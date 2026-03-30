Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Марта Завтра: Igmars, Ilgmars, Nanija
Доступность

Андрис Тейкманис: Европейский Союз распадется к 2050 году (1)

Редакция PRESS 30 марта, 2026 12:20

Мнения 1 комментариев

В дискуссии на телеканале TV24 «Где зарыта собака?», посвященной плановой документации, председатель Совета по высшему образованию Андрис Тейкманис рассказал о принципах создания планов на будущее и о том, почему они необходимы, рассказывает nra.lv.

«Г-н Ростовскис (Айгарс Ростовскис, бизнесмен, президент Латвийской торгово-промышленной палаты) однажды насчитал около 150 плановых документов различного уровня и масштаба, но одна из больших проблем заключается в том, как мы создаем эти планы на будущее», — сказал Тейкманис.

Тейкманис вспомнил, что десять лет назад его захватили идеи футуризма, которые пытались объединить с искусством и дизайном. Однако исторически сценарии будущего начали писать из необходимости. Кант и Рэнд разработали первый сценарий, потому что существовала угроза ядерной войны, и был необходим план, что и как делать. Друг из Голливуда предложил назвать это сценарием, потому что это всегда история, а хорошие сценаристы умеют рассказывать истории.

«А если политики или лица, принимающие решения, не умеют предвидеть будущее, то и будущее людей остаётся прежним…», — сказал Тейкманис, и, по его мнению, это первая причина, по которой невозможно реализовать план или цель, или как бы это ни называлось. «Есть отдельная история о НПР (Национальных планах развития), они пытаются всё туда втиснуть, потому что надеются получить европейские деньги для каждого сектора…», — добавил Тейкманис.

Но если говорить о больших стратегических планах, которые страна должна реализовать, то, по мнению  Тейкманиса, это всё равно что рассказывать историю. Важно то, как создаётся сценарий, говорим ли мы о неприятных вещах, каковы основные рамки: развитие — крах, экстенсивное развитие — интенсивное развитие, крах по экстенсивным причинам или крах по интенсивным (внутренним) причинам.

«Обычно мы не любим говорить о негативных сценариях, хотя, размышляя о будущем, для создания безопасного и устойчивого общества нам необходимо рассказывать общественности о том, что мы будем делать, например, в случае экологической катастрофы или внешнего вторжения», — считает А. Тейкманис.

На вопрос о том, следует ли разработать план действий на случай распада Европейского союза (ЕС), Тейкманис ответил: «Европейский союз обязательно распадется к 2050 году, или на его место придет что-то другое. Нынешняя модель ЕС — худшее из того, что можно было построить, это неустойчивая модель, или Европа станет федеративной и более эффективной».

Комментарии (1)

Главные новости

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Читать
Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Читать

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Читать

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Читать

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Читать

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Читать

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

Читать