Проклятие фараонов» было реальным? Почему после вскрытия гробниц люди действительно умирали

После вскрытия древних египетских гробниц действительно фиксировали болезни и даже смерти. Люди, работавшие внутри, жаловались на проблемы с дыханием, сильное раздражение кожи и общее ухудшение состояния.

И это выглядело как нечто зловещее.

Но объяснение оказалось куда менее мистическим — и куда более неприятным.

Внутри гробниц веками скапливались пыль, споры грибков, бактерии и продукты разложения. В замкнутом пространстве всё это сохранялось десятилетиями и столетиями.

Когда гробницу вскрывали, люди буквально вдыхали этот «коктейль».

Некоторые вещества действительно могли раздражать слизистые и кожу. А микроорганизмы — вызывать инфекции, особенно у тех, у кого уже были проблемы со здоровьем.

Отсюда и эффект:

люди заходят в гробницу

— через время им становится плохо

— появляются тяжёлые симптомы

И дальше история делает своё дело.

Появляется объяснение, которое проще всего принять:

не болезнь — а «проклятие».

Добавь к этому ещё одну деталь:

никаких «смертельных ловушек», как в фильмах, в гробницах не находят. Каменные плиты и закрытые проходы — это не механизм убийства, а способ запечатать захоронение.

И многие из них, кстати, вскрывали ещё в древности — задолго до археологов.

Так что, возможно, самое опасное в гробницах — это не древние боги.

А воздух, который там не менялся сотни лет.