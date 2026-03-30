Ямы, лужи и яркое солнце: как подготовить автомобиль к весенним поездкам: советы страховщика

“Замечено, что именно весной возрастает количество заявок на возмещение по KASKO. Погода становится более ясной, а автомобили – более чистыми, становятся заметнее и повреждения, которые раньше, во время зимнего сезона, оставались незамеченными, в том числе дефекты кузова и стекол. Это отражается и на увеличении количества заявок на возмещение”, – объясняет и.о. руководителя группы страховых возмещений по транспортным средствам страховой компании “Gjensidige” в Латвии Анда Штейнберга.

Данные страховой компании “Gjensidige” показывают, что весной прошлого года поступило 962 заявления о возмещении ущерба по KASKO, и общий объем выплаченных возмещений достиг примерно 780 тысяч евро, а средняя компенсация за один случай составляла 1451 евро. Значительная часть этих случаев связана с недостаточной подготовкой автомашины и вождением, не адаптированным к весенним условиям.

Ямы и лужи – невидимые риски на дороге

Весной дорожное покрытие во многих местах все еще повреждено, поскольку из-за перепадов температуры в зимнее время на асфальте образуются трещины, в которых скапливается вода. В процессе ее замерзания и оттаивания покрытие постепенно разрушается, образуются ямы. Поэтому водители часто сталкиваются с рытвинами, которые не всегда бывает легко заметить. Особенно опасны лужи, которые могут полностью скрыть дефекты дороги и вызвать внезапные удары по транспортному средству.

“Проезжая лужу, водитель не может оценить ни глубину, ни ширину ямы. В результате повреждения могут получить шины, диски или даже подвеска, и такие повреждения зачастую означают также большие расходы на ремонт”, – отмечает А. Штейнберга. Неизбежны также столкновения с различными препятствиями или животными. Чтобы избежать возможных повреждений, наиболее безопасным решением будет своевременное снижение скорости и соблюдение дистанции, чтобы была возможность отреагировать на изменения в дорожном покрытии.

Замена шин – подходящее время для проверки автомобиля

Замена шин весной для многих водителей – само собой разумеющееся дело, но это еще и подходящий момент для того, чтобы удостовериться в техническом состоянии автомобиля в целом. Кроме шин рекомендуется проверить состояние дисков, подвески и амортизаторов, а также обратить внимание на кузов и стекла.

Дополнительно следует учитывать, что различные царапины и другие повреждения часто становятся заметны только после мойки машины при дневном свете. Поэтому рекомендуется не откладывать их обнаружение и действовать своевременно – если транспортное средство имеет страховку KASKO, то заявить о повреждениях желательно как можно быстрее, чтобы избежать неблагоприятного решения, в свою очередь в других случаях рекомендуется своевременно провести ремонт для предотвращения дальнейшего развития проблемы.

Яркое солнце и подготовка водителя

Весной существенно меняются также условия видимости, солнце становится ярче и чаще попадает в поле зрения водителя. В свою очередь мокрое дорожное покрытие и грязное лобовое стекло могут усилить отражение света, затрудняя видимость.

Поэтому важно регулярно чистить стекла как снаружи, так и изнутри, а также проверять состояние стеклоочистителей. Рекомендуется также пользоваться солнцезащитными очками, которые помогут уменьшить блики, особенно в дальних поездках. Это особенно важно в длительных поездках, когда усталость может повлиять на скорость реакции.

Весна – это время, требующее совмещения технической готовности автомобиля и вдумчивого вождения. Своевременное внимание к, казалось бы, незначительным деталям может помочь избежать неприятных сюрпризов и обеспечить безопасные поездки как в будни, так и во время праздников.