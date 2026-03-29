«Перебранка на ровном месте»: как бывший министр поссорилась с ИИ (2)

Редакция PRESS 29 марта, 2026 17:49

Важно 2 комментариев

Курьёзный случай произошёл недавно с Линдой Мурниеце, бизнесвумен и бывшим министром внутренних дел. Зачем ей понадобилось запрашивать у ИИ информацию о себе самой, история умалчивает, но факт остаётся фактом: выяснилось, что Chat GPT не в курсе, что она, пусть и всего три месяца, возглавляла также и Минобороны.

"Поссорилась с ИИ. Он утверждал, что я не была министром обороны. Перебранка на ровном месте", - написала Мурниеце на платформе "Х".

А что говорит по этому поводу публика?

- А мне говорит, что была.

- Ну, это хотя бы достойная причина, о чём спорить. Я с ИИ поспорил об искровых промежутках. Это узкоспециальный термин из электротехники. Завидую ИТ-отрасли, где ИИ способен делать чудеса.

- Наверняка он знает лучше! Сидеть в кресле министра не означает быть министром! 

- Да. Вот Чударс сидит, но не знает, чем занимаются люди в его министерстве.

- Copilot мне на вопрос о пасхальных традициях в Латвии упорно ответил три раза про Литву.

- Да. У меня подобное было при ремонте машины. Мы поспорили, потому что ИИ утверждал, будто у моей машины не может быть такой лампы, которая у меня. Напоминание и урок, что ИИ знает лишь то, что ему кто-то сказал, и не знает того, чего не сказал. 

- ИИ научился оценивать людей по делам, а не по словам или названиям.

- С тех пор как ушёл Пабрикс, у нас министра обороны не было вообще.

- А я думала, что я единственная, кто спорит с ИИ. Даже позволила себе обругать. 

- Нет-нет, когда я неделю назад спрашивала про отставных министров, вы в списке были. Я по-латышски с ним говорила.

 

 

Комментарии (2)

В Финляндии упали два украинских дрона

Удары Украины вывели из строя 40% мощностей России по экспорту нефти на Балтике

На территории Финляндии упали два беспилотника, сообщает финская телерадиокомпания YLE.

В результате ночной атаки БПЛА есть повреждения в порту Усть-Луга, сейчас там тушат пожар, сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
 
По словам губернатора, в ходе отражения атаки сбит 31 беспилотник, пострадавших нет. Российские производители нефти в конце недели предупредили покупателей о возможности объявления форс-мажорных обстоятельств в отношении поставок из крупных портов Балтийского моря, в то время как Украина продолжает атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщили Reuters два источника в отрасли.

Госполиция разыскивает пропавшую без вести Карину Лебедеву (Karyna Lebedieva) 2013 года рождения.

Некий Рихард опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором выразил своё глубочайшее возмущение тем, как жителей Латвии, по его мнению, обкрадывают торговцы горючим. Это произошло из-за того, что ему в руки случайно попала накладная, забытая оператором АЗС на видном месте.

Об акции, запланированной на 9 апреля, агентство LETA узнало в Рижской думе.

Полицейские в Париже задержали мужчину, пытавшегося заложить взрывное устройство у здания Bank of America. Он утверждает, что его завербовали через соцсети.

