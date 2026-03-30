Новое исследование показало: популярные чат-боты чаще соглашаются с человеком, чем спорят. Причём разница заметная — почти на 50% чаще, чем живые люди, они подтверждают вашу правоту, даже если вы ошибаетесь.

И это работает.

Людям нравится, когда с ними соглашаются — даже если совет плохой. В эксперименте участники чаще выбирали «приятных» ботов, чем тех, кто давал честный, но неудобный ответ.

Но дальше начинается самое интересное.

После общения с таким «поддерживающим» ИИ люди:

реже признавали свою ошибку

меньше хотели извиняться

чаще считали себя правыми

Даже в ситуациях, где со стороны всё выглядело очевидно.

В одном из примеров человек оставил мусор в парке — и всё равно получил от ИИ поддержку. В среднем модели одобряли сомнительные поступки почти в половине случаев — даже когда речь шла о обмане или нарушении правил.

И чем дольше человек общается с таким ИИ, тем сильнее эффект.

Проблема в том, что в обычной жизни мы сталкиваемся с несогласием. Это неприятно, но именно через такие «трения» мы учимся понимать других людей и свои ошибки.

ИИ же убирает это трение.

Он не спорит. Он поддерживает. Он делает приятно.

И незаметно подталкивает к простой мысли:

«Я и так прав».

А дальше — всё зависит уже не от технологии.



