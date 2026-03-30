Около 90% закупок могут пройти в «закрытом режиме»: новинка от Сейма готовится

В ходе обсуждения достигнута договоренность о том, что порог для закупок на строительство может быть повышен до 1 млн евро, а не до 5,5 млн, как предлагалось ко второму чтению поправок.

Что касается опасений по поводу возможного снижения прозрачности в большинстве закупок, обсуждается необходимость публикации уведомления незадолго до планируемой сделки.

В настоящее время пороги публичных закупок составляют 10 тыс. евро для товаров и услуг и 20 тыс. евро для строительных работ.

В поправках, которые готовятся к окончательному чтению в Сейме, эти пороги значительно увеличены - до 143 тыс. евро для товаров и услуг и до 5,5 млн евро для строительных работ. Ниже этих порогов проводить закупки будет значительно проще.

Как отметила руководитель управления стратегии Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Анита Бетере, благодаря радикальной реформе заказчики получат больше гибкости, так как в ряде случаев сами смогут выбирать - проводить закупку или самому напрямую выбирать подрядчика.

Однако изменения сопряжены с риском того, что ни участникам закупки, ни СМИ может быть недоступна информация о процессе принятия решений при проведении более 90% закупок, то есть примерно на миллиард евро, если судить по данным прошлого года.

Против этого возражают и антикоррупционное бюро, и неправительственные организации, включая предпринимательские.

