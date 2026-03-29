«У нас крадут, а мы терпим!» Клиент заподозрил сговор между владельцами АЗС (1)

Редакция PRESS 29 марта, 2026 15:34

Важно 1 комментариев

LETA

Некий Рихард опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором выразил своё глубочайшее возмущение тем, как жителей Латвии, по его мнению, обкрадывают торговцы горючим. Это произошло из-за того, что ему в руки случайно попала накладная, забытая оператором АЗС на видном месте.

"Обычно я смеюсь над теориями заговора, потому что они в большинстве случаев наивны и глупы. Но теперь у меня есть своя собственная: латвийские торговцы горючим объединились в картель! Я бы не утверждал этого, если бы не увидел своими глазами", - начинает он свою гневную речь.

Итак, в накладной, которую операторы оставили в доступном для клиента месте, он увидел цену, заплаченную бензоколонкой за конкретное количество топлива. И был шокирован, увидев, что литр стоит всего 75 центов.

"Ну хорошо, не будем рубить сплеча, это себестоимость, надо приплюсовать налоги, да и заработать предприятию что-то надо... Начинаем считать!" - решил он.

Вот его расчёт:

- акцизный налог - 467 евро за 1000 литров, то есть 0,467 евро/л.

- НДС - 0,16 евро/л

Итого: 0,75 + 0,47 + 0,16 = 1,38 €/л.

Далее, если предположить, как Рихард, что прибыль составляет 33%, то вместе с этой наценкой и налогами получается, что топливо на этой АЗС должно стоить 1,835 евро/л. А реально на тот момент оно стоило 2,13 евро/л. Почувствуйте, как говорится, разницу.

"А теперь переубеждайте меня, что это безумие с ценами не согласовано! Знаю, трудно поверить - если бы я сам своими глазами не видел документ, тоже не поверил бы. Но это правда - нас натурально обворовывают, а мы стискиваем зубы и держимся..." - на такой грустной ноте заканчивает Рихард свой пост, которым поделились 300 человек - для Латвии это не так уж мало.

В комментариях запостили очень длинное обоснование, откуда берутся цены на топливо, очень похожее на сгенерированное ИИ, но оно никак не объясняет, почему на конкретной АЗС горючим торгуют по конкретной цене. А что же ещё пишут в ответ?

- Доказать наличие картеля трудно или даже невозможно. Каждый торгует чем угодно, как хочет. Поэтому 100 лет назад Улманис начал создавать государственный универмаг - чтобы не позволить ценам улететь в космос. Сейчас, правда, в Латвии госпредприятия работают по-другому, не в интересах людей.

- Речь не только о топливе, так абсолютно везде... Расходы на производство продукции ничтожно малы, а в результате цены - астрономические...

- Это всем уже давно известно, всем, кроме правительства, потому что они - главные получатели доходов - и как представители государства, и как коммерсанты!

- Есть ещё одна теория заговора, что теперь искусственный дефицит и дороговизну будут использовать, чтобы постепенно вообще запретить путешествовать и перемещаться между урбанистическими клетками. В конце года уже начнётся дефицит продуктов питания и будет куда веселее.

- Слушай, а ты не собираешься написать про это заявление в Совет по конкуренции? Было бы очень ценно, если бы они дали свою оценку, прислали тебе и ты поделился бы ответом.

- Проснулся? Латвия настолько мала, что каждая отрасль спокойно может сформировать картель, потому что все всех знают.

- Моя теория: это мероприятие, инициированное мафией электромобилей (Маском, например). Чтобы изъять из обращения обычные машины.

- Не распространяй кремлёвскую пропаганду в траурный день! Каждый честный патриот знает, что это перст Путина, а другие теории подлежат осуждению и - наказуемы.

- Каждый предприниматель за свой товар имеет право требовать, сколько хочет. Или ты хочешь жить при коммунизме? Если нет, то не валяй дурака, создай своё предриятие по торговле топливом, сделай АЗС и наваривайся по-чёрному! Глядишь, через пару месяцев будешь на "бентли" или чём-нибудь в этом роде ездить.

 

 

Комментарии (1)
Комментарии (1)

«Перебранка на ровном месте»: как бывший министр поссорилась с ИИ
«Перебранка на ровном месте»: как бывший министр поссорилась с ИИ (2)

В Финляндии упали два украинских дрона
В Финляндии упали два украинских дрона (3)

Ушла в субботу вечером и не вернулась: полиция ищет пропавшую школьницу
Ушла в субботу вечером и не вернулась: полиция ищет пропавшую школьницу

«Перебранка на ровном месте»: как бывший министр поссорилась с ИИ (1)

Курьёзный случай произошёл недавно с Линдой Мурниеце, бизнесвумен и бывшим министром внутренних дел. Зачем ей понадобилось запрашивать у ИИ информацию о себе самой, история умалчивает, но факт остаётся фактом: выяснилось, что Chat GPT не в курсе, что она, пусть и всего три месяца, возглавляла также и Минобороны.

Курьёзный случай произошёл недавно с Линдой Мурниеце, бизнесвумен и бывшим министром внутренних дел. Зачем ей понадобилось запрашивать у ИИ информацию о себе самой, история умалчивает, но факт остаётся фактом: выяснилось, что Chat GPT не в курсе, что она, пусть и всего три месяца, возглавляла также и Минобороны.

Загрузка

В Финляндии упали два украинских дрона (1)

На территории Финляндии упали два беспилотника, сообщает финская телерадиокомпания YLE.

На территории Финляндии упали два беспилотника, сообщает финская телерадиокомпания YLE.

Удары Украины вывели из строя 40% мощностей России по экспорту нефти на Балтике (1)

В результате ночной атаки БПЛА есть повреждения в порту Усть-Луга, сейчас там тушат пожар, сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
 
По словам губернатора, в ходе отражения атаки сбит 31 беспилотник, пострадавших нет. Российские производители нефти в конце недели предупредили покупателей о возможности объявления форс-мажорных обстоятельств в отношении поставок из крупных портов Балтийского моря, в то время как Украина продолжает атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщили Reuters два источника в отрасли.

В результате ночной атаки БПЛА есть повреждения в порту Усть-Луга, сейчас там тушат пожар, сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
 
По словам губернатора, в ходе отражения атаки сбит 31 беспилотник, пострадавших нет. Российские производители нефти в конце недели предупредили покупателей о возможности объявления форс-мажорных обстоятельств в отношении поставок из крупных портов Балтийского моря, в то время как Украина продолжает атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщили Reuters два источника в отрасли.

Ушла в субботу вечером и не вернулась: полиция ищет пропавшую школьницу (1)

Госполиция разыскивает пропавшую без вести Карину Лебедеву (Karyna Lebedieva) 2013 года рождения.

Госполиция разыскивает пропавшую без вести Карину Лебедеву (Karyna Lebedieva) 2013 года рождения.

В Риге пройдёт акция протеста против политики иммиграции. Под окнами бюро «Нового единства» (1)

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

В Париже предотвращен теракт у здания Bank of America (1)

Полицейские в Париже задержали мужчину, пытавшегося заложить взрывное устройство у здания Bank of America. Он утверждает, что его завербовали через соцсети.

Полицейские в Париже задержали мужчину, пытавшегося заложить взрывное устройство у здания Bank of America. Он утверждает, что его завербовали через соцсети.

