"С 22 марта Ленобласть работает в режиме повышенной готовности, регион отражает беспрецедентные атаки вражеских БПЛА", — заявил в пятницу губернатор региона Александр Дрозденко.
По расчетам Reuters, по меньшей мере 40% российских мощностей по экспорту российской нефти приостановлены из-за атак украинских беспилотников, ситуации с трубопроводом "Дружба" и перехватом танкеров "теневого флота". В Ленинградской области находятся два крупных терминала для экспорта нефти - в портах Усть-Луги и Приморска.