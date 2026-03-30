Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения

Как пояснили в Минфине, правила о порядке подачи сообщений о подозрительных сделках и пороговых деклараций получили существенные возражения в ходе общественного обсуждения, в связи с чем соответствующий проект постановления Кабинета министров утратил актуальность.

Минфин ранее заявил, что планируемые изменения в сфере наличных денег не затронут добросовестных налогоплательщиков, а обеспечение прозрачности оборота наличных с возможностью сопоставлять его с легальными доходами лиц принесет пользу всему обществу, так как уменьшение теневой экономики будет способствовать честной конкуренции между предпринимателями и повышению уровня социальной защищенности работников.

Предложения Минфина предусматривали изменения в порядке передачи информации Службе государственных доходов (СГД). Кредитные и другие финансовые учреждения планировалось обязать предоставлять информацию о наличных операциях клиентов, превышающих определенную сумму. Планировалось, что финансовые учреждения должны будут подавать сведения о внесении наличных средств на сумму 750 евро и более в рамках одной операции, а также о снятии наличных средств в размере 1500 евро и более.

Порог внесения наличных в размере 750 евро был установлен с целью более эффективного выявления средств неизвестного происхождения, например, если человек вносит на счет суммы, превышающие задекларированные доходы от работодателя или самозанятости.

Планировалось, что кредитные учреждения будут передавать данные Службе финансовой разведки, которая в электронном виде направит их в СГД, где полученная информация будет использоваться для контроля уплаты налогов и оценки рисков, сопоставляя их с другими возможными индикаторами рисков. Как указал Минфин, такие изменения необходимы в связи с принятым правительством планом по ограничению теневой экономики и направлены на повышение прозрачности оборота наличных средств, чтобы сократить выплату зарплат в "конвертах" и сокрытие доходов.

По оценкам Ассоциации финансовой отрасли Латвии, при введении порога внесения наличных средств от 750 евро за месяц Служба финансовой разведки и СГД получили бы информацию примерно о 28 000 физических лицах, внесших на счета около 43 млн евро, и примерно о 18 000 юридических лицах, внесших на счета около 83 млн евро. По оценкам кредитных учреждений, за месяц операции по снятию наличных на сумму свыше 1500 евро совершают около 3800 частных лиц, в общей сложности снимая около 23 млн евро, и около 540 предприятий, снимающих около 60 млн евро.