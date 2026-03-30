Зеленский: «партнеры» Украины просили не бить по российской нефти. Он предложил перемирие

Украинский президент отвечал на вопросы после поездки по странам Ближнего Востока. Один из журналистов спросил его о перспективе энергетического перемирия, которое якобы инициировала Украина.

«После такого энергетического кризиса мирового действительно мы получили сигналы от некоторых наших партнеров о том, чтобы — как сделать так, чтобы уменьшить наши ответы по нефтяному сектору, энергетическому сектору Российской Федерации», — ответил Зеленский.

Он не уточнил, о каких именно «партнерах» идет речь. Ранее он неоднократно употреблял это слово в отношении США, власти которых стремятся восполнить недостаток нефти на мировых рынках, возникший из-за перекрытия Ормузского пролива в результате войны против Ирана.

«Я еще раз подчеркиваю — если Россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем отвечать по их энергетике», — заявил при этом Зеленский.

Он также отметил, что Украина готова к установлению перемирия на период Пасхи, если такое предложение поддержит Россия.

«Мы готовы к прекращению огня на пасхальные праздники. На мой взгляд, если честно, нормальные люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня на всю жизнь, а не на несколько дней. Но мы, безусловно, готовы к любым компромиссам, кроме компромиссов с нашим достоинством и суверенитетом», — сказал Зеленский.

В последние недели Украина наносила удары по нескольким российским терминалам, которые используются для экспорта нефти, в том числе в городе Усть-Луга Ленинградской области.