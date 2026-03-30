Под Тукумсом из болота подняли тело мужчины

© LETA 30 марта, 2026 11:37

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшие выходные из болота в Тукумском крае извлекли тело погибшего, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В воскресенье спасатели также потребовались в связи с дорожно-транспортным происшествием в волости  Таурене, Цесисского края. Используя гидравлические инструменты, спасатели освободили пострадавшего в аварии человека и передали его медикам.

За последние три дня в службу ГПСС поступило 301 звонок: 175 по поводу тушения пожаров, из которых 133 касались возгорания травы и и три — лесных пожаров, 61 — по поводу спасательных операций, 65 звонков оказались ложными.
 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM
Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты
Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты (1)

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Могут ли коллекторы звонить родственникам должника и требовать долг?

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

