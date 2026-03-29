В Париже предотвращен теракт у здания Bank of America

Французская полиция предотвратила закладку взрывного устройства у здания отделения американского банка Bank of America в Париже. Мужчину задержали на месте с поличным в ночь на субботу, 28 марта, сообщила французская прокуратура вечером того же дня.

По данным следователей, обнаруженное у мужчины самодельное взрывное устройство включало в себя пятилитровую канистру, предположительно наполненную горючим, и пиротехническое изделие, которое должно было послужить детонатором. В момент, когда мужчина пытался поджечь СВУ, его заметил полицейский патруль.

Задержанный действовал в паре с сообщником, который должен был зафиксировать на камеру происходящее. Ему удалось скрыться. По словам задержанного, его завербовали через платформу Snapchat, пообещав 600 евро за выполнение задания.

Следствие связывает инцидент у Bank of America с угрозами Тегерана

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал попытку устроить взрыв у здания Bank of America терактом. Расследованием инцидента занялась антитеррористическая прокуратура страны. По словам источников AFP в следственных органах, попытка теракта стала "реализацией угроз Ирана в отношении американских и израильских интересов в Европе".

Меры безопасности на связанных с США и Израилем объектах в Европе были усилены после начала войны двух стран против Ирана. Тегеран не угрожал странам Европы прямо, но заявлял, что они станут "законными целями", если присоединятся к военной кампании против Исламской Республики. Также военное командование Ирана заявляло, что США и Израиль, атаковав один из банков страны, "развязали руки" иранским военным для атак по американским и израильским экономическим учреждениям и банкам - хотя в этом заявлении речь шла лишь об учреждениях в странах региона.

В то же время с начала эскалации на Ближнем Востоке в странах Европы произошло уже несколько нападений на израильские учреждения. Так, в нидерландском Роттердаме был устроен пожар в синагоге, который, согласно данным властей, организовали завербованные Ираном исполнители. На следующий день после этого в Амстердаме взрывом повредило здание еврейской школы. А в Великобритании связанная с иранским режимом группировка взяла на себя ответственность за поджог четырех машин скорой помощи, принадлежащих еврейской организации.

Баку заявлял о подготовке терактов Ираном

Вскоре после начала войны в Иране Служба госбезопасности Азербайджана заявила, что сорвала атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на нефтепровод, синагогу, посольство Израиля, а также одного из руководителей религиозной общины горских евреев в стране. Кроме того, по азербайджанскому аэропорту Нахичевани был нанесен удар дронами, которые Азербайджан определил как иранские. Вследствие этого Баку выслал из страны иранских дипломатов.

Тегеран отрицал причастность к атакам по территории Азербайджана. В Генштабе Ирана заявили, что "эти действия предприняты Израилем с целью подрыва отношений между мусульманскими странами и обвинений в адрес Ирана".