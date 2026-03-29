12 тонн шоколадных батончиков KitKat украдены за неделю до Пасхи

Euronews 29 марта, 2026 12:16

LETA

Европейцы могут остаться без любимых шоколадных батончиков на Пасху из-за коварного преступления.

В Европе украдена крупная партия шоколадных батончиков KitKat от Nestlé, объявил бренд, предупредив, что это преступление может привести к дефициту в магазинах в преддверии Пасхи.

 Компания KitKat, принадлежащая швейцарскому пищевому гиганту Nestlé, в субботу подтвердила, что "грузовик, перевозивший 413 793 единицы ее новой шоколадной линейки, был похищен во время транзита в Европе".

Груз весом около 12 тонн пропал на прошлой неделе при перевозке между производственными и дистрибьюторскими площадками, говорится в сообщении бренда.

"Мы всегда призывали людей отдохнуть с KitKat, - сказал представитель бренда, ссылаясь на его слоган. - Но, похоже, воры восприняли этот призыв буквально и унесли с собой более 12 тонн нашего шоколада".

Пустые полки к Пасхе?

Бренд предупредил, что "эта кража может привести к нехватке KitKat на полках магазинов", признав, что "потребителям, к сожалению, может оказаться трудно найти свои любимые шоколадные конфеты перед Пасхой".

Угнанный грузовик выехал из центральной Италии и направлялся в Польшу, чтобы распространить шоколадные батончики в странах, через которые он проезжал.

Компания KitKat не уточнила точное место исчезновения товара, но заявила, что "автомобиль и его груз по-прежнему не найдены".

"Ведется расследование в тесном сотрудничестве с местными властями и партнерами по цепочке поставок", - говорится в сообщении.

KitKat предупредила, что пропавшие шоколадные батончики "могут оказаться на неофициальных рынках в Европе".

Компания заявила, что украденный товар можно отследить, отсканировав уникальный код партии на каждой плитке.

"Если совпадение будет обнаружено, пользователь сканера получит четкие инструкции о том, как оповестить KitKat, который затем сообщит, куда следует", - добавили в компании.

Иллюстративное фото.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

