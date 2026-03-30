Белая радуга существует! Но увидеть её — почти удача

Но она реально существует.
Иногда в тумане появляется редкое явление — так называемая «белая радуга». Она выглядит как мягкая светлая дуга, почти без привычных ярких цветов.
И если не знать, что это — можно просто пройти мимо.
Принцип тот же, что и у обычной радуги: свет встречается с каплями воды.
Но есть один нюанс — размер этих капель.
В дождевой радуге капли крупнее — и свет разделяется на цвета.
А в тумане капли крошечные, почти как пыль.
И тут происходит другое.
Свет не просто преломляется, а как будто «размазывается». Цвета смешиваются — и вместо привычной палитры остаётся почти белая дуга.
Иногда, правда, можно заметить лёгкий оттенок — красный или фиолетовый по краям. Но чаще это почти призрачное свечение.
Увидеть такую радугу сложно.
Нужен туман, солнце за спиной — и правильный угол. Причём если вы стоите прямо внутри плотного тумана, шанс её заметить резко падает.
Чаще всего такие дуги появляются:
— в горах
— у воды
— в местах с постоянным туманом
И да — никакой мистики.
Просто свет, вода и редкое совпадение условий.
Но выглядит так, будто природа на секунду решила сделать радугу… минималистичной.