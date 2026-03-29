Курьёзный случай произошёл недавно с Линдой Мурниеце, бизнесвумен и бывшим министром внутренних дел. Зачем ей понадобилось запрашивать у ИИ информацию о себе самой, история умалчивает, но факт остаётся фактом: выяснилось, что Chat GPT не в курсе, что она, пусть и всего три месяца, возглавляла также и Минобороны.