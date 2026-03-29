В Финляндии упали два украинских дрона (3)

© Meduza.io 29 марта, 2026 16:41

Важно 3 комментариев

LETA

На территории Финляндии упали два беспилотника, сообщает финская телерадиокомпания YLE.

Как заявили в Минобороны страны, перед этим на юго-востоке страны — в морской зоне и близ границы с Россией — были замечены «несколько медленно движущихся объектов».

Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что беспилотники, скорее всего, были украинскими.

«Это нарушение территориальной целостности — очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются и мы сообщим подробности позже», — сказал Орпо.

Украинские военные в последнее время практически каждый день атакуют беспилотниками инфраструктуру в Ленинградской области. Как минимум трижды за последнюю неделю под удар дронов попадал крупнейший российский порт на Балтике — Усть-Луга.

Власти стран Балтии несколько раз за неделю сообщали, что в их воздушное пространство залетали дроны, предположительно, украинские. В ночь на 23 марта один беспилотник упал в Литве, в ночь на 25 марта по одному дрону упало в Эстонии и Латвии.

Прокремлевские СМИ и z-блогеры на фоне этих инцидентов стали распространять информацию о том, что страны Балтии якобы негласно разрешили пролет украинских беспилотников над своей территорией. В Минобороны Латвии этот тезис отвергли и заявили, что Кремль проводит «масштабную, координированную информационную операцию» против балтийских стран.

Как сообщает агентство LETA, один из дронов упал к северу от города Коувола, второй - к востоку от города. Коувола находится на расстоянии примерно 130 км к северо-востоку от Хельсинки и примерно в 70 км к западу от российской границы.

Полиция сообщила, что пострадавших при падении нет.

Как информирует Минобороны Финляндии, в воскресенье утром в воздушном пространстве Финляндии на небольшой высоте над морем и над сушей на юго-востоке страны было зафиксировано несколько малых летающих объектов. Для их идентификации в воздух были подняты истребители F/A-18.

ВВС Финляндии подтвердили, что это украинские беспилотники.

Комментарии (3)

Курьёзный случай произошёл недавно с Линдой Мурниеце, бизнесвумен и бывшим министром внутренних дел. Зачем ей понадобилось запрашивать у ИИ информацию о себе самой, история умалчивает, но факт остаётся фактом: выяснилось, что Chat GPT не в курсе, что она, пусть и всего три месяца, возглавляла также и Минобороны.

В результате ночной атаки БПЛА есть повреждения в порту Усть-Луга, сейчас там тушат пожар, сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
 
По словам губернатора, в ходе отражения атаки сбит 31 беспилотник, пострадавших нет. Российские производители нефти в конце недели предупредили покупателей о возможности объявления форс-мажорных обстоятельств в отношении поставок из крупных портов Балтийского моря, в то время как Украина продолжает атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщили Reuters два источника в отрасли.

Госполиция разыскивает пропавшую без вести Карину Лебедеву (Karyna Lebedieva) 2013 года рождения.

Некий Рихард опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором выразил своё глубочайшее возмущение тем, как жителей Латвии, по его мнению, обкрадывают торговцы горючим. Это произошло из-за того, что ему в руки случайно попала накладная, забытая оператором АЗС на видном месте.

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

Полицейские в Париже задержали мужчину, пытавшегося заложить взрывное устройство у здания Bank of America. Он утверждает, что его завербовали через соцсети.

