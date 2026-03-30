Украина извинилась за дроны, упавшие в Финляндии

«Мы уже принесли извинения финской стороне за этот инцидент», — сказал Тихий.

Он добавил, что Украина делится всей необходимой информацией с Финляндией для выяснения обстоятельств произошедшего.

Падение украинских дронов в Финляндии также стало одной из тем разговора Владимира Зеленского с президентом страны Александром Стуббом. «Одинаково видим с Алексом эту ситуацию. Всю необходимую информацию предоставляем», — рассказал президент Украины.

29 марта стало известно, что на территории Финляндии упали два беспилотника. Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что дроны, скорее всего, были украинскими. Позже инцидент прокомментировал Александр Стубб. По его словам, один из беспилотников был идентифицирован как украинский. «Хочу подчеркнуть, что военной угрозы для Финляндии нет. <…> Расследование инцидентов продолжается. Мы следим за ситуацией», — написал он в соцсети икс.