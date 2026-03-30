Подал заявление, а потом увольняться передумал: имею право?

Процедуру расторжения трудового договора по инициативе работника устанавливает статья 100 Закона о труде (далее – закон). Согласно части первой данной статьи, работник имеет право письменно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя за один месяц, если в коллективном трудовом договоре или трудовом договоре не установлен более короткий срок уведомления.

По просьбе работника в срок уведомления не включается период временной нетрудоспособности.

Право на отзыв заявления об увольнении

Часть третья упомянутой выше статьи устанавливает, что право работника отозвать уведомление о расторжении трудового договора определяется работодателем, если такое право не предусмотрено в коллективном или трудовом договоре.

Иными словами, работник имеет право на отзыв своего заявления, но работодателю предоставлено право решать, возможен ли такой отзыв. Если трудовой или коллективный договор предусматривает специальные правила отзыва заявления, они имеют приоритет.

Действия работника

Исходя из вышесказанного, вам необходимо прежде всего изучить ваш трудовой или коллективный трудовой договор, если таковой был заключен на вашем предприятии, так как в них может быть предусмотрена особая процедура отзыва заявления об увольнении. В том случае вам необходимо действовать согласно установленному там порядку.

Если ни в одном из договоров такое право работников не оговаривается, то вам необходимо немедленно связаться с работодателем и обсудить возможность отзыва заявления. И если работодатель согласен, то заявление аннулируется, и трудовые отношения продолжаются на прежних условиях. Возможно, что работодателю действительно будет выгоднее оставить прежнего работника, вместо того чтобы принимать нового.

Иногда работодатели могут согласиться на отзыв заявления по внутренним правилам или устной договоренности, но во избежание недопонимания или спора с работодателем рекомендуется оформить отзыв заявления об увольнении письменно. Это обеспечит юридическую фиксацию факта продолжения трудовых отношений.

Если же работодатель не согласится на отзыв заявления, то оно считается действительным, и трудовые отношения прекращаются по истечении срока уведомления, установленного законом или трудовым договором с работникам (или коллективным трудовым договором).

Заключение

Таким образом, вы имеете право отозвать заявление об увольнении, но окончательное решение будет принимать работодатель.