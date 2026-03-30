Могут ли коллекторы звонить родственникам должника и требовать долг?

«Семь секретов» 30 марта, 2026 13:37

Юридическая консультация 0 комментариев

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

Согласно положениям закона «О предоставлении услуг по внесудебному взысканию долгов» (далее – закон), лица, оказывающие услуги по взысканию долгов (далее – коллекторы), имеют право взаимодействовать только с должником, кредитором или их уполномоченными представителями.

Кроме того, закон прямо запрещает коллекторам раскрывать информацию о должнике третьим лицам. 

Закон разрешает коллекторам общаться с третьими лицами только для того, чтобы идентифицировать себя, указав свои имя и фамилию, а также лицо, осуществляющее коммуникацию по взысканию, и предоставить свои контактные данные. Но спрашивать местонахождение должника они неправомерны.

Об источниках информации

Любые третьи лица, в том числе родственники, друзья или соседи, не являются законным источником информации о долге. И даже если должник самостоятельно указал номер телефона, например, родственника в качестве контактного для коллекторов, это не превращает этого родственника автоматически в представителя должника.

Согласие родственника представлять интересы должника должно быть явным и оформленным письменно в соответствии с требованиями закона. 

Обязанности третьих лиц по чужому долгу

То, что ваш брат не в состоянии выплатить взятые кредиты и скрывается от кредиторов, еще не дает право коллекторам требовать у вас информацию о нем или выплаты кредита вместо него, если вы официально не взяли на себя такое обязательство как поручитель и не являетесь его содолжником, подписав соответствующий договор.

В ситуации, когда звонят вам и просят сообщить, где находится ваш брат, или просят его телефон, вы не обязаны ничего предоставлять. Любые звонки коллекторов вам без вашего согласия и без вашего официального участия в деле о долге не имеют юридической силы.

Как реагировать на звонки коллекторов

В ситуации, когда вам звонят коллекторы по чужому долгу, вы имеете право отказаться предоставлять любую информацию о должнике, а также потребовать, чтобы любые претензии и уведомления направлялись письменно на адрес должника или через его уполномоченного представителя, которым вы не являетесь. Не вступайте в споры по телефону. Вы можете спокойно отказать в предоставлении информации и прекратить разговор. 

Если звонки продолжатся и на вас будут оказывать давление, вы имеете право подать жалобу в соответствующую надзорную организацию — в данном случае это Центр защиты прав потребителей, а также обратиться в полицию.

Главные новости

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты
Важно

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты (1)

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию
Важно

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию

Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения
Важно

Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Читать
Загрузка

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Новости Латвии 14:16

Новости Латвии 0 комментариев

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Читать

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Читать

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Новости Латвии 13:50

Новости Латвии 0 комментариев

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Читать

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Читать

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Важно 13:41

Важно 0 комментариев

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Читать