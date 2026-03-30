Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Марта Завтра: Igmars, Ilgmars, Nanija
Доступность

Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения

© LETA 30 марта, 2026 10:53

Важно 0 комментариев

Министерство финансов отозвало планируемую инициативу по введению пороговых деклараций для операций по внесению наличных средств на сумму 750 евро и больше, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов.

Как пояснили в Минфине, правила о порядке подачи сообщений о подозрительных сделках и пороговых деклараций получили существенные возражения в ходе общественного обсуждения, в связи с чем соответствующий проект постановления Кабинета министров утратил актуальность.

Минфин ранее заявил, что планируемые изменения в сфере наличных денег не затронут добросовестных налогоплательщиков, а обеспечение прозрачности оборота наличных с возможностью сопоставлять его с легальными доходами лиц принесет пользу всему обществу, так как уменьшение теневой экономики будет способствовать честной конкуренции между предпринимателями и повышению уровня социальной защищенности работников.

Предложения Минфина предусматривали изменения в порядке передачи информации Службе государственных доходов (СГД). Кредитные и другие финансовые учреждения планировалось обязать предоставлять информацию о наличных операциях клиентов, превышающих определенную сумму. Планировалось, что финансовые учреждения должны будут подавать сведения о внесении наличных средств на сумму 750 евро и более в рамках одной операции, а также о снятии наличных средств в размере 1500 евро и более.

Порог внесения наличных в размере 750 евро был установлен с целью более эффективного выявления средств неизвестного происхождения, например, если человек вносит на счет суммы, превышающие задекларированные доходы от работодателя или самозанятости.

Планировалось, что кредитные учреждения будут передавать данные Службе финансовой разведки, которая в электронном виде направит их в СГД, где полученная информация будет использоваться для контроля уплаты налогов и оценки рисков, сопоставляя их с другими возможными индикаторами рисков. Как указал Минфин, такие изменения необходимы в связи с принятым правительством планом по ограничению теневой экономики и направлены на повышение прозрачности оборота наличных средств, чтобы сократить выплату зарплат в "конвертах" и сокрытие доходов.

По оценкам Ассоциации финансовой отрасли Латвии, при введении порога внесения наличных средств от 750 евро за месяц Служба финансовой разведки и СГД получили бы информацию примерно о 28 000 физических лицах, внесших на счета около 43 млн евро, и примерно о 18 000 юридических лицах, внесших на счета около 83 млн евро. По оценкам кредитных учреждений, за месяц операции по снятию наличных на сумму свыше 1500 евро совершают около 3800 частных лиц, в общей сложности снимая около 23 млн евро, и около 540 предприятий, снимающих около 60 млн евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию
Важно

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM
Важно

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
Важно

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Читать
Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Новости Латвии 14:16

Новости Латвии 0 комментариев

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Читать

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Читать

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Новости Латвии 13:50

Новости Латвии 0 комментариев

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Читать

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Читать

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Важно 13:41

Важно 0 комментариев

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Читать

Могут ли коллекторы звонить родственникам должника и требовать долг?

Юридическая консультация 13:37

Юридическая консультация 0 комментариев

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

Читать