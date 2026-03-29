Женщина и двое мужчин предстанут перед судом: будет рассмотрено дело об особо жестоком убийстве

Курземский окружной суд 18 мая в 10 часов начнёт рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемых на приговор Латгальского районного суда, согласно которому три человека осуждены на пожизненное заключение за убийство, совершённое с особой жестокостью и связанное с ограблением, как выяснило в суде агентство LETA.

Полный текст приговора Латгальский районный суд подписал в декабре прошлого года.

По данному уголовному делу обвиняются Алина Романенкова, Павел Шальтис и Евгений Богдан, убившие женщину.

Обвиняемые совершали травматические действия против жертвы не менее семи часов с небольшими перерывами. Всего таких действий было совершено не менее 60, при этом жертва лежала на полу, будучи в беспомощном состоянии, в результате чего наступила смерть потерпевшей, говорится в обвинении.

Кроме того, осуждённые обвинялись в использовании некоего платёжного средства убитой.

Суд постановил взыскать с обвиняемых компенсацию за украденные вещи, расходы на похороны и возмещение за моральный ущерб на общую сумму в размере 47 тысяч 850 евро и компенсацию в пользу государства в размере 2150 евро, а также процессуальные издержки за работу адвокатов в процессе досудебного расследования.

В ходе судебных прений прокурор ходатайствовала перед судом о том, чтобы все трое обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению за преступные деяния, совершённые с особой жестокостью.

«Люди — полные идиоты?» Как «ремонтируют» променад Мукусалас (ВИДЕО)
Хватит банки огурцов? Депутат и экс-министр — о расходах на случай часа «икс»
В центре Риги попал в аварию пассажирский автобус (ВИДЕО)
В Риге пройдёт акция протеста против политики иммиграции. Под окнами бюро «Нового единства»

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

Что такое квишинг и как с ним бороться: ещё один приём из арсенала мошенников

QR-код очень удобен, чтобы получить быстрый доступ к информации, совершить платёж и тому подобное. Однако мошенники не дремлют - они изготавливают поддельные коды, чтобы выманить деньги или личные данные. Об этом способе мошенничества, называемом квишинг, рассказало Латвийское радио.

У 30% жителей Латвии финансовая ситуация в прошлом году ухудшилась

Об этом агентству LETA сообщил банк Citadele, сославшись на данные проведённого опроса.

12 тонн шоколадных батончиков KitKat украдены за неделю до Пасхи

Европейцы могут остаться без любимых шоколадных батончиков на Пасху из-за коварного преступления.

В Париже предотвращен теракт у здания Bank of America

Полицейские в Париже задержали мужчину, пытавшегося заложить взрывное устройство у здания Bank of America. Он утверждает, что его завербовали через соцсети.

В США проходят акции протеста против Дональда Трампа под лозунгом «Нет королям»

В городах по всей территории США проходят масштабные протесты против администрации Трампа в рамках акции «Нет королям». Это уже третья подобная акция, предыдущие собирали миллионы участников.

