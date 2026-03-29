"Поссорилась с ИИ. Он утверждал, что я не была министром обороны. Перебранка на ровном месте", - написала Мурниеце на платформе "Х".

А что говорит по этому поводу публика?

- А мне говорит, что была.

- Ну, это хотя бы достойная причина, о чём спорить. Я с ИИ поспорил об искровых промежутках. Это узкоспециальный термин из электротехники. Завидую ИТ-отрасли, где ИИ способен делать чудеса.

- Наверняка он знает лучше! Сидеть в кресле министра не означает быть министром!

- Да. Вот Чударс сидит, но не знает, чем занимаются люди в его министерстве.

- Copilot мне на вопрос о пасхальных традициях в Латвии упорно ответил три раза про Литву.

- Да. У меня подобное было при ремонте машины. Мы поспорили, потому что ИИ утверждал, будто у моей машины не может быть такой лампы, которая у меня. Напоминание и урок, что ИИ знает лишь то, что ему кто-то сказал, и не знает того, чего не сказал.

- ИИ научился оценивать людей по делам, а не по словам или названиям.

- С тех пор как ушёл Пабрикс, у нас министра обороны не было вообще.

- А я думала, что я единственная, кто спорит с ИИ. Даже позволила себе обругать.

- Нет-нет, когда я неделю назад спрашивала про отставных министров, вы в списке были. Я по-латышски с ним говорила.