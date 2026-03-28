Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Марта Завтра: Ginta, Gunda, Gunta
Доступность

«Нет хлеба — ешьте пирожные!» Совет депутата взбудоражил публику

Редакция PRESS 28 марта, 2026 16:56

0 комментариев

LETA

Совет "перейти в режим экономии" от депутата Сейма Лиги Козловски, о котором мы писали здесь, вызвал предсказуемую реакцию в соцсети.

Особенно возмутил людей тот факт, что Козловска, будучи медиком, проголосовала против поддержки для пациентов с диабетом I типа. 

"Кажется, депутатка не имеет ни малейшего понятия о том, что большинство жителей Латвии давно с режима экономии перешли на режим суперэкономии, экономя на всём, в том числе, увы, и на своём здоровье, в результате чего всё происходит именно так, как члены режима, в том числе и депутаты, запланировали: народ вымирает", - пишет пользователь платформы "Х" с ником cilveks444.

Вот наиболее приличные из комментариев по её адресу:

- Харийс Рокпелнис, передай своей коллеге по фракции, б.., что у неё в январе из всех ста депутатов Сейма была вторая по величине компенсация за аренду жилых помещений (800 евро). Больше - только у Аугулиса (900 евро). И попроси, пусть заткнёт наперёд хлебало, ОК?

- Это та лицемерка из СЗК, которая, будучи ВРАЧОМ, проголосовала против обеспечения из госбюджета приборов, необходимых диабетикам?! Присосалась к государственному кошельку, уже совсем человечность и здравый смысл съела!!! Будем помнить это, когда пойдём на выборы в октябре!

- Ну, если живёшь в Риге, никакой экономии незаметно - ненормальные пробки, у магазинов нередко машину поставить негде, всё занято "лексусами" и "БМВ".

- Это реально здорово - сука с огромной зарплатой рекомендует большинству, которое даже не получает 4-значную зарплату и чьи расходы катастрофически выросли - от еды до отопления, топлива и т.д. - экономить!!! При тотальной стагфляции!!! Да, милые люди, экономьте! Как там было? Нет хлеба? Ешьте пирожные!!!

- У меня машины нет, последнюю одежду покупал в 2019-м, у зубного был в 2016-м, живу в доме без удобств, который к тому же и не мой. Куда мне ещё экономить! P.S. Летом покидаю Латвию навсегда.

- Депутатские зарплаты надо понизить на 1000 евро. Потому что в таких условиях больше платить мы не можем.

- Когда правительство наконец перейдёт в режим экономии и оценит, на что тратит деньги?

- Эй, Кабмин, а что с теми премиями, которые вы выплатили на сотни миллионов? Они тоже вписываются в цели экономии?

- Депутатка, видимо, ещё не поняла, что население уже давненько находится в режиме экономии - уже пару лет...

- Можно налоги не платить? Это бессмысленно!

- Когда ощутят, что выборы не состоятся, а их самих выкинут на свалку! Только тогда, когда каждый "желудок" поймёт, что грозит виселица на Домской площади, тогда задёргаются, занимаясь воровством!

 

Комментарии (0)
Главные новости

«IQ-тест сдан на отлично!» Очередной шедевр латвийского образования и находчивый ученик (ФОТО)
Важно

«IQ-тест сдан на отлично!» Очередной шедевр латвийского образования и находчивый ученик (ФОТО)

Пропал в среду и не даёт о себе знать: полиция разыскивает Эдгара Мелниса (ФОТО)
Важно

Пропал в среду и не даёт о себе знать: полиция разыскивает Эдгара Мелниса (ФОТО)

«Помните о карме!» В соцсети проклинают депутатов, лишивших поддержки пациентов с диабетом
Важно

«Помните о карме!» В соцсети проклинают депутатов, лишивших поддержки пациентов с диабетом (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Пропал в среду и не даёт о себе знать: полиция разыскивает Эдгара Мелниса (ФОТО)

Важно 16:30

Госполиция разыскивает пропавшего без вести Эдгара Мелниса 2009 года рождения, который 25 марта примерно в 16 часов вышел из дома на ул. Икшкилес в Риге и до сих пор не вернулся домой и не дал о себе знать. Возможно, он находится в Кенгарагсе.

Читать

«Помните о карме!» В соцсети проклинают депутатов, лишивших поддержки пациентов с диабетом

Важно 16:18

Сейм Латвии 26 марта отклонил предложение о существенном увеличении поддержки для пациентов с сахарным диабетом I типа, отказавшись обеспечить государственную компенсацию датчиков непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновых помп.

Читать

В этом году — 110-летний юбилей: этой ночью переходим на летнее время

Новости Латвии 15:39

Латвия перейдёт на летнее время 29 марта в 3:00. Это означает, что стрелки часов нужно перевести на час вперёд, сообщает LSM.LV.

Читать

«IQ-тест сдан на отлично!» Очередной шедевр латвийского образования и находчивый ученик (ФОТО)

Важно 15:38

Публику на платформе "Х" повеселил твит Айгара, опубликовавшего фото тетради с задачей по математике.

Читать

Reuters: США подтверждают уничтожение лишь трети ракет Ирана

Мир 14:15

До трети иранских ракет и БПЛА уничтожено, еще до трети ракет недоступны для использования, но у Тегерана остаются значительные запасы вооружения, считают в американской разведке.

Читать

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас

Важно 14:03

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

Читать