Заложники Rail Baltica: семья не может продать дом и вынуждена тянуть кредит (1)

Редакция PRESS 30 марта, 2026 14:36

Новости Латвии

Согласно первоначальному плану, государство должно было выкупить все необходимые для проекта «Rail Baltica» земли несколько лет назад. Однако около 600 объектов до сих пор даже не начали отчуждать. Процесс запущен лишь в 266 случаях, и часть из них уже приостановлена, сообщает программа TV3 «Nekā personīga».

Одна из таких «зависших» семей — Линда и Мадарс Мунчсы из Кекавского края. Их дом в волости Даугмале — единственное жильё, где они воспитывают троих детей.

В 2018 году семья купила дом, зная, что рядом когда-нибудь пройдёт «Rail Baltica». Тогда железная дорога должна была проходить в 300 метрах, и это не вызывало опасений. Семья обустроила участок, посадила туи и даже начала строить гараж.

«Железная дорога зашла к нам во двор», — говорит Линда Мунча.

При проектировании моста через Даугаву планы резко изменились. Чтобы по мосту могли ездить не только поезда, но и автомобили, его решили строить в два уровня. Вокруг дома семьи начались постоянные измерения, геодезия и археологические раскопки.

В январе 2025 года Мунчсам пришло официальное уведомление о начале процесса отчуждения. Семья не препятствовала и была готова сотрудничать. В июле им даже назвали размер компенсации. Однако уже через несколько недель процесс приостановили — проект моста снова решили пересматривать.

С тех пор решение менялось несколько раз: в августе отчуждение возобновили, в ноябре снова остановили. В марте этого года семье сообщили, что изымать участок пока не будут.

«Главный аргумент — чтобы не ограничивать наши права собственности. Но как их не ограничивать, если мы уже больше года не чувствуем себя хозяевами своего дома?», — возмущается Линда.

Член правления ООО «Eiropas dzelzceļa līnijas» Янис Наглис подтвердил, что проблема связана с дорогим проектом двухуровневого моста. Сейчас рассматривают более дешёвый вариант — с одним уровнем. При этом участок семьи, скорее всего, всё равно потребуется.

Министр сообщения Атис Швинка пообещал, что в ближайшее время правительство получит доклад с возможными решениями. Пока же работы по строительству опор моста у Саласпилса не начались, хотя Евросоюз уже выделил на них 51 миллион евро.

Семья продолжает выплачивать кредит за дом, но не может его продать — никто не хочет покупать недвижимость, которая может быть снесена. Также Мунчсы не знают, стоит ли вкладывать деньги в ремонт и замену старого котла отопления.

«Мы сделали всё, что от нас требовало государство. Теперь хотели бы такого же отношения в ответ», — говорит Линда Мунча.

Похожая неопределённость сохраняется и на других участках трассы. Полтора года назад правительство отложило соединение «Rail Baltica» с Ригой, из-за чего процесс отчуждения земель на этом отрезке тоже был приостановлен. Люди остаются в подвешенном состоянии и не могут строить долгосрочные планы.

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении (1)

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Иранская баллистическая ракета сбита силами НАТО над Турцией (1)

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину (1)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии (1)

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

«Худшее место, где я был»: кругосветный путешественник высказался о Латвии (1)

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Накачал знакомого наркотиками и насиловал в прямом эфире до смерти: как развлекаются британцы (1)

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня (1)

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

