Народ против! Минфин отозвал норму, вызвавшую бурю негодования у людей

30 марта, 2026 16:12

Vīrietis pie bankas "Citadele" bankomāta.

Министерство финансов отозвало запланированную инициативу по введению пороговых деклараций о внесении наличных, начиная с 750 евро. Об этом свидетельствует информация на портале проектов Правовых актов, сообщает LSM+.

Минфин поясняет, что правила о подаче сообщений о подозрительных сделках, а также порядок подачи пороговых деклараций и их содержание вызвали существенные нарекания в ходе общественного обсуждения, в связи с чем этот проект правил Кабинета министров утратил актуальность.

Летом 2025 года против упомянутых поправок выступили как входящий в правящую коалицию Союз зеленых и крестьян (ZZS), так и оппозиционные партии.

Ранее Министерство финансов сообщало, что планируемые изменения в регулировании наличных денег не затронут добросовестных налогоплательщиков.

Министерство финансов поясняло, что, обеспечивая прозрачность наличных средств наряду с возможностью сопоставления их с легальными доходами лиц, выиграет все общество, так как уменьшение теневой экономики будет способствовать честной конкуренции между предпринимателями, а уровень социальной защищенности работников повысится. В свою очередь, с ростом налоговых поступлений государство сможет лучше обеспечивать потребности общества.

Соответственно, планировались изменения в регулировании, которые уточняли способ передачи информации в СГД. Они предусматривали обязанность кредитных учреждений и других финансовых организаций предоставлять информацию о проведенных клиентами операциях с наличными денежными средствами, сумма которых, в рамках одной сделки, превышает установленный порог.

Финансовые учреждения должны были предоставлять информацию о внесении наличных средств в размере 750 евро и более (в рамках одной операции), а также о снятии наличных средств в размере 1500 евро и более, которые VID использовал бы как один из показателей для аналитических целей.

Порог внесения в размере 750 евро был установлен с учетом того, что риски внесения наличных средств в финансовую систему являются более значительными, ранее указывал Минфин.

Таким образом, порог для внесения наличных средств был запланирован ниже с целью более эффективного выявления денежных средств неизвестного происхождения, например, если лицо вносит на счет средства, превышающие доходы, выплаченные работодателем либо задекларированные в СГД самозанятым [лицом].

В свою очередь, порог снятия наличных средств в размере 1500 евро был запланирован выше, учитывая, что происхождение средств в финансовой системе уже известно, и, соответственно, здесь потенциальные риски их происхождения ниже, пояснял Мнфин. Соответственно, при снятии наличных особое внимание планировалось уделять счетам малых предприятий и членов их правления, чтобы в совокупности с анализом рисков и нахождением компании вне рейтинга «A» оценивать возможное получение средств, связанных с рисками выплаты зарплат «в конвертах».

Планировалось, что, ведя эти изменения, Латвия присоединится к международной тенденции более активного обмена финансовой информацией, имеющей решающее значение в борьбе с налоговым мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и их обходом, пояснял Минфин. Подобное регулирование с низкими порогами декларирования наличных средств действует в ряде других стран Европейского союза, где надзорные органы уделяют повышенное внимание операциям, которые могут указывать на незадекларированные доходы или незаконное происхождение средств.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Загрузка

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

