Украина извинилась за дроны, упавшие в Финляндии

Редакция PRESS 30 марта, 2026 16:09

Украинские дроны не направлялись в сторону Финляндии, их падение на территории страны, скорее всего, связано с работой российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, его слова приводит «Европейская правда». 

«Мы уже принесли извинения финской стороне за этот инцидент», — сказал Тихий. 

Он добавил, что Украина делится всей необходимой информацией с Финляндией для выяснения обстоятельств произошедшего. 

Падение украинских дронов в Финляндии также стало одной из тем разговора Владимира Зеленского с президентом страны Александром Стуббом. «Одинаково видим с Алексом эту ситуацию. Всю необходимую информацию предоставляем», — рассказал президент Украины. 

29 марта стало известно, что на территории Финляндии упали два беспилотника. Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что дроны, скорее всего, были украинскими. Позже инцидент прокомментировал Александр Стубб. По его словам, один из беспилотников был идентифицирован как украинский. «Хочу подчеркнуть, что военной угрозы для Финляндии нет. <…> Расследование инцидентов продолжается. Мы следим за ситуацией», — написал он в соцсети икс.

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии
«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

