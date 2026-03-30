Никогда не надевайте новую одежду сразу! То, что на ней нашли, удивило даже врачей

Эксперты предупреждают: свежая одежда из магазина может содержать не только запах «новизны».

В тканях часто остаются химические вещества, используемые при производстве. Среди них — синтетические красители, которые могут раздражать кожу, а также формальдегид, применяемый для сохранения внешнего вида вещей.

Но это только часть истории.

В процессе производства и обработки тканей могут использоваться тяжёлые металлы и устойчивые химические соединения, следы которых остаются в готовой одежде.

И есть ещё один момент, о котором редко задумываются.

До вас эту вещь могли примерять десятки людей.

На ткани могут оставаться бактерии — в том числе те, что вызывают кожные инфекции, а также вирусы, передающиеся при контакте. В отдельных случаях специалисты не исключают даже перенос микроскопических паразитов.

Особенно это касается яркой одежды — насыщенные цвета часто требуют более агрессивной обработки.

Поэтому рекомендация простая:

первое «примерил» — это не дома, а в стиральной машине.

И после этого новая вещь действительно становится вашей — без лишних «сюрпризов».