 комментариев

В городах по всей территории США проходят масштабные протесты против администрации Трампа в рамках акции «Нет королям». Это уже третья подобная акция, предыдущие собирали миллионы участников.

В городах по всей территории США проходят масштабные протесты против администрации Трампа в рамках акции «Нет королям». Это уже третья подобная акция, предыдущие собирали миллионы участников.

Читать