Белая радуга существует! Но увидеть её — почти удача

Но она реально существует.

Иногда в тумане появляется редкое явление — так называемая «белая радуга». Она выглядит как мягкая светлая дуга, почти без привычных ярких цветов.

И если не знать, что это — можно просто пройти мимо.

Принцип тот же, что и у обычной радуги: свет встречается с каплями воды.

Но есть один нюанс — размер этих капель.

В дождевой радуге капли крупнее — и свет разделяется на цвета.

А в тумане капли крошечные, почти как пыль.

И тут происходит другое.

Свет не просто преломляется, а как будто «размазывается». Цвета смешиваются — и вместо привычной палитры остаётся почти белая дуга.

Иногда, правда, можно заметить лёгкий оттенок — красный или фиолетовый по краям. Но чаще это почти призрачное свечение.

Увидеть такую радугу сложно.

Нужен туман, солнце за спиной — и правильный угол. Причём если вы стоите прямо внутри плотного тумана, шанс её заметить резко падает.

Чаще всего такие дуги появляются:

— в горах

— у воды

— в местах с постоянным туманом

И да — никакой мистики.

Просто свет, вода и редкое совпадение условий.

Но выглядит так, будто природа на секунду решила сделать радугу… минималистичной.