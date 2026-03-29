"Обычно я смеюсь над теориями заговора, потому что они в большинстве случаев наивны и глупы. Но теперь у меня есть своя собственная: латвийские торговцы горючим объединились в картель! Я бы не утверждал этого, если бы не увидел своими глазами", - начинает он свою гневную речь.

Итак, в накладной, которую операторы оставили в доступном для клиента месте, он увидел цену, заплаченную бензоколонкой за конкретное количество топлива. И был шокирован, увидев, что литр стоит всего 75 центов.

"Ну хорошо, не будем рубить сплеча, это себестоимость, надо приплюсовать налоги, да и заработать предприятию что-то надо... Начинаем считать!" - решил он.

Вот его расчёт:

- акцизный налог - 467 евро за 1000 литров, то есть 0,467 евро/л.

- НДС - 0,16 евро/л

Итого: 0,75 + 0,47 + 0,16 = 1,38 €/л.

Далее, если предположить, как Рихард, что прибыль составляет 33%, то вместе с этой наценкой и налогами получается, что топливо на этой АЗС должно стоить 1,835 евро/л. А реально на тот момент оно стоило 2,13 евро/л. Почувствуйте, как говорится, разницу.

"А теперь переубеждайте меня, что это безумие с ценами не согласовано! Знаю, трудно поверить - если бы я сам своими глазами не видел документ, тоже не поверил бы. Но это правда - нас натурально обворовывают, а мы стискиваем зубы и держимся..." - на такой грустной ноте заканчивает Рихард свой пост, которым поделились 300 человек - для Латвии это не так уж мало.

В комментариях запостили очень длинное обоснование, откуда берутся цены на топливо, очень похожее на сгенерированное ИИ, но оно никак не объясняет, почему на конкретной АЗС горючим торгуют по конкретной цене. А что же ещё пишут в ответ?

- Доказать наличие картеля трудно или даже невозможно. Каждый торгует чем угодно, как хочет. Поэтому 100 лет назад Улманис начал создавать государственный универмаг - чтобы не позволить ценам улететь в космос. Сейчас, правда, в Латвии госпредприятия работают по-другому, не в интересах людей.

- Речь не только о топливе, так абсолютно везде... Расходы на производство продукции ничтожно малы, а в результате цены - астрономические...

- Это всем уже давно известно, всем, кроме правительства, потому что они - главные получатели доходов - и как представители государства, и как коммерсанты!

- Есть ещё одна теория заговора, что теперь искусственный дефицит и дороговизну будут использовать, чтобы постепенно вообще запретить путешествовать и перемещаться между урбанистическими клетками. В конце года уже начнётся дефицит продуктов питания и будет куда веселее.

- Слушай, а ты не собираешься написать про это заявление в Совет по конкуренции? Было бы очень ценно, если бы они дали свою оценку, прислали тебе и ты поделился бы ответом.

- Проснулся? Латвия настолько мала, что каждая отрасль спокойно может сформировать картель, потому что все всех знают.

- Моя теория: это мероприятие, инициированное мафией электромобилей (Маском, например). Чтобы изъять из обращения обычные машины.

- Не распространяй кремлёвскую пропаганду в траурный день! Каждый честный патриот знает, что это перст Путина, а другие теории подлежат осуждению и - наказуемы.

- Каждый предприниматель за свой товар имеет право требовать, сколько хочет. Или ты хочешь жить при коммунизме? Если нет, то не валяй дурака, создай своё предриятие по торговле топливом, сделай АЗС и наваривайся по-чёрному! Глядишь, через пару месяцев будешь на "бентли" или чём-нибудь в этом роде ездить.