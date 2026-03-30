Ночью заморозки — днем туманы: погода на неделю

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?