Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Марта Завтра: Igmars, Ilgmars, Nanija
Доступность

Допуск к гостайне не получили руководители 3-х самоуправлений: каких?

© LETA 30 марта, 2026 12:00

Новости Латвии 0 комментариев

Обязательное разрешение на работу с государственной тайной не получили руководители трех самоуправлений, а в 19 случаях Служба государственной безопасности (СГБ) выдала его на ограниченный срок.

Отказ в допуске оспорили бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис и отстраненный председатель Резекненской думы Александр Бартaшевич. Трукснис уже проиграл дело во всех инстанциях.

После прошлогодних выборов в самоуправления мэры городов и краев, а также их заместители обязательно должны получить допуск к гостайне. Для этого нужно заполнить анкету, указав места проживания и работы, источники доходов, участие в неформальных военных формированиях, описать свои поездки и поездки членов семьи за границу и контакты с людьми за пределами стран НАТО и Европейского союза, уголовные процессы, если они имели место, а также то, подвергались ли они шантажу, играли ли в азартные игры, имели ли долги.

Из всех 118 руководящих должностных лиц самоуправлений необходимые документы в СГБ не подал только мэр Огре Эгилс Хелманис. Он объяснял задержку длительной болезнью после травмы - ему нельзя было заниматься работой, которая вызывает стресс.

В феврале после госпитализации Хелманис ушел в отставку, так и не подав заявление на допуск к гостайне.

Первым "красную карточку" в октябре прошлого года получил мэр Юрмалы Гатис Трукснис. Этого можно было ожидать, так как закон запрещает предоставлять доступ к гостайне лицам, осужденным за умышленное преступление.

В разговоре с "de facto" Трукснис признал, что в письме СГБ упоминались различные административные нарушения, в том числе превышение скорости, но основной причиной стала подделка командировочных документов почти десять лет назад.

В то же время председателю думы Прейльского края Алдису Адамовичу, который имеет судимость за мошенничество с компенсациями за транспорт и аренду жилья, в доступе к гостайне, в отличие от Труксниса, отказано не было.

"СГБ мне просто прислала письмо о том, что допуск выдан. На ограниченный срок. Больше ничего я не знаю", - сказал Адамович.

В законе предусмотрено исключение, согласно которому руководитель службы безопасности по собственной инициативе может отступить от ограничений в отношении осужденных лиц. Похоже, в случае Адамовича именно так и произошло.

(Lsm.lv)

Главные новости

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты
Важно

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
Важно

Важно

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Читать
Загрузка

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Новости Латвии 14:16

Новости Латвии 0 комментариев

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Читать

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Читать

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Новости Латвии 13:50

Новости Латвии 0 комментариев

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Читать

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Читать

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Важно 13:41

Важно 0 комментариев

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Читать

Могут ли коллекторы звонить родственникам должника и требовать долг?

Юридическая консультация 13:37

Юридическая консультация 0 комментариев

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

Читать