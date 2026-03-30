«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике

Слайдинш сравнивает дезориентацию беспилотника с ударом по голове: «Это как сильный удар по голове – ты куда-то бежишь, но не знаешь куда».

Восточная часть Латвии довольно лесистая и болотистая, крупных городов нет, поэтому это хороший коридор для запуска беспилотников. Конечно, российская бригада радиоэлектронной борьбы, расположенная всего в 30 километрах от латвийской границы, пыталась повлиять на беспилотник.

Майор НВС добавляет, что наиболее интересно то, что россияне говорят о странах Балтии в информационном пространстве. Они пытаются создать впечатление, будто Украина использует пространство стран Балтии для нанесения ударов по России.

«Очевидно, что эти обвинения используются в качестве оправдания для возможной эскалации. Очевидно, что будут звучать обвинения в том, что территория НАТО используется для нападений на Россию», — добавляет он.