Могут ли коллекторы звонить родственникам должника и требовать долг?

Согласно положениям закона «О предоставлении услуг по внесудебному взысканию долгов» (далее – закон), лица, оказывающие услуги по взысканию долгов (далее – коллекторы), имеют право взаимодействовать только с должником, кредитором или их уполномоченными представителями.

Кроме того, закон прямо запрещает коллекторам раскрывать информацию о должнике третьим лицам.

Закон разрешает коллекторам общаться с третьими лицами только для того, чтобы идентифицировать себя, указав свои имя и фамилию, а также лицо, осуществляющее коммуникацию по взысканию, и предоставить свои контактные данные. Но спрашивать местонахождение должника они неправомерны.

Об источниках информации

Любые третьи лица, в том числе родственники, друзья или соседи, не являются законным источником информации о долге. И даже если должник самостоятельно указал номер телефона, например, родственника в качестве контактного для коллекторов, это не превращает этого родственника автоматически в представителя должника.

Согласие родственника представлять интересы должника должно быть явным и оформленным письменно в соответствии с требованиями закона.

Обязанности третьих лиц по чужому долгу

То, что ваш брат не в состоянии выплатить взятые кредиты и скрывается от кредиторов, еще не дает право коллекторам требовать у вас информацию о нем или выплаты кредита вместо него, если вы официально не взяли на себя такое обязательство как поручитель и не являетесь его содолжником, подписав соответствующий договор.

В ситуации, когда звонят вам и просят сообщить, где находится ваш брат, или просят его телефон, вы не обязаны ничего предоставлять. Любые звонки коллекторов вам без вашего согласия и без вашего официального участия в деле о долге не имеют юридической силы.

Как реагировать на звонки коллекторов

В ситуации, когда вам звонят коллекторы по чужому долгу, вы имеете право отказаться предоставлять любую информацию о должнике, а также потребовать, чтобы любые претензии и уведомления направлялись письменно на адрес должника или через его уполномоченного представителя, которым вы не являетесь. Не вступайте в споры по телефону. Вы можете спокойно отказать в предоставлении информации и прекратить разговор.

Если звонки продолжатся и на вас будут оказывать давление, вы имеете право подать жалобу в соответствующую надзорную организацию — в данном случае это Центр защиты прав потребителей, а также обратиться в полицию.