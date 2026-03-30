Ямы, лужи и яркое солнце: как подготовить автомобиль к весенним поездкам: советы страховщика

Редакция PRESS 30 марта, 2026 11:42

Весна продолжается, погода становится все теплее, а движение на дорогах – более интенсивным, и водители все чаще планируют более дальние поездки. Пасха, которая наступит в следующие выходные, для многих людей означает поездки за город, но при этом на дорогах сохраняется ряд сезонных рисков – ямы, лужи и переменная видимость. Чтобы избежать неприятных ситуаций и сделать поездку безопасной, страховая компания “Gjensidige” призывает водителей проверить техническое состояние своего автомобиля и уделить внимание также своим привычкам вождения.  

“Замечено, что именно весной возрастает количество заявок на возмещение по KASKO. Погода становится более ясной, а автомобили – более чистыми, становятся заметнее и повреждения, которые раньше, во время зимнего сезона, оставались незамеченными, в том числе дефекты кузова и стекол. Это отражается и на увеличении количества заявок на возмещение”, – объясняет и.о. руководителя группы страховых возмещений по транспортным средствам страховой компании “Gjensidige” в Латвии Анда Штейнберга.

Данные страховой компании “Gjensidige” показывают, что весной прошлого года поступило 962 заявления о возмещении ущерба по KASKO, и общий объем выплаченных возмещений достиг примерно 780 тысяч евро, а средняя компенсация за один случай составляла 1451 евро. Значительная часть этих случаев связана с недостаточной подготовкой автомашины и вождением, не адаптированным к весенним условиям.

Ямы и лужи – невидимые риски на дороге

Весной дорожное покрытие во многих местах все еще повреждено, поскольку из-за перепадов температуры в зимнее время на асфальте образуются трещины, в которых скапливается вода. В процессе ее замерзания и оттаивания покрытие постепенно разрушается, образуются ямы. Поэтому водители часто сталкиваются с рытвинами, которые не всегда бывает легко заметить. Особенно опасны лужи, которые могут полностью скрыть дефекты дороги и вызвать внезапные удары по транспортному средству.

“Проезжая лужу, водитель не может оценить ни глубину, ни ширину ямы. В результате повреждения могут получить шины, диски или даже подвеска, и такие повреждения зачастую означают также большие расходы на ремонт”, – отмечает А. Штейнберга. Неизбежны также столкновения с различными препятствиями или животными. Чтобы избежать возможных повреждений, наиболее безопасным решением будет своевременное снижение скорости и соблюдение дистанции, чтобы была возможность отреагировать на изменения в дорожном покрытии.

Замена шин – подходящее время для проверки автомобиля

Замена шин весной для многих водителей – само собой разумеющееся дело, но это еще и подходящий момент для того, чтобы удостовериться в техническом состоянии автомобиля в целом. Кроме шин рекомендуется проверить состояние дисков, подвески и амортизаторов, а также обратить внимание на кузов и стекла.

Дополнительно следует учитывать, что различные царапины и другие повреждения часто становятся заметны только после мойки машины при дневном свете. Поэтому рекомендуется не откладывать их обнаружение и действовать своевременно – если транспортное средство имеет страховку KASKO, то заявить о повреждениях желательно как можно быстрее, чтобы избежать неблагоприятного решения, в свою очередь в других случаях рекомендуется своевременно провести ремонт для предотвращения дальнейшего развития проблемы.

Яркое солнце и подготовка водителя

Весной существенно меняются также условия видимости, солнце становится ярче и чаще попадает в поле зрения водителя. В свою очередь мокрое дорожное покрытие и грязное лобовое стекло могут усилить отражение света, затрудняя видимость.

Поэтому важно регулярно чистить стекла как снаружи, так и изнутри, а также проверять состояние стеклоочистителей. Рекомендуется также пользоваться солнцезащитными очками, которые помогут уменьшить блики, особенно в дальних поездках. Это особенно важно в длительных поездках, когда усталость может повлиять на скорость реакции.

Весна – это время, требующее совмещения технической готовности автомобиля и вдумчивого вождения. Своевременное внимание к, казалось бы, незначительным деталям может помочь избежать неприятных сюрпризов и обеспечить безопасные поездки как в будни, так и во время праздников.

Главные новости

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию
«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты
Три минуты — и минус миллионы! В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Три минуты. Этого оказалось достаточно.

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

