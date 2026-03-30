Допуск к гостайне не получили руководители 3-х самоуправлений: каких?

Отказ в допуске оспорили бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис и отстраненный председатель Резекненской думы Александр Бартaшевич. Трукснис уже проиграл дело во всех инстанциях.

После прошлогодних выборов в самоуправления мэры городов и краев, а также их заместители обязательно должны получить допуск к гостайне. Для этого нужно заполнить анкету, указав места проживания и работы, источники доходов, участие в неформальных военных формированиях, описать свои поездки и поездки членов семьи за границу и контакты с людьми за пределами стран НАТО и Европейского союза, уголовные процессы, если они имели место, а также то, подвергались ли они шантажу, играли ли в азартные игры, имели ли долги.

Из всех 118 руководящих должностных лиц самоуправлений необходимые документы в СГБ не подал только мэр Огре Эгилс Хелманис. Он объяснял задержку длительной болезнью после травмы - ему нельзя было заниматься работой, которая вызывает стресс.

В феврале после госпитализации Хелманис ушел в отставку, так и не подав заявление на допуск к гостайне.

Первым "красную карточку" в октябре прошлого года получил мэр Юрмалы Гатис Трукснис. Этого можно было ожидать, так как закон запрещает предоставлять доступ к гостайне лицам, осужденным за умышленное преступление.

В разговоре с "de facto" Трукснис признал, что в письме СГБ упоминались различные административные нарушения, в том числе превышение скорости, но основной причиной стала подделка командировочных документов почти десять лет назад.

В то же время председателю думы Прейльского края Алдису Адамовичу, который имеет судимость за мошенничество с компенсациями за транспорт и аренду жилья, в доступе к гостайне, в отличие от Труксниса, отказано не было.

"СГБ мне просто прислала письмо о том, что допуск выдан. На ограниченный срок. Больше ничего я не знаю", - сказал Адамович.

В законе предусмотрено исключение, согласно которому руководитель службы безопасности по собственной инициативе может отступить от ограничений в отношении осужденных лиц. Похоже, в случае Адамовича именно так и произошло.

