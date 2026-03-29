Женщина и двое мужчин предстанут перед судом: будет рассмотрено дело об особо жестоком убийстве

Полный текст приговора Латгальский районный суд подписал в декабре прошлого года.

По данному уголовному делу обвиняются Алина Романенкова, Павел Шальтис и Евгений Богдан, убившие женщину.

Обвиняемые совершали травматические действия против жертвы не менее семи часов с небольшими перерывами. Всего таких действий было совершено не менее 60, при этом жертва лежала на полу, будучи в беспомощном состоянии, в результате чего наступила смерть потерпевшей, говорится в обвинении.

Кроме того, осуждённые обвинялись в использовании некоего платёжного средства убитой.

Суд постановил взыскать с обвиняемых компенсацию за украденные вещи, расходы на похороны и возмещение за моральный ущерб на общую сумму в размере 47 тысяч 850 евро и компенсацию в пользу государства в размере 2150 евро, а также процессуальные издержки за работу адвокатов в процессе досудебного расследования.

В ходе судебных прений прокурор ходатайствовала перед судом о том, чтобы все трое обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению за преступные деяния, совершённые с особой жестокостью.