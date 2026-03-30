Проклятие фараонов» было реальным? Почему после вскрытия гробниц люди действительно умирали

После вскрытия древних египетских гробниц действительно фиксировали болезни и даже смерти. Люди, работавшие внутри, жаловались на проблемы с дыханием, сильное раздражение кожи и общее ухудшение состояния.
И это выглядело как нечто зловещее.
Но объяснение оказалось куда менее мистическим — и куда более неприятным.
Внутри гробниц веками скапливались пыль, споры грибков, бактерии и продукты разложения. В замкнутом пространстве всё это сохранялось десятилетиями и столетиями.
Когда гробницу вскрывали, люди буквально вдыхали этот «коктейль».
Некоторые вещества действительно могли раздражать слизистые и кожу. А микроорганизмы — вызывать инфекции, особенно у тех, у кого уже были проблемы со здоровьем.
Отсюда и эффект:
люди заходят в гробницу
— через время им становится плохо
— появляются тяжёлые симптомы
И дальше история делает своё дело.
Появляется объяснение, которое проще всего принять:
не болезнь — а «проклятие».
Добавь к этому ещё одну деталь:
никаких «смертельных ловушек», как в фильмах, в гробницах не находят. Каменные плиты и закрытые проходы — это не механизм убийства, а способ запечатать захоронение.
И многие из них, кстати, вскрывали ещё в древности — задолго до археологов.
Так что, возможно, самое опасное в гробницах — это не древние боги.
А воздух, который там не менялся сотни лет.