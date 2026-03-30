Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию

«Однако нам нужно быть готовыми к тому, что такие провокации будут продолжаться», — подчеркнул он.

«То, что это украинские дроны, не означает, что их не могла направить сюда Россия. Там задействованы все эти средства электронной войны», — отметил Иябс.

«Я считаю, что нам самим нужно думать здесь, на месте. У Латвии очень сильная дроновая индустрия и различные инновации, поэтому мы должны научиться сбивать такие аппараты. Конечно, произошедшее вызывает серьёзную тревогу», — отметил евродепутат.

По его словам, на уровне ЕС уже выделены деньги на защиту воздушного пространства от беспилотников и запущен проект «стены дронов», который планируется завершить к 2027 году.

Иябс также считает, что сейчас Россия «завязла» в Украине, поэтому начать «крупную акцию против нас или против Европы» она пока не в состоянии. «Именно поэтому они продолжают такие свинства [возможное перенаправление дронов в страны Балтии и Финляндию]. Нам просто нужно быть к этому готовыми», — заявил политик.

Оценивая ситуацию в Украине, Иябс с беспокойством смотрит на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Поддержка США в поставках оружия Украине, даже если она осуществляется косвенно — за европейские деньги, остаётся крайне важной. В частности, речь идёт о ракетах «Patriot». «Если сейчас мы столкнёмся с затяжным конфликтом в регионе Персидского залива, то Украина просто пострадает», — считает Иябс.

«У нас большая заинтересованность в деэскалации ситуации. Это не только вопрос цен на бензин на наших заправках. Чем дольше продолжается конфликт, тем больше растёт глобальное влияние России. Мы видим, что каждый день из-за войны Россия зарабатывает дополнительно около 150 миллионов долларов на продаже газа и нефти. Эти деньги напрямую идут на войну и на потенциальную агрессию против нас», — подчеркнул депутат Европарламента.

Отвечая на вопрос, как Латвия может способствовать стабилизации ситуации в Ормузском проливе, Иябс считает, что в первую очередь нужно сигнализировать европейским союзникам, а также США и Израилю, что Латвия — надёжный союзник и готова участвовать, хотя бы на дипломатическом уровне.

Одним из возможных путей он назвал принятие резолюции Совета Безопасности ООН. Однако это может быть сложно, поскольку в Совете есть Россия и Китай. Латвия сейчас является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. При этом в вопросе прекращения войны на Ближнем Востоке заинтересованы Турция, Пакистан, а также Китай, которому невыгодно затягивание конфликта.

«Что касается военных решений — это не наша война. Наша главная война в Европе — это Украина», — резюмировал Иварс Иябс.