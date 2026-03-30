Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Редакция PRESS 30 марта, 2026 14:16

Новости Латвии

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Конституционный суд Латвии признал, что действующее регулирование о создании контента общественных СМИ на языках национальных меньшинств не соответствует Конституции. Суд указал, что необходимо обеспечить баланс между защитой латышского языка, правами меньшинств и государственной безопасностью.

В решении подчеркивается, что основной язык общественных СМИ должен быть латышским, однако в отдельных случаях допускается предоставление информации на языках меньшинств, особенно когда это связано с обеспечением безопасности и информированием общества.

В то же время, как указал КС, Латвия как демократическое правовое государство уважает национальные меньшинства и их право сохранять и развивать свой язык и культуру, и этот принцип закреплен в Конституции.

Суд также отметил, что русский язык в медиапространстве Латвии является самодостаточным — существует широкий доступ к коммерческим и зарубежным СМИ на русском языке. При этом государство обязано поддерживать меньшинства, чьи языки менее распространены.

"Следовательно, существование языка соответствующего меньшинства и сохранение и развитие национальной идентичности не находятся под угрозой, и лица, принадлежащие к русскому меньшинству, способны эффективно реализовать свои права в медиапространстве без специальной государственной поддержки", - заключил КС.

Оспариваемые нормы признаны недействительными с 1 мая 2027 года, чтобы дать парламенту время разработать новое регулирование. Решение суда вступило в силу и не подлежит обжалованию.

На своей странице в Facebook правозащитник Алексей Димитров прокомментировал решение суда так: "Что касается русского языка, суд продолжил линию, что русский язык существенно отличается от других языков нацменьшинств в Латвии в силу своей самодостаточности, поэтому для защиты и укрепления идентичности русского языка господдержка не нужна (это может отразиться, например, и в подходе КС к регулированию НДС для книг и прессы).

Тут можно спорить о том, является ли информация в частных СМИ сопоставимой с информацией в общественных, а также о том, изменится ли подход, если свобода действий частных СМИ будет ограничена в смысле языка. Но пока так - суд считает, что настолько много русского не нужно.
С другой стороны, суд не приветствует и полный отказ от русского. Хотя содержание на нём и не является необходимым для идентичности, но нужно для безопасности - противодействует дезинформации. Это определённое нововведение - раньше (например, в деле о языке предвыборной агитации) КС считал наоборот - чем меньше на русском, тем лучше для безопасности. Посмотрим, как этот тезис будет развиваться дальше, и как Сейм будет проводить различия между русским языком "для идентичности" и "для безопасности".

Для других нацменьшинств вердикт суда - это победа. КС признал, что у государства есть обязанность обеспечить доступ к общественным СМИ. Опять же, можно спорить, является ли идентичность всех нацменьшинств в Латвии столь завязанной на своём языке, и можно ли в рамках доступа к общественным СМИ требовать содержания не на своём языке, а на латышском или русском. Решать опять-таки Сейму при разработке нового регулирования.

Ну и обычный тезис - что никакие мероприятия в пользу языков нацменьшинств не могут угрожать статусу латышского как государственного. Тут два небольших новых фактора. Во-первых, КС указал, что ссылка на статус государственного языка в преамбуле Конституции не является декларативной - это правовая норма (с этим спорил Сейм). По мнению КС, статья 4 Конституции утверждает, что латышский язык является государственным, а преамбула - что единственным государственным. Во-вторых, КС указал, что государство не может регулировать и не регулирует использование языка в частном общении между частными лицами. Посмотрим, повлияет ли этот на тезис на желание некоторых политических сил регулировать использование языка в частном общении", - отметил Димитров.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике

Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения
Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию
Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

Важно 0 комментариев

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Важно 0 комментариев

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Новости Латвии 0 комментариев

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Важно 0 комментариев

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Важно 0 комментариев

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Могут ли коллекторы звонить родственникам должника и требовать долг?

Юридическая консультация 0 комментариев

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

