Зеленский: «партнеры» Украины просили не бить по российской нефти. Он предложил перемирие

© BBC 30 марта, 2026 13:09

Важно 0 комментариев

Владимир Зеленский заявил, что некоторые «партнеры» Украины просили Киев уменьшить число ударов по российской нефтяной индустрии на фоне мирового энергетического кризиса.

Украинский президент отвечал на вопросы после поездки по странам Ближнего Востока. Один из журналистов спросил его о перспективе энергетического перемирия, которое якобы инициировала Украина.

«После такого энергетического кризиса мирового действительно мы получили сигналы от некоторых наших партнеров о том, чтобы — как сделать так, чтобы уменьшить наши ответы по нефтяному сектору, энергетическому сектору Российской Федерации», — ответил Зеленский.

Он не уточнил, о каких именно «партнерах» идет речь. Ранее он неоднократно употреблял это слово в отношении США, власти которых стремятся восполнить недостаток нефти на мировых рынках, возникший из-за перекрытия Ормузского пролива в результате войны против Ирана.

«Я еще раз подчеркиваю — если Россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем отвечать по их энергетике», — заявил при этом Зеленский.

Он также отметил, что Украина готова к установлению перемирия на период Пасхи, если такое предложение поддержит Россия.

«Мы готовы к прекращению огня на пасхальные праздники. На мой взгляд, если честно, нормальные люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня на всю жизнь, а не на несколько дней. Но мы, безусловно, готовы к любым компромиссам, кроме компромиссов с нашим достоинством и суверенитетом», — сказал Зеленский.

В последние недели Украина наносила удары по нескольким российским терминалам, которые используются для экспорта нефти, в том числе в городе Усть-Луга Ленинградской области.

Горящий терминал в Усть-Луге. Снимок со спутника.

 

Три минуты — и минус миллионы! В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Три минуты. Этого оказалось достаточно.

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

