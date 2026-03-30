В ближайшие сутки по Латвии пройдут дожди: но не везде

На небе будет много облаков, в Курземе ожидается более солнечная погода.
Ночью местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит -2...+3 градуса, в восточной части страны до +6 градусов.
Днем потеплеет до +5...+13 градусов. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер.
Во вторник в Риге будет частично облачно, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +2...+4 градусов при слабом ветре. Днем будет дуть умеренный северный ветер, а максимальная температура воздуха составит от +5 градусов на побережье до +9 градусов на юге города.