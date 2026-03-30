Испания закрывает свое небо для всех американских самолетов, участвующих в войне в Иране

Редакция PRESS 30 марта, 2026 15:53

Эта мера распространяет ограничения на базы Рота и Морон в Андалусии на любой военный контингент, развернутый для участия в иранской войне, которая уже охватила весь Ближний Восток и регион Персидского залива.

Правительство Испании не допустит использования воздушного пространства страны американскими военными самолетами, связанными с иранским конфликтом или направляющимися в этот район, расширив тем самым свое предыдущее решение об ограничении использования баз в Роте (Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) в этих целях.

Это подтвердил Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел, в понедельник утром в эфире телеканала "Rac 1" после сообщений, опубликованных газетой "El País". "Цель состоит в том, чтобы не делать ничего, что могло бы привести к эскалации войны. Просто то, что мы сделали, - это не позволили использовать его в этом конфликте", - заявил он.

Министр-социалист заверил, что существует "поток информации" с Вашингтоном относительно этого конфликта. Считая его "односторонней войной, нарушающей международное право", министр уточнил, что отношения с Соединенными Штатами остаются нормальными: "Нет никаких признаков разрыва дипломатических отношений. У нас абсолютно нормальные отношения с послом США".

Маргарита Роблес, его коллега по обороне, также подтвердила намерения правительства Санчеса, отметив, что о вето уже было сообщено в частном порядке.

"Это было совершенно ясно вооруженным силам США с самого начала. Поэтому ни базы не санкционированы, ни, разумеется, использование испанского воздушного пространства для каких-либо действий, связанных с войной в Иране, - заявил он журналистам в понедельник. - Думаю, всем известна позиция Испании. Она предельно ясна", - сказал министр, назвав войну "незаконной и несправедливой".

Санчес, который, наряду с премьер-министром Канады Марком Карни, занимает позицию наиболее критического голоса на Западе в отношении политики Дональда Трампа, стал первым европейским деятелем, поставившим под сомнение законность американо-израильских атак на иранскую территорию. Это привело к взлету цен на энергоносители по всему миру после паралича морской торговли нефтью через Ормузский пролив.

 Этот военный конфликт привел к отставкам в высшем руководстве американской разведки, потере популярности президента-республиканца даже среди рядовых членов его партии и закреплению военной операции, которая, как уверял сам Трамп, продлится "от двух до трех недель", но которая уже затянулась на месяц после взрывов по всей стране, приведших к смещению голов некоторых лидеров персидской теократии и убийству мирных жителей в Иране и Ливане.

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении
«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска
Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска (4)

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии
«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Читать
Иранская баллистическая ракета сбита силами НАТО над Турцией

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Читать

Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

Читать

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

Читать

«Худшее место, где я был»: кругосветный путешественник высказался о Латвии

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Читать

Накачал знакомого наркотиками и насиловал в прямом эфире до смерти: как развлекаются британцы

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Читать

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

Читать