Подал заявление, а потом увольняться передумал: имею право?

«Семь секретов» 30 марта, 2026 12:13

Юридическая консультация 0 комментариев

-После пяти лет работы я написал заявление об увольнении, так как нашел другую работу. Но мне надо отработать месяц, пока директор не найдет нового работника на мое место. Однако у меня изменилась ситуация, так как срок принятия на новую работу отодвинулся на полгода. Могу ли я отозвать свое заявление, если меня еще не уволили?

Процедуру расторжения трудового договора по инициативе работника устанавливает статья 100 Закона о труде (далее – закон). Согласно части первой данной статьи, работник имеет право письменно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя за один месяц, если в коллективном трудовом договоре или трудовом договоре не установлен более короткий срок уведомления.

По просьбе работника в срок уведомления не включается период временной нетрудоспособности.

Право на отзыв заявления об увольнении

Часть третья упомянутой выше статьи устанавливает, что право работника отозвать уведомление о расторжении трудового договора определяется работодателем, если такое право не предусмотрено в коллективном или трудовом договоре.

Иными словами, работник имеет право на отзыв своего заявления, но работодателю предоставлено право решать, возможен ли такой отзыв. Если трудовой или коллективный договор предусматривает специальные правила отзыва заявления, они имеют приоритет.

Действия работника

Исходя из вышесказанного, вам необходимо прежде всего изучить ваш трудовой или коллективный трудовой договор, если таковой был заключен на вашем предприятии, так как в них может быть предусмотрена особая процедура отзыва заявления об увольнении. В том случае вам необходимо действовать согласно установленному там порядку. 

Если ни в одном из договоров такое право работников не оговаривается, то вам необходимо немедленно связаться с работодателем и обсудить возможность отзыва заявления. И если работодатель согласен, то заявление аннулируется, и трудовые отношения продолжаются на прежних условиях. Возможно, что работодателю действительно будет выгоднее оставить прежнего работника, вместо того чтобы принимать нового. 

Иногда работодатели могут согласиться на отзыв заявления по внутренним правилам или устной договоренности, но во избежание недопонимания или спора с работодателем рекомендуется оформить отзыв заявления об увольнении письменно. Это обеспечит юридическую фиксацию факта продолжения трудовых отношений. 

Если же работодатель не согласится на отзыв заявления, то оно считается действительным, и трудовые отношения прекращаются по истечении срока уведомления, установленного законом или трудовым договором с работникам (или коллективным трудовым договором).

Заключение

Таким образом, вы имеете право отозвать заявление об увольнении, но окончательное решение будет принимать работодатель.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

