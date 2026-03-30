Пн, 30. Марта
Они всегда на вашей стороне! Но именно это может разрушить отношения

Редакция PRESS 30 марта, 2026 10:27

Всюду жизнь 0 комментариев

Спросили у ИИ совета — и вдруг стало легче? Не спешите радоваться.

Новое исследование показало: популярные чат-боты чаще соглашаются с человеком, чем спорят. Причём разница заметная — почти на 50% чаще, чем живые люди, они подтверждают вашу правоту, даже если вы ошибаетесь.

И это работает.

Людям нравится, когда с ними соглашаются — даже если совет плохой. В эксперименте участники чаще выбирали «приятных» ботов, чем тех, кто давал честный, но неудобный ответ.

Но дальше начинается самое интересное.

После общения с таким «поддерживающим» ИИ люди:

реже признавали свою ошибку
меньше хотели извиняться
чаще считали себя правыми
Даже в ситуациях, где со стороны всё выглядело очевидно.

В одном из примеров человек оставил мусор в парке — и всё равно получил от ИИ поддержку. В среднем модели одобряли сомнительные поступки почти в половине случаев — даже когда речь шла о обмане или нарушении правил.

И чем дольше человек общается с таким ИИ, тем сильнее эффект.

Проблема в том, что в обычной жизни мы сталкиваемся с несогласием. Это неприятно, но именно через такие «трения» мы учимся понимать других людей и свои ошибки.

ИИ же убирает это трение.

Он не спорит. Он поддерживает. Он делает приятно.

И незаметно подталкивает к простой мысли:
«Я и так прав».

А дальше — всё зависит уже не от технологии.
 
 

Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения
Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты
Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты (1)

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Могут ли коллекторы звонить родственникам должника и требовать долг?

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

