Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Конституционный суд Латвии признал, что действующее регулирование о создании контента общественных СМИ на языках национальных меньшинств не соответствует Конституции. Суд указал, что необходимо обеспечить баланс между защитой латышского языка, правами меньшинств и государственной безопасностью.

В решении подчеркивается, что основной язык общественных СМИ должен быть латышским, однако в отдельных случаях допускается предоставление информации на языках меньшинств, особенно когда это связано с обеспечением безопасности и информированием общества.

В то же время, как указал КС, Латвия как демократическое правовое государство уважает национальные меньшинства и их право сохранять и развивать свой язык и культуру, и этот принцип закреплен в Конституции.

Суд также отметил, что русский язык в медиапространстве Латвии является самодостаточным — существует широкий доступ к коммерческим и зарубежным СМИ на русском языке. При этом государство обязано поддерживать меньшинства, чьи языки менее распространены.

"Следовательно, существование языка соответствующего меньшинства и сохранение и развитие национальной идентичности не находятся под угрозой, и лица, принадлежащие к русскому меньшинству, способны эффективно реализовать свои права в медиапространстве без специальной государственной поддержки", - заключил КС.

Оспариваемые нормы признаны недействительными с 1 мая 2027 года, чтобы дать парламенту время разработать новое регулирование. Решение суда вступило в силу и не подлежит обжалованию.

На своей странице в Facebook правозащитник Алексей Димитров прокомментировал решение суда так: "Что касается русского языка, суд продолжил линию, что русский язык существенно отличается от других языков нацменьшинств в Латвии в силу своей самодостаточности, поэтому для защиты и укрепления идентичности русского языка господдержка не нужна (это может отразиться, например, и в подходе КС к регулированию НДС для книг и прессы).

Тут можно спорить о том, является ли информация в частных СМИ сопоставимой с информацией в общественных, а также о том, изменится ли подход, если свобода действий частных СМИ будет ограничена в смысле языка. Но пока так - суд считает, что настолько много русского не нужно.

С другой стороны, суд не приветствует и полный отказ от русского. Хотя содержание на нём и не является необходимым для идентичности, но нужно для безопасности - противодействует дезинформации. Это определённое нововведение - раньше (например, в деле о языке предвыборной агитации) КС считал наоборот - чем меньше на русском, тем лучше для безопасности. Посмотрим, как этот тезис будет развиваться дальше, и как Сейм будет проводить различия между русским языком "для идентичности" и "для безопасности".

Для других нацменьшинств вердикт суда - это победа. КС признал, что у государства есть обязанность обеспечить доступ к общественным СМИ. Опять же, можно спорить, является ли идентичность всех нацменьшинств в Латвии столь завязанной на своём языке, и можно ли в рамках доступа к общественным СМИ требовать содержания не на своём языке, а на латышском или русском. Решать опять-таки Сейму при разработке нового регулирования.

Ну и обычный тезис - что никакие мероприятия в пользу языков нацменьшинств не могут угрожать статусу латышского как государственного. Тут два небольших новых фактора. Во-первых, КС указал, что ссылка на статус государственного языка в преамбуле Конституции не является декларативной - это правовая норма (с этим спорил Сейм). По мнению КС, статья 4 Конституции утверждает, что латышский язык является государственным, а преамбула - что единственным государственным. Во-вторых, КС указал, что государство не может регулировать и не регулирует использование языка в частном общении между частными лицами. Посмотрим, повлияет ли этот на тезис на желание некоторых политических сил регулировать использование языка в частном общении", - отметил Димитров.