В Латвии почти 23 тыс. работников из третьих стран: это много или мало?

В Латвии не хватает примерно 20 тыс. работников. Чтобы компенсировать нехватку, местные компании привлекают желающих работать из других стран. В распоряжении передачи "Ничего личного" оказался список предприятий, которые в прошлом году приглашали работников из третьих стран. Это свыше 2 тыс. предприятий, но большинство из них привлекли менее 10 иностранных работников.

Сейчас в Сейме обсуждаются более строгие правила привлечения иностранной рабочей силы.

Предприниматели выступают против, считая, что работодатели могут сами брать на себя больше ответственности за приглашенных работников.

Почти пятая часть всех иностранных работников прибыла в Латвию по приглашению компании "Kreiss", занимающейся перевозкой грузов. Ее оборот в прошлом году превысил 230 млн евро. Ситуацию с иностранными работниками в компании не прокомментировали.

Остальные предприятия привлекли менее 500 работников: 27 компаний пригласили более 100 иностранцев, а около 1720 - менее 10.

По приглашению строительной компании "PWT Group" разрешения на работу в прошлом году получили 164 иностранца.

В списке есть и компании, основанные иностранцами. Например, узбекская строительная фирма "Alif L M".

По ее приглашению в прошлом году разрешения на работу получили 82 иностранных рабочих. Компания была основана в 2024 году, и официально в ней работают семь человек. Она зарегистрирована в доме на улице Менесс в Риге, но представителя компании по указанному адресу найти не удалось.

Известно, что Управление по делам гражданства и миграции в прошлом году запретило "Alif L M" в течение двух лет приглашать иностранных работников. Такой запрет применяется к компаниям, которые трудоустраивают иностранцев не по указанной в приглашении профессии или принимают нарушивших правила въезда.

Если у управления возникают подозрения в недобросовестных действиях предпринимателя, информация передается Государственной пограничной охране, которая проводит проверку.

"В прошлом году мы выявили 1400 нарушений, связанных с пребыванием иностранцев в Латвии - на 44% больше, чем годом ранее", - отметил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс. Самое распространенное нарушение - несоответствие фактического места жительства заявленному. Есть несколько сотен иностранцев, которые фактически исчезли, так как пограничная служба не смогла их найти. Учитывая число нарушений, Пуятс считает, что привлечение иностранной рабочей силы следует контролировать строже. К этому призывает и Министерство внутренних дел.

(Tv3.lv)

Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения
Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты
Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике

Три минуты — и минус миллионы! В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Три минуты. Этого оказалось достаточно.

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

