«Нет хлеба — ешьте пирожные!» Совет депутата взбудоражил публику

Особенно возмутил людей тот факт, что Козловска, будучи медиком, проголосовала против поддержки для пациентов с диабетом I типа.

"Кажется, депутатка не имеет ни малейшего понятия о том, что большинство жителей Латвии давно с режима экономии перешли на режим суперэкономии, экономя на всём, в том числе, увы, и на своём здоровье, в результате чего всё происходит именно так, как члены режима, в том числе и депутаты, запланировали: народ вымирает", - пишет пользователь платформы "Х" с ником cilveks444.

Вот наиболее приличные из комментариев по её адресу:

- Харийс Рокпелнис, передай своей коллеге по фракции, б.., что у неё в январе из всех ста депутатов Сейма была вторая по величине компенсация за аренду жилых помещений (800 евро). Больше - только у Аугулиса (900 евро). И попроси, пусть заткнёт наперёд хлебало, ОК?

- Это та лицемерка из СЗК, которая, будучи ВРАЧОМ, проголосовала против обеспечения из госбюджета приборов, необходимых диабетикам?! Присосалась к государственному кошельку, уже совсем человечность и здравый смысл съела!!! Будем помнить это, когда пойдём на выборы в октябре!

- Ну, если живёшь в Риге, никакой экономии незаметно - ненормальные пробки, у магазинов нередко машину поставить негде, всё занято "лексусами" и "БМВ".

- Это реально здорово - сука с огромной зарплатой рекомендует большинству, которое даже не получает 4-значную зарплату и чьи расходы катастрофически выросли - от еды до отопления, топлива и т.д. - экономить!!! При тотальной стагфляции!!! Да, милые люди, экономьте! Как там было? Нет хлеба? Ешьте пирожные!!!

- У меня машины нет, последнюю одежду покупал в 2019-м, у зубного был в 2016-м, живу в доме без удобств, который к тому же и не мой. Куда мне ещё экономить! P.S. Летом покидаю Латвию навсегда.

- Депутатские зарплаты надо понизить на 1000 евро. Потому что в таких условиях больше платить мы не можем.

- Когда правительство наконец перейдёт в режим экономии и оценит, на что тратит деньги?

- Эй, Кабмин, а что с теми премиями, которые вы выплатили на сотни миллионов? Они тоже вписываются в цели экономии?

- Депутатка, видимо, ещё не поняла, что население уже давненько находится в режиме экономии - уже пару лет...

- Можно налоги не платить? Это бессмысленно!

- Когда ощутят, что выборы не состоятся, а их самих выкинут на свалку! Только тогда, когда каждый "желудок" поймёт, что грозит виселица на Домской площади, тогда задёргаются, занимаясь воровством!