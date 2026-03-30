Одна из таких «зависших» семей — Линда и Мадарс Мунчсы из Кекавского края. Их дом в волости Даугмале — единственное жильё, где они воспитывают троих детей.

В 2018 году семья купила дом, зная, что рядом когда-нибудь пройдёт «Rail Baltica». Тогда железная дорога должна была проходить в 300 метрах, и это не вызывало опасений. Семья обустроила участок, посадила туи и даже начала строить гараж.

«Железная дорога зашла к нам во двор», — говорит Линда Мунча.

При проектировании моста через Даугаву планы резко изменились. Чтобы по мосту могли ездить не только поезда, но и автомобили, его решили строить в два уровня. Вокруг дома семьи начались постоянные измерения, геодезия и археологические раскопки.

В январе 2025 года Мунчсам пришло официальное уведомление о начале процесса отчуждения. Семья не препятствовала и была готова сотрудничать. В июле им даже назвали размер компенсации. Однако уже через несколько недель процесс приостановили — проект моста снова решили пересматривать.

С тех пор решение менялось несколько раз: в августе отчуждение возобновили, в ноябре снова остановили. В марте этого года семье сообщили, что изымать участок пока не будут.

«Главный аргумент — чтобы не ограничивать наши права собственности. Но как их не ограничивать, если мы уже больше года не чувствуем себя хозяевами своего дома?», — возмущается Линда.

Член правления ООО «Eiropas dzelzceļa līnijas» Янис Наглис подтвердил, что проблема связана с дорогим проектом двухуровневого моста. Сейчас рассматривают более дешёвый вариант — с одним уровнем. При этом участок семьи, скорее всего, всё равно потребуется.

Министр сообщения Атис Швинка пообещал, что в ближайшее время правительство получит доклад с возможными решениями. Пока же работы по строительству опор моста у Саласпилса не начались, хотя Евросоюз уже выделил на них 51 миллион евро.

Семья продолжает выплачивать кредит за дом, но не может его продать — никто не хочет покупать недвижимость, которая может быть снесена. Также Мунчсы не знают, стоит ли вкладывать деньги в ремонт и замену старого котла отопления.

«Мы сделали всё, что от нас требовало государство. Теперь хотели бы такого же отношения в ответ», — говорит Линда Мунча.

Похожая неопределённость сохраняется и на других участках трассы. Полтора года назад правительство отложило соединение «Rail Baltica» с Ригой, из-за чего процесс отчуждения земель на этом отрезке тоже был приостановлен. Люди остаются в подвешенном состоянии и не могут строить долгосрочные планы.