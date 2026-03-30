Народ против! Минфин отозвал норму, вызвавшую бурю негодования у людей

Минфин поясняет, что правила о подаче сообщений о подозрительных сделках, а также порядок подачи пороговых деклараций и их содержание вызвали существенные нарекания в ходе общественного обсуждения, в связи с чем этот проект правил Кабинета министров утратил актуальность.

Летом 2025 года против упомянутых поправок выступили как входящий в правящую коалицию Союз зеленых и крестьян (ZZS), так и оппозиционные партии.

Ранее Министерство финансов сообщало, что планируемые изменения в регулировании наличных денег не затронут добросовестных налогоплательщиков.

Министерство финансов поясняло, что, обеспечивая прозрачность наличных средств наряду с возможностью сопоставления их с легальными доходами лиц, выиграет все общество, так как уменьшение теневой экономики будет способствовать честной конкуренции между предпринимателями, а уровень социальной защищенности работников повысится. В свою очередь, с ростом налоговых поступлений государство сможет лучше обеспечивать потребности общества.

Соответственно, планировались изменения в регулировании, которые уточняли способ передачи информации в СГД. Они предусматривали обязанность кредитных учреждений и других финансовых организаций предоставлять информацию о проведенных клиентами операциях с наличными денежными средствами, сумма которых, в рамках одной сделки, превышает установленный порог.

Финансовые учреждения должны были предоставлять информацию о внесении наличных средств в размере 750 евро и более (в рамках одной операции), а также о снятии наличных средств в размере 1500 евро и более, которые VID использовал бы как один из показателей для аналитических целей.

Порог внесения в размере 750 евро был установлен с учетом того, что риски внесения наличных средств в финансовую систему являются более значительными, ранее указывал Минфин.

Таким образом, порог для внесения наличных средств был запланирован ниже с целью более эффективного выявления денежных средств неизвестного происхождения, например, если лицо вносит на счет средства, превышающие доходы, выплаченные работодателем либо задекларированные в СГД самозанятым [лицом].

В свою очередь, порог снятия наличных средств в размере 1500 евро был запланирован выше, учитывая, что происхождение средств в финансовой системе уже известно, и, соответственно, здесь потенциальные риски их происхождения ниже, пояснял Мнфин. Соответственно, при снятии наличных особое внимание планировалось уделять счетам малых предприятий и членов их правления, чтобы в совокупности с анализом рисков и нахождением компании вне рейтинга «A» оценивать возможное получение средств, связанных с рисками выплаты зарплат «в конвертах».

Планировалось, что, ведя эти изменения, Латвия присоединится к международной тенденции более активного обмена финансовой информацией, имеющей решающее значение в борьбе с налоговым мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и их обходом, пояснял Минфин. Подобное регулирование с низкими порогами декларирования наличных средств действует в ряде других стран Европейского союза, где надзорные органы уделяют повышенное внимание операциям, которые могут указывать на незадекларированные доходы или незаконное происхождение средств.