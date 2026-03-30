Трамп не возражает против поставок российской нефти на Кубу

30 марта, 2026 10:45

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не видит проблемы в поставках российской нефти на Кубу. Танкер с российской нефтью в настоящий момент приближается к острову, и как стало известно New York Times, американские власти позволят ему добраться до пункта назначения, несмотря на объявленную США энергетическую блокаду Кубы.

«Если какая-либо страна хочет сейчас отправить нефть на Кубу, у меня нет с этим проблем — будь то Россия или кто-либо еще», — заявил Трамп журналистам.

Он в очередной раз повторил свой тезис о том, что Куба близка к коллапсу.

«С Кубой покончено, у них плохой режим, очень плохое и коррумпированное руководство, и получат ли они судно с нефтью или нет — это ничего не изменит», — сказал Трамп.

«Я бы предпочел разрешить поставки — будь то от России или от кого-либо еще, — потому что людям нужны отопление, охлаждение и все остальное», — добавил Трамп.

В январе американский президент пригрозил тарифами странам, поставляющим нефть на Кубу, и пока неясно, означает ли новое заявление Трампа отказ от политики блокады или лишь ее временное смягчение.

Куба переживает самый серьезный экономический и энергетический кризис со времен окончания холодной войны, во многом из-за топливной блокады США. На острове почти ежедневно происходят отключения электроэнергии, растут цены на лекарства и продукты питания.

Танкер «Анатолий Колодкин», перевозящий около 730 тысяч баррелей нефти, в воскресенье находился у восточного побережья Кубы, согласно данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic.

Как сообщила газета New York Times, ссылаясь на информированного американского чиновника, американские власти разрешат российскому нефтяному танкеру добраться до Кубы, нарушив фактическую американскую топливную блокаду острова.

Минтранс России сообщил, что танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн нефти уже прибыл на Кубу. «В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас», — говорится в сообщении.

Куба следующая?

Куба, находящаяся под управлением коммунистов, лишилась своего основного регионального союзника и поставщика нефти в январе после того, как США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

После этого Трамп пригрозил ввести тарифы против любой страны, поставляющей нефть Кубе, и допускал, что может «взять под контроль» остров.

В пятницу Трамп вновь ужесточил риторику, заявив на инвестиционном форуме в Майами, что «Куба — следующая».

Куба производит около 40% нужного стране топлива и закупает остальное: как правило, в Венесуэле, в России и Мексике. Но из-за энергетической блокады поставки почти сошли на нет.

С Кубой у США сложились враждебные отношения еще с 1959 года, когда Фидель Кастро с соратниками-партизанами сверг дружественного США президента Фульхенсио Батисту и затем наладил тесные отношения с СССР.

Предыдущие президенты США, особенно Барак Обама, сделали некоторые шаги к нормализации отношений с Кубой, но Трамп отменил многие из этих решений.

Так, вскоре после начала своего второго срока Трамп снова официально объявил Кубу государством, поддерживающим терроризм. Уходящий президент Джо Байден снял с Кубы это определение всего за несколько дней до того.

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

