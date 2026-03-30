Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

© LETA 30 марта, 2026 13:43

После смерти 24-летней женщины в центре социального ухода "Atsaucība" прокуратура начала уголовный процесс. Пока причиной ее смерти считается онкологическое заболевание. В рамках уголовного процесса будет проверяться, получала ли женщина надлежащий уход.

В обстоятельствах ее жизни были все предпосылки для возможных нарушений прав пациента - у нее были когнитивные нарушения и не было родственников, которые могли бы за нее заступиться.

24-летняя женщина попала в центр социального ухода "Atsaucība" летом 2025 года. Позже у нее выявили онкологическое заболевание. Врачи постановили, что оперировать уже поздно, и назначили паллиативный уход.

Сейчас учреждения проверяют, какой уход оказывался женщине в последние месяцы ее жизни.

Во-первых, у нее был крайне низкий вес, что свидетельствует о недостаточном питании.

Во-вторых, у нее были пролежни - уже с признаками гангрены. При этом все это происходило при, казалось бы, постоянном медицинском наблюдении.

Инспекция здравоохранения запросила документацию во всех медицинских учреждениях, где лечилась женщина, и планирует провести проверку в центре.

Министерство благосостояния также проведет в центре проверку, результаты которой станут известны в течение месяца.

Этот случай привлек внимание и Министерства здравоохранения.

"Важно понять, был ли это единичный случай или речь идет о системной проблеме", - отметила директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка.

Проверку в центре провели и эксперты Бюро омбудсмена. "Этот случай попал в поле зрения нашего учреждения, и мы выехали на место. Вместе с нами был врач-эксперт. Мы выявили ряд несоответствий требованиям нормативных актов", - заявила омбудсмен Карина Палкова.

Бюро омбудсмена проинформировало об этом случае прокуратуру, которая возбудила уголовное дело и назначила судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти женщины.

(Lsm.lv)
 

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты
Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты (1)

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию
Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию

Три минуты — и минус миллионы! В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Три минуты. Этого оказалось достаточно.

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

