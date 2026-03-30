Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию

Редакция PRESS 30 марта, 2026 12:26

На уровне Европейского Союза уже найдены средства на так называемую «стену дронов». Об этом в интервью программе TV3 «900 секунд» в понедельник, 30 марта, рассказал депутат Европарламента Иварс Иябс (Latvijas attīstībai), комментируя недавние инциденты с беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии.

«Однако нам нужно быть готовыми к тому, что такие провокации будут продолжаться», — подчеркнул он.

«То, что это украинские дроны, не означает, что их не могла направить сюда Россия. Там задействованы все эти средства электронной войны», — отметил Иябс.

«Я считаю, что нам самим нужно думать здесь, на месте. У Латвии очень сильная дроновая индустрия и различные инновации, поэтому мы должны научиться сбивать такие аппараты. Конечно, произошедшее вызывает серьёзную тревогу», — отметил евродепутат.

По его словам, на уровне ЕС уже выделены деньги на защиту воздушного пространства от беспилотников и запущен проект «стены дронов», который планируется завершить к 2027 году.

Иябс также считает, что сейчас Россия «завязла» в Украине, поэтому начать «крупную акцию против нас или против Европы» она пока не в состоянии. «Именно поэтому они продолжают такие свинства [возможное перенаправление дронов в страны Балтии и Финляндию]. Нам просто нужно быть к этому готовыми», — заявил политик.

Оценивая ситуацию в Украине, Иябс с беспокойством смотрит на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Поддержка США в поставках оружия Украине, даже если она осуществляется косвенно — за европейские деньги, остаётся крайне важной. В частности, речь идёт о ракетах «Patriot». «Если сейчас мы столкнёмся с затяжным конфликтом в регионе Персидского залива, то Украина просто пострадает», — считает Иябс.

«У нас большая заинтересованность в деэскалации ситуации. Это не только вопрос цен на бензин на наших заправках. Чем дольше продолжается конфликт, тем больше растёт глобальное влияние России. Мы видим, что каждый день из-за войны Россия зарабатывает дополнительно около 150 миллионов долларов на продаже газа и нефти. Эти деньги напрямую идут на войну и на потенциальную агрессию против нас», — подчеркнул депутат Европарламента.

Отвечая на вопрос, как Латвия может способствовать стабилизации ситуации в Ормузском проливе, Иябс считает, что в первую очередь нужно сигнализировать европейским союзникам, а также США и Израилю, что Латвия — надёжный союзник и готова участвовать, хотя бы на дипломатическом уровне.

Одним из возможных путей он назвал принятие резолюции Совета Безопасности ООН. Однако это может быть сложно, поскольку в Совете есть Россия и Китай. Латвия сейчас является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. При этом в вопросе прекращения войны на Ближнем Востоке заинтересованы Турция, Пакистан, а также Китай, которому невыгодно затягивание конфликта.

«Что касается военных решений — это не наша война. Наша главная война в Европе — это Украина», — резюмировал Иварс Иябс.

Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения
Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM
«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
Три минуты — и минус миллионы! В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Три минуты. Этого оказалось достаточно.

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

